Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 2 al 8 de febrero

Aries, el inicio del mes te despierta una fuerte necesidad de acción, como si algo dentro de ti gritara que es momento de avanzar. La luna llena en Leo aviva tu entusiasmo y te recuerda que rindes mejor cuando te sientes inspirado y con propósito. Urano en movimiento directo puede traer giros inesperados en temas laborales o financieros, así que tendrás que responder con rapidez, muy a tu estilo. Con Mercurio en Piscis, tu percepción interna está especialmente afinada: si algo te resuena, confía en esa señal.Tauro, comienza una etapa muy significativa a nivel emocional. Con Urano directo en tu signo, el ritmo de tu vida cambia y se rompe cierta inercia del pasado. Aquello que estaba estancado empieza a fluir, aunque implique salir un poco de lo conocido. La luna llena en Leo ilumina asuntos del hogar, la familia y emociones profundas, empujándote a reordenar tu espacio interno, reinventarte y marcar límites más claros. Mercurio en Piscis te acerca a personas que te apoyan de verdad: no tienes que hacerlo todo solo.Géminis, esta semana tus palabras tienen un impacto especial. La luna llena que abre el mes resalta tu manera de comunicarte y te impulsa a expresar lo que habías callado. Urano directo despierta ideas repentinas, revelaciones que pueden modificar tu forma de ver el amor, las relaciones o temas sensibles de un momento a otro. Con Mercurio en Piscis, tu mente se vuelve más intuitiva y creativa; presta atención a los sueños, las señales sutiles y lo que se percibe más allá de las palabras.Cáncer, es momento de revisar tu relación con el dinero, los recursos y tu autoestima. La luna llena en Leo, activando tu zona financiera, te muestra dónde estás dando de más y en qué áreas necesitas recibir con mayor equilibrio. Es importante poner límites a quienes se aprovechan de tu entrega. Urano directo sacude amistades o proyectos grupales, anunciando cambios en tu entorno social. Con Mercurio en Piscis, las charlas profundas fluyen con naturalidad y te ayudan a mirarte con más compasión.Leo, la luna llena en tu signo te coloca bajo los reflectores y marca un punto de revelación personal. Sale a la luz tu verdadera esencia, tus deseos y aquello que necesitas para sentirte pleno. Urano directo trae movimientos inesperados en el ámbito profesional: noticias, decisiones o giros laborales que rompen la rutina. Con Mercurio en Piscis, te muestras más sensible y dispuesto a hablar desde la vulnerabilidad, no solo desde la fortaleza que te define.Virgo, esta luna llena en Leo ilumina tu mundo interior y espiritual. Algo que ya intuías se vuelve imposible de ignorar, obligándote a enfrentar miedos o verdades pendientes. Urano directo te impulsa a tomar decisiones relacionadas con viajes, estudios o crecimiento personal. Con Mercurio en Piscis, los diálogos con pareja o socios se tornan más empáticos y emocionales; aunque no sea tu terreno favorito, expresarte con honestidad será clave.Libra, tu vida social cobra protagonismo esta semana. La luna llena en Leo activa amistades, grupos y redes, ayudándote a identificar quiénes realmente están de tu lado. Urano directo impacta asuntos económicos compartidos: acuerdos, deudas o recursos en pareja o familia pueden cambiar de forma sorpresiva. Mercurio en Piscis te invita a reorganizar tu rutina de manera más flexible, priorizando tu bienestar físico y emocional.Escorpio, la luna llena pone el foco en tu vocación y metas profesionales, empujándote a comprometerte con lo que haces o a reconocer que necesitas un cambio que te eleve. Puede llegar un reconocimiento o una decisión importante sobre tu rumbo laboral. Urano directo en Tauro sacude relaciones clave: pareja, socios o vínculos que requieren ajustes. Con Mercurio en Piscis, tu creatividad se intensifica y te permite comunicarte con mayor sensibilidad.Sagitario, esta semana te sientes más confiado e inspirado. La luna llena en Leo abre caminos y te recuerda cuánto necesitas explorar, aprender y moverte. Urano directo trae cambios en la rutina diaria o en temas de salud, modificando horarios, hábitos o responsabilidades. Con Mercurio en Piscis, las conversaciones familiares y emocionales fluyen mejor y te ayudan a ordenar tu mundo interior.Capricornio, la luna llena activa tu zona emocional más profunda, trayendo claridad sobre cargas que ya no quieres seguir sosteniendo. Es un periodo de introspección y honestidad contigo mismo. Urano directo te empuja a tomar decisiones creativas o afectivas que habías dejado en pausa. Con Mercurio en Piscis, tu comunicación se vuelve más empática y comprensiva, facilitando acuerdos y acercamientos.Acuario, la luna llena en Leo impacta directamente tus relaciones de pareja y asociaciones. Algo se define: puede cerrarse un ciclo, aclararse una situación o transformarse un vínculo. Urano directo moviliza temas del hogar, la familia o tu base emocional, trayendo posibles mudanzas, cambios de espacio o reconfiguraciones familiares. Con Mercurio en Piscis, hablar de dinero y prioridades resulta más sencillo y menos tenso.Piscis, el mes comienza con la luna llena en Leo activando tu rutina, hábitos y bienestar físico. Es un momento ideal para reorganizarte, dejar prácticas que ya no te funcionan y escuchar las señales de tu cuerpo. Urano directo favorece cambios positivos en tu forma de comunicarte: llegan noticias inesperadas, decisiones rápidas o movimientos en tu entorno cercano. Con Mercurio en tu signo, tu voz gana fuerza, intuición y reconocimiento; aumenta tu influencia y la manera en que los demás te escuchan y valoran.YC