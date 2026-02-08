Fiesta y carnaval te esperan en Mazatlán

Bienvenidos a la ciudad que no conoce el silencio. Donde rompen las olas y la alegría flota por el viento. Rincón musical y una capital de los sabores marinos. ¡Y claro! Cuna de uno de los mejores carnavales del continente. Bienvenidos a Mazatlán.

Del 12 al 17 de febrero esta metrópoli costera sinaloense celebra su tradicional Carnaval Internacional bajo el lema “¡Arriba la tambora!”, llenando su malecón de un ambiente festivo y esperando atraer al viajero a una experiencia que se anida en la memoria y deja una huella profunda en el corazón.

A lo largo de seis días, Mazatlán sonará al ritmo de la tambora, despertará con alegría y presumirá sus tradiciones, aderezado con la presencia de artistas de talla internacional y gastronomía de rechupete. ¿Qué tal si comenzamos a explorar?

Entre reyes y reinas

El arranque de las actividades del carnaval se dará el 12 de febrero, con el Estadio Teodoro Mariscal como sede. Ese día podrás disfrutar la tradicional coronación del rey del Carnaval, con la actuación del cantante Edén Muñoz, uno de los exponentes destacados del regional mexicano que encenderá el escenario.

Al día siguiente se celebrará la coronación de la reina de los Juegos Florales, también en el Estadio Teodoro Mariscal. La reina y los asistentes disfrutarán del espectáculo musical “Yo sé que te acordarás”, un homenaje a don Germán Lizárraga, por sus 75 años de trayectoria, y a la Orquesta Sinfónica de Sinaloa de las Artes (OSSLA), que celebra su 25 aniversario.

El 14 de febrero y en pleno Día del Amor y la Amistad, no hay mejor voz que la de Yuridia para celebrar la coronación de la reina del Carnaval, una velada donde las pasiones prometen desbordarse.

Para quien busque algo más que música o dejar descansar a Cupido, el mismo 14 de febrero en la Bahía de Olas Altas se iluminará con la celebración del Combate Naval, un espectáculo de fuegos pirotécnicos que rememora la heroica defensa de Mazatlán contra la intervención francesa en 1864.

El 15 de febrero se podrá disfrutar del evento que suele atraer a viajeros y locales cada año: el desfile del Carnaval por el Malecón. Podrás disfrutar de un recorrido de majestuosos carros alegóricos, comparsas coloridas, música de banda y la participación de la realeza del Carnaval.

Tras el recorrido de carros alegóricos, ya el día 16 de febrero, es hora de sacarle brillo a las suelas con un bailongo en el Teodoro Mariscal, que se llena de música, baile y energía juvenil en la Coronación de la Reina Infantil, donde Belinda y Lara Campos animarán el evento.

La fiesta culminará el martes 17 con la realización del segundo desfile de carros alegóricos y la promesa de que la celebración del próximo año será más espectacular.

¿Cómo entrar a los eventos?

Los boletos para las diferentes coronaciones están a la venta en la plataforma www.ticketsar.com.mx. En algunas actividades públicas, como el desfile en el malecón, si bien la entrada es gratis, es importante llegar temprano y sobre todo, asistir bien hidratado y con ropa ligera.

Saber más

¿Cómo me voy?

Desde Guadalajara, una opción rápida y cómoda de llegar a la ciudad de Mazatlán es vía aérea. La aerolínea Volaris ofrece el traslado sin escalas, en un viaje de poco más de una hora con 15 minutos.

