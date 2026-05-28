Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 29 al 31 de mayo

Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 29 al 31 de mayo llegan cargados de mensajes del tarot, advertencias energéticas y predicciones relacionadas con el amor, la salud, el dinero y los cambios personales.

Las cartas revelan cuáles serán los signos con mayor suerte durante estos días, además de anunciar viajes, reencuentros amorosos, oportunidades económicas y decisiones importantes que podrían cambiar el rumbo de varios signos del zodiaco.

Aries

Aries estará bajo la influencia de la carta del Mago, símbolo de éxito, inteligencia y poder personal. El tarot señala que este signo tendrá resultados favorables en asuntos legales, trámites de migración y cualquier situación relacionada con documentos importantes. Sin embargo, se recomienda actuar con discreción y no compartir todos sus planes o proyectos, ya que podría rodearse de personas envidiosas que afecten su energía.

La carta también revela que Aries atraviesa una etapa de decisiones complejas que definirán su futuro, pero contará con protección espiritual para superar cualquier obstáculo que aparezca en el camino. El domingo será su mejor día para convivir con la familia y pensar en realizar un viaje. Además, continuará una etapa positiva para negocios propios y proyectos independientes.

En cuestiones de salud, deberá cuidar el estómago y mejorar su alimentación, evitando excesos y comidas fuera de casa. Sus números mágicos serán 21 y 40, mientras que el rojo y blanco atraerán buena suerte y oportunidades inesperadas.

Tauro

Para Tauro, la carta de la Torre aparece como señal de transformación y crecimiento. Aunque muchas veces esta carta representa cambios fuertes, en esta ocasión indica que el signo avanza correctamente hacia sus metas y que se encuentra en uno de los mejores momentos para progresar.

El tarot aconseja dejar atrás relaciones tóxicas, discusiones innecesarias y situaciones que solo provocan desgaste emocional. Será importante analizar cuidadosamente qué personas y decisiones realmente aportan estabilidad a su vida. Los próximos días estarán marcados por golpes de suerte rápidos y oportunidades positivas.

El sábado será su mejor día, mientras que los números 05 y 66 podrían traer fortuna inesperada. La salud será un tema importante, especialmente por el estrés y los nervios acumulados, por lo que se recomienda mantener rutinas de ejercicio, meditación y actividades al aire libre para renovar energías. El domingo estará lleno de reuniones familiares y convivencia con amistades cercanas. Además, el tarot indica la llegada de una mascota que traerá alegría y estabilidad emocional.

Géminis

Géminis tendrá como guía la carta del Loco, una de las más intensas y reveladoras del tarot. Esta carta anuncia nuevos comienzos, independencia y oportunidades inesperadas, pero también advierte sobre manipulaciones y personas falsas alrededor.

El signo deberá fortalecer su carácter y aprender a identificar quiénes son realmente leales y quiénes buscan perjudicarlo. La buena fortuna rodeará a Géminis en juegos de azar, inversiones y decisiones económicas, especialmente con los números 01 y 99.

El viernes será su día más favorable y los colores azul y amarillo atraerán energía positiva. Al encontrarse en temporada de cumpleaños, recibirá un regalo inesperado que podría cambiar su estado de ánimo y motivarlo a iniciar nuevos proyectos. El tarot también recomienda protegerse de las envidias, ya que por su personalidad dual suele absorber energías negativas con facilidad.

Llevar consigo algún objeto de plata será una buena opción para equilibrar su entorno espiritual. Además, será el momento ideal para iniciar ese negocio pendiente que ha estado planeando desde hace tiempo, aunque sin descuidar la relación de pareja, la cual seguirá siendo uno de los pilares más importantes en su vida emocional.

Cáncer

La carta de la Luna marcará el destino de Cáncer durante este fin de semana. El tarot señala que el signo vivirá momentos alegres junto a amigos y seres queridos, dejando atrás recuerdos dolorosos relacionados con amores del pasado.

Esta carta impulsa a realizar cambios positivos en el ámbito laboral y anuncia oportunidades para conseguir un empleo mejor pagado o más estable. También será una etapa favorable para tomar decisiones importantes relacionadas con el futuro profesional. El sábado será su mejor día y los números 02 y 18 atraerán buena suerte.

El color verde ayudará a fortalecer la energía emocional y espiritual. En cuestiones de salud, deberá cuidar garganta y pulmones, especialmente por cambios de clima o contagios virales.

En el amor, la Luna revela la llegada de una persona importante con quien podría formalizar una relación seria. Asimismo, el tarot recomienda volver a estudiar o iniciar cursos durante los fines de semana, principalmente relacionados con idiomas, ya que esto abrirá puertas importantes más adelante.

Leo

Leo estará influenciado por la carta de la Estrella, símbolo de esperanza, crecimiento y renovación. El tarot recomienda caminar con humildad y evitar actitudes dominadas por el ego, ya que esto podría generar conflictos innecesarios.

La carta señala que es momento de cambiar de ambiente, mudarse o buscar nuevos caminos para evitar el estancamiento emocional y profesional. El domingo será su día más positivo y los números 09 y 16 traerán fortuna.

Los colores blanco y verde ayudarán a mantener equilibrio y claridad mental. También se recomienda utilizar accesorios de plata u oro para protegerse de las envidias y malas vibras. El tarot indica que Leo comenzará a planear un viaje importante durante 2026, relacionado con el Mundial, experiencia que servirá para reinventarse completamente.

En cuestiones sentimentales, llegará una persona con gran luz espiritual que le ofrecerá estabilidad y paz emocional. La carta aconseja valorar más el amor verdadero y dejar de enfocarse únicamente en la pasión física, ya que podría encontrar una relación realmente significativa.

Virgo

Virgo recibirá la influencia de la carta de la Templanza, relacionada con equilibrio, paciencia y resolución de conflictos. El tarot indica que llegó el momento de enfrentar problemas pendientes y buscar soluciones definitivas. También será necesario tomar decisiones importantes con serenidad y analizar cuidadosamente cada paso.

La carta advierte sobre compras grandes, especialmente relacionadas con casas, terrenos o automóviles, por lo que se recomienda buscar asesoría antes de firmar contratos o compromisos financieros. El viernes será su mejor día y los números 14 y 33 atraerán oportunidades positivas. Los colores rojo y blanco fortalecerán su energía. Además, el signo deberá alejarse de personas conflictivas y buscar tranquilidad emocional para recuperar estabilidad.

El tarot también señala cambios relacionados con su automóvil, ya sea reparaciones importantes o incluso la decisión de cambiarlo por uno más reciente. Virgo continuará siendo un signo muy observado por las envidias, por lo que se recomienda mantener discreción y buscar protección espiritual. Encender una veladora al Arcángel Miguel durante el domingo ayudará a limpiar energías negativas y fortalecer su camino.

Libra

Libra vivirá un fin de semana rodeado de energía positiva en cuestiones sentimentales y familiares. La carta del Juicio señala que este signo atraviesa un momento ideal para construir una relación estable y pensar seriamente en formar una familia.

El amor estará muy presente durante estos días, por lo que el tarot recomienda salir más, convivir con amistades y permitirse conocer personas nuevas. El viernes será su mejor día y los números 12 y 30 atraerán buena suerte y estabilidad. Los colores azul y amarillo ayudarán a fortalecer su energía emocional. Además, Libra aprovechará el domingo para salir de compras con la familia y asistir a una celebración o reunión importante.

En el aspecto económico, realizará pagos pendientes y poco a poco logrará sanar sus finanzas. El tarot también aconseja cerrar definitivamente ciclos sentimentales del pasado, ya que una expareja podría buscar nuevamente contacto. En cuestiones de salud deberá cuidar garganta y pulmones, consumir más cítricos y evitar desvelos. También será buen momento para reorganizar su habitación y mejorar hábitos de descanso, alejando el celular antes de dormir para recuperar energía.

Escorpión

Escorpión tendrá un fin de semana lleno de movimiento, cambios y renovación personal gracias a la influencia de la carta del Sol. El tarot indica que este signo comenzará una etapa positiva marcada por viajes, nuevos planes y transformaciones importantes en su vida diaria.

Las energías positivas estarán creciendo rápidamente, por lo que será importante aprovechar este periodo para realizar cambios personales y emocionales. Sin embargo, deberá evitar compartir demasiado sus proyectos para no atraer envidias o malas vibras. El domingo será su mejor día y los números 05 y 88 le traerán golpes de suerte inesperados.

Los colores amarillo y naranja fortalecerán su magnetismo personal. En el amor, la carta del Sol anuncia estabilidad y una etapa de mucha conexión con la pareja actual, mientras que quienes se encuentran solteros podrían iniciar una relación seria y formal. El tarot también recomienda dejar atrás el drama y las emociones intensas que muchas veces complican su vida diaria, buscando una actitud más positiva y tranquila. Parte del fin de semana estará dedicado a resolver asuntos familiares relacionados con dinero o responsabilidades compartidas.

Sagitario

Sagitario estará rodeado de invitaciones, convivencia y nuevas experiencias durante este fin de semana. La carta del Loco señala una etapa divertida y llena de movimiento, donde el signo destacará por su carisma y facilidad para conquistar. Habrá reuniones, eventos sociales y la posibilidad de conocer personas nuevas con quienes vivirá momentos intensos y apasionados.

El sábado será su día más afortunado y los números 19 y 34 estarán relacionados con la buena suerte. Los colores rojo y rosa mexicano potenciarán su energía y atractivo personal. Además, el tarot indica que recibirá el pago de una deuda pendiente, lo cual ayudará a mejorar su tranquilidad económica.

En temas de salud deberá tomar vitaminas y descansar mejor para evitar agotamiento físico. También será importante mantenerse alejado de chismes y comentarios innecesarios, ya que hablar de más podría generarle conflictos. Durante estos días recibirá invitaciones para actividades deportivas y comenzará a prepararse para viajes relacionados con el Mundial 2026, evento que le entusiasmará especialmente.

Capricornio

Capricornio tendrá días favorables para concretar proyectos y tomar decisiones importantes gracias a la influencia del As de Oros. Esta carta representa éxito, abundancia y estabilidad, por lo que el signo se encuentra en un momento ideal para poner en marcha planes personales, laborales y económicos.

El tarot advierte que deberá evitar caer en provocaciones o discusiones con personas cercanas, ya que mantener la calma será clave para que todo avance de manera positiva. El viernes será su mejor día y los números 13 y 30 atraerán prosperidad. Los colores azul y blanco ayudarán a mantener equilibrio y claridad. También aparecerá nuevamente un amor del pasado con intenciones de retomar la relación, aunque Capricornio deberá analizar cuidadosamente si realmente desea abrir nuevamente esa puerta.

En cuestiones de salud tendrá que prestar atención a la piel y el cabello, procurando mejorar hábitos y descansar más. El tarot recomienda darse tiempo para sí mismo, salir de viaje y renovar energías, ya que esto beneficiará mucho su estabilidad emocional. El domingo estará rodeado de reuniones familiares y momentos de felicidad. Además, deberá mantenerse alerta para evitar fraudes o engaños por parte de personas cercanas.

Acuario

Acuario estará guiado por la energía de la Sacerdotisa, carta que anuncia inteligencia, intuición y oportunidades económicas. El tarot revela que este signo tendrá la posibilidad de iniciar un negocio o actividad extra durante los fines de semana, situación que podría convertirse en una importante fuente de ingresos.

También se aproximan golpes de suerte en juegos de azar gracias a los números 16 y 44. El color rojo potenciará su energía y magnetismo. En cuestiones sentimentales, el amor verdadero podría aparecer de manera inesperada y llevarlo a vivir una conexión profunda y especial. Sin embargo, el tarot recomienda no apresurar las relaciones y permitir que todo avance con calma.

Durante estos días también resolverá asuntos relacionados con documentos, migración o trámites de visa para realizar un viaje próximo. Además, comenzará a buscar opciones para comprar un automóvil y realizará cambios importantes dentro del hogar, incluyendo arreglos y compra de muebles nuevos. El domingo será ideal para convivir con la familia y asistir a eventos deportivos.

Piscis

Piscis será uno de los signos más favorecidos del fin de semana gracias a la presencia de la carta del Mundo. El tarot señala una etapa de abundancia, buena fortuna y renovación personal, especialmente en juegos de azar y decisiones importantes.

Los números 02 y 18 atraerán suerte inesperada, mientras que los colores verde y blanco ayudarán a mantener estabilidad emocional y espiritual. El sábado será su mejor día para realizar actividades importantes o tomar decisiones.

La carta del Mundo indica que llegó el momento de dejar atrás el pasado, romper con viejos hábitos y abrirse a nuevos comienzos. Para lograrlo, el signo deberá comprometerse verdaderamente con su transformación y evitar compartir demasiado su vida privada. En cuestiones de salud tendrá que cuidar el estómago e intestinos, evitando enojos y situaciones de estrés.

El tarot también anuncia viajes constantes durante los próximos meses, razón por la cual Piscis decidirá volver a estudiar, especialmente cursos relacionados con idiomas. Además, podría adoptar una mascota y comenzar una etapa enfocada en disfrutar más el presente, darse tiempo personal y valorar los pequeños momentos de la vida diaria.

Con información de Mhoni Vidente

MF