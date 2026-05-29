Javier “Chicharito” Hernández es, sin duda, uno de los referentes históricos del futbol mexicano.

Su talento lo llevó a jugar en Europa, donde vivió algunos de los momentos más destacados de su carrera al conquistar títulos con el Manchester United y vestir la camiseta del Real Madrid, consolidándose como uno de los delanteros mexicanos más importantes de su generación.

Nacido el 1 de junio de 1988 en Guadalajara, Jalisco, Javier Hernández Balcázar proviene de una familia con tradición futbolística. Es hijo de Javier “Chícharo” Hernández y nieto de Tomás Balcázar, ambos ex seleccionados mexicanos.

Recientemente, Hernández sorprendió a sus seguidores al mostrar una nueva faceta fuera de las canchas. A través de sus redes sociales, anunció su incursión en la actuación, al convertirse en el protagonista de un cortometraje.

En las primeras imágenes compartidas, se le observa viajando en un vagón del metro y posteriormente dominando el balón, en una mezcla de narrativa urbana y su esencia futbolística.

Aunque el proyecto aún no cuenta con fecha de estreno ni mayores detalles sobre su historia, se sabe que es dirigido por Jan Latto, y llevará el título de “Respira”, el adelanto ya ha generado gran expectativa entre los aficionados, quienes reaccionaron de manera positiva a esta nueva etapa en la carrera del delantero mexicano.

Una vida en las canchas

Hernández debutó profesionalmente con las Chivas Rayadas de Guadalajara en 2006, club donde destacó gracias a su velocidad, movilidad y capacidad goleadora.

En 2010 dio el salto al Manchester United bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson, convirtiéndose en uno de los primeros mexicanos en triunfar en la Premier League. Con los Red Devils conquistó títulos locales y protagonizó actuaciones memorables tanto en Inglaterra como en competiciones internacionales. Posteriormente, defendió las camisetas de clubes como Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla y LA Galaxy.

Ese gran rendimiento también lo trasladó a la Selección Mexicana, donde marcó una época al convertirse en el máximo goleador en la historia del Tricolor, dejando una huella imborrable en el combinado nacional. Participó en distintas Copas del Mundo y fue pieza clave en múltiples procesos mundialistas, convirtiéndose en uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos a nivel internacional.

Sin embargo, en los últimos años su trayectoria ha atravesado momentos complicados, con constantes lesiones y críticas sobre su nivel de juego. A eso se sumó un regreso a Chivas que no terminó de la mejor manera, lo que ha generado dudas sobre su presente dentro del futbol.

Con información de El Universal

Jan Latto, cine joven

Jan Latto combina cine, actuación, escritura y música en proyectos marcados por una fuerte sensibilidad emocional y una mirada cercana a las nuevas generaciones. Nacido en Cali, Colombia, ha destacado por desarrollar historias que mezclan la narrativa cinematográfica con elementos de la cultura juvenil contemporánea.

Es cofundador de Raya Águila, una casa productora enfocada en cine, televisión y formatos independientes innovadores.

Entre sus trabajos más destacados figura “BIT”, miniserie web vertical ambientada en los años 80 en Colombia, reconocida con nominaciones en los Premios India Catalina.

A ello se suman otros trabajos como la miniserie “Newborn” y el cortometraje “Mass”, donde participó desempeñando distintos roles creativos, desde la actuación y la escritura hasta la dirección, consolidando un perfil artístico versátil dentro de la nueva generación del cine.

CT