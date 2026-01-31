Prime Video: Conoce las películas y series que se estrenan en febrero 2026

El inicio del año dejó claro que las plataformas de streaming vienen fuertes, y aunque enero concentró varios lanzamientos destacados, febrero no baja la intensidad y continúa sumando propuestas pensadas para mantener al público frente a la pantalla.

Este mes trae consigo nuevas historias que apuestan por distintos géneros y estilos, con producciones diseñadas tanto para quienes buscan emociones intensas como para quienes prefieren tramas más ligeras o inspiradoras.

Para los amantes de las series y el cine que aún no deciden qué ver, Prime Video renueva su catálogo con estrenos que prometen convertirse en favoritos. A lo largo de febrero, la plataforma incorpora títulos capaces de enganchar desde el primer episodio o escena, con narrativas atractivas y elencos sólidos, ideales para descubrir algo nuevo y disfrutar largas sesiones de entretenimiento desde casa.

Los estrenos que llegan a Prime Video en febrero

Alex Cross

Este drama criminal ambientado en Washington D. C. sigue a Alex Cross, un brillante detective y psicólogo forense con una habilidad extraordinaria para adentrarse en la mente de los asesinos. En esta entrega, se enfrentará a un vigilante despiadado que ataca a magnates multimillonarios involucrados en actos de corrupción.

LOL México: Temporada más salvaje

Descrita como la edición más intensa hasta ahora, esta temporada lleva a diez comediantes a una jungla implacable donde hacer reír es la única forma de sobrevivir. Bajo la conducción de Eugenio Derbez, los participantes competirán por coronarse como el rey de la comedia en un entorno donde nadie está a salvo de convertirse en presa.

Los últimos 56 días

Cuando aparece un cuerpo sin identificar en un lujoso departamento vinculado a Oliver Kennedy y su nueva pareja, Ciara Wyse, los detectives Lee Reardon y Karl Connolly reconstruyen la peligrosa historia de amor que vivió la pareja durante sus últimos 56 días.

Docuserie sobre mujeres líderes

Esta producción ofrece una mirada íntima a la vida de siete mujeres líderes, empresarias y CEO , explorando cómo equilibran su vida personal y profesional, enfrentan nuevos retos y apuestan por la colaboración femenina como una fuerza de cambio.

Leah y el programa matutino

Cuando la productora de televisión Leah Caldwell busca convertirse en la primera mujer en liderar el programa matutino local más importante, su ex pareja, Jarrett Roy, reaparece para competir por el mismo puesto. Mientras Leah intenta enfocarse en su carrera, la química entre ambos pondrá a prueba sus prioridades.

Drama juvenil en Milán

Tras la muerte de su hermano, June se muda a Milán para comenzar de nuevo y se inscribe en una prestigiosa escuela internacional. Allí inicia una relación con Will, el estudiante ejemplar, pero todo cambia cuando surge una intensa rivalidad con James, un joven carismático con una peligrosa vida secreta ligada a peleas clandestinas de MMA. La historia está basada en la exitosa novela de Wattpad de Stefania S.

La ex pirata

Cuando su vida tranquila en una isla remota se ve amenazada por el regreso de su antiguo y vengativo capitán, una experta ex pirata deberá enfrentar su violento pasado y desatar sus habilidades mortales para proteger a su familia de un sangriento asedio.

Man on the Run

Este documental ofrece un recorrido íntimo por la vida de Paul McCartney tras la separación de The Beatles y la creación de Wings junto a su esposa Linda. Dirigido por Morgan Neville, el filme explora los retos emocionales, personales y creativos que marcaron una nueva etapa en la carrera del músico.

