Con la emoción intacta y el carisma que lo ha acompañado desde la infancia, Lorenzo Antonio regresa a Guadalajara para reencontrarse con su público tapatío. El próximo 7 de noviembre, el cantante se presentará en el Teatro Galerías con su espectáculo “12 Rosas”, un recorrido por su trayectoria y las canciones que marcaron a toda una generación.

“Estoy muy feliz, de verdad, muy feliz de poder presentar mi show allá con el público. Llevo a mi grupo, a mi mariachi, voy a cantar todos mis éxitos en una noche de mucha nostalgia y de mucha diversión”, expresó el intérprete en entrevista con EL INFORMADOR.

Para Lorenzo Antonio, volver a cantar en vivo temas que lo acompañaron desde la adolescencia representa un reencuentro con sus seguidores de siempre y también con nuevas generaciones que han hecho suyas esas melodías. “Nunca me lo imaginé. Comencé desde muy joven, a los 12 años, y nunca pensé que tantos años después iba a estar interpretando esas canciones aún. Me sorprende ver que hasta los más jóvenes las conocen, que en las fiestas ven a sus tías bailar con ellas y las cantan también. La verdad, estoy feliz de que aún puedo presentar estas canciones en vivo y que la gente las recuerde”.

Una trayectoria de éxito

Su carrera, que comenzó con fuerza en los años ochenta, mantiene un hilo de conexión emocional con el público. Esa permanencia, asegura, no es producto del azar, sino del valor de las buenas canciones.

El intérprete confiesa que él mismo experimenta esa sensación al escuchar melodías que lo transportan a su infancia o juventud. “A mí me pasa todo el tiempo, porque también soy fan. Escuchar ciertas canciones me lleva al momento cuando las oí por primera vez. Me considero muy afortunado de haber tenido varias melodías así en mi carrera, y que aún sigan sonando”.

Aunque reconoce que no existe una fórmula mágica para el éxito, Lorenzo Antonio valora haber sido parte de una época irrepetible en la música mexicana. “Si yo tuviera la fórmula, tendría muchos más éxitos de los que tengo, porque nadie sabe. Esa es la mera verdad”, dice entre carcajadas.

Esa etapa dorada comenzó precisamente en uno de los programas más influyentes de la televisión mexicana: “Siempre en Domingo”. Su primera aparición, recuerda, marcó un antes y un después en su vida. “Mis hermanas y yo participamos en el ‘Primer Festival Juguemos a Cantar’. Antes de eso, mi papá -que también fue cantante- me decía que soñaba con estar en Siempre en Domingo. Me acuerdo de que, un día estábamos viendo el programa y me dijo: ‘Tal vez si tú quieres ser cantante, algún día llegarás a ese escenario’. Y unos años después, ahí estaba”.

Esa presentación fue el trampolín que lo lanzó a la fama continental. “Simplemente salir una vez ahí y todo América Latina te conoce. Fue algo que nunca esperé, y hasta la fecha me parece increíble que me haya tocado vivirlo”, comparte con nostalgia.

Lorenzo Antonio recuerda con especial cariño esa generación musical que coincidió con él. “‘Juguemos a Cantar’ marcó una época. De ahí salieron muchos artistas: Thalía, Pilar Montenegro, Christian Castro, Lucero, Menudo, Luis Miguel. Me tocó convivir con ellos y vivir una época muy bonita”.

Nostalgia y futuro entrelazados en cada melodía

En su espectáculo “12 Rosas”, Lorenzo rinde homenaje a ese pasado, pero también celebra su evolución artística. “De eso se trata este concierto, de recordar todos esos momentos. A veces canto canciones que no son mis éxitos, pero que son de esa época, de mis artistas favoritos. Yo también soy fan”, comenta.

El espectáculo incluirá un segmento dedicado a la música mexicana, con mariachi en vivo, un género con el que ha tenido gran éxito en Estados Unidos. “Después de ‘12 Rosas’ y esos éxitos, hice varios discos de mariachi junto con mis hermanas. Nos fue súper bien; realmente son de los discos más vendidos de mi carrera. Canto muchas de esas canciones tradicionales, como las que escuchaba con mi papá y mis abuelos: de Antonio Aguilar, Vicente Fernández o Miguel Aceves Mejía”, comparte.

Promete que el público podrá participar en la selección del repertorio. “No sé exactamente cuáles canciones voy a hacer, porque a veces el público me pide otras. Se pone la fiesta muy padre”.

Una invitación a disfrutar

El cantante invita a todas las generaciones a ser parte de esta velada especial. “Pueden acompañarme si conocen mis canciones, y si no, lleven a su mamá o a su tía. Es para toda la familia, así que se van a divertir y seguramente se van a acordar de esas canciones”.

Los boletos para el concierto de Lorenzo Antonio en Teatro Galerías tienen un costo de 500 a mil 250 pesos.

