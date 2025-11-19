La Luna Nueva de noviembre abre un ciclo cargado de renovación, intuición y oportunidades inesperadas.

Este evento astral impulsa a soltar lo viejo para abrir espacio a lo que realmente sintoniza con nuestros deseos más profundos.

Aunque todos los signos sentirán su influencia, tres signos en particular recibirán un toque especial de suerte, claridad y crecimiento.

Te compartimos los signos afortunados:

Escorpión

Será el gran protagonista de esta lunación, pues ocurre en su propio signo. Se abren caminos para transformaciones personales, cambios de imagen, nuevos proyectos y decisiones trascendentes.

La fortuna llega en forma de nuevas alianzas, oportunidades laborales y revelaciones emocionales que iluminan el camino. Es un momento ideal para sembrar intenciones a largo plazo.

Capricornio

Recibirá un impulso especial en su crecimiento profesional y financiero. Esta Luna Nueva favorece ascensos, nuevos trabajos o movimientos estratégicos que abren puertas hacia mayor estabilidad.

También es un periodo propicio para revisar metas económicas y plantar nuevas ambiciones. La fortuna aparece a través del esfuerzo, pero con un empuje extra del universo.

Piscis

Vivirá una ola de inspiración que se vuelve realidad. Su intuición se afina y las ideas creativas que parecían abstractas empiezan a tomar forma concreta.

Podrían llegar buenas noticias económicas, apoyo inesperado o avances importantes en metas personales. La suerte se manifiesta especialmente en proyectos artísticos, estudios y viajes.

MF