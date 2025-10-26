Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre

Aries

Aries, consejo de bruja: esta semana tu fuego interior arde con intensidad, pero recuerda que no todo lo que se quema debe desaparecer. Aprende a diferenciar entre impulso e intuición. No huyas del cierre emocional que tu alma te está pidiendo. En la noche del 31, realiza un ritual: escribe en un papel aquello que ya no deseas cargar —nombres, hábitos o emociones—, enciende una vela roja y quémalo con intención.

Mientras el fuego consume, repite: "Mi fuego transforma, no destruye. Soy llama que purifica".

Tauro

Tauro, tu cuerpo intenta hablarte a través de señales y síntomas. Esta semana, escúchalo antes de exigirle más. Recuerda: descansar también es sanar; la paz no es un lujo, es medicina. Prepara un baño con sal marina, canela y pétalos de rosa; sumérgete con música suave y repite: “Soy tierra fértil, mi cuerpo merece placer, descanso y honra".

Deja que tu piel absorba tu ternura y el amor que te debes.

Géminis

Géminis, tu mente está saltando entre ideas, decisiones y conversaciones, sin darte espacio para procesar. En la noche de Halloween, pon en pausa tus pensamientos. No todo lo que imaginas necesita respuesta inmediata. El silencio no te apaga, te fortalece. Evita sobreexplicarte o buscar respuestas apresuradas.

Tu ritual: enciende una vela azul, apaga todas las pantallas y escribe una sola pregunta que te inquiete, como “¿Qué necesito soltar para avanzar?”. Dobla el papel, colócalo bajo tu almohada y antes de dormir repite: “Mi mente se aquieta, mi alma responde en sueños".

Cáncer

Cáncer, has cargado con emociones que no te pertenecen y eso te ha agotado. Halloween te invita a cerrar ciclos afectivos con ternura, no con rencor. No estás aquí para sanar a todos; tu sensibilidad es un don, no una condena. Prepara un té de lavanda con miel, siéntate en tu rincón favorito rodeada de objetos que te den seguridad —fotos, amuletos o piedras— y repite: “Me doy el amor que doy. Mi ternura también merece hogar. Hoy me cuido como cuido a otros".

Leo

Leo, esta semana apaga los reflectores externos y enciende tu luz interior. No necesitas demostrar nada a nadie. Tu poder no proviene de la admiración ajena, sino del reconocimiento propio. Busca momentos de intimidad contigo, no para esconderte, sino para recordar que tu valor no depende de los aplausos.

Tu ritual: en la noche del 31, enciende una vela dorada frente a un espejo. Mírate a los ojos en silencio durante un minuto y di: “Soy suficiente, soy fuego, soy verdad. Mi luz no necesita permiso".

Virgo

Virgo, el caos tiene algo importante que enseñarte. Halloween te invita a soltar la necesidad de perfección. Hay belleza en lo que no puedes controlar. Tu magia reside en la intención, no en el control. Elige un rincón de tu casa que te incomode y reorganízalo con calma. Coloca una piedra blanca y una ramita de romero.

Mientras lo haces, repite: “Aquí empieza mi paz. Lo que no puedo controlar, lo bendigo y lo suelto".

Libra

Libra, esta semana evita rogar por compañía o negociar tu paz. El equilibrio no está en el otro, sino dentro de ti. No todos los vínculos merecen tu energía. Elige relaciones que te sostengan, no que te desequilibren. Enciende una vela rosa y escribe lo que deseas atraer en tus lazos afectivos: respeto, ternura, reciprocidad, presencia. Léelo en voz alta, guárdalo en tu altar y decora con flores de colores que te representen.

Repite: “Merezco vínculos que me eleven. Mi armonía es sagrada".

Escorpio

Escorpio, encarnas la brujería misma. Tus sombras y defectos no son castigos, sino parte de tu poder. Halloween te invita a reconciliarte con lo que ocultas. Lo que escondes puede convertirse en tu mayor fortaleza. Enciende una vela negra y otra blanca, siéntate entre ambas y medita siete minutos. Visualiza tus miedos sin juicio y di: “Abrazo mi sombra. Soy totalidad. Mi magia nace de lo que otros temen".

Escribe una confesión que nunca hayas revelado, guárdala en un frasco oscuro y séllalo con cera: será tu talismán de poder oculto.

Sagitario

Sagitario, tu energía está dispersa entre demasiadas direcciones. Dices que sí a todo, pero tu cuerpo y tu mente te piden enfoque. No necesitas más caminos, sino claridad sobre cuál realmente te enciende. En la noche del 31, haz una pausa consciente.

Tu ritual: haz una lista de tus compromisos y márcalos con tres colores —rojo para lo que te apasiona, amarillo para lo que haces por obligación y gris para lo que ya no te interesa—. Quema las opciones grises con una vela violeta y repite: “Suelto lo que ya no vibra conmigo. Mi energía merece dirección". Luego, elige una acción roja para comprometerte en noviembre y colócala en tu altar.

Capricornio

Capricornio, tu alma está cansada de cargar tanto sin recibir. Has permanecido en modo acción demasiado tiempo. Este Halloween, revisa tus metas con honestidad: ¿cuáles son realmente tuyas y cuáles impuestas por otros? No todo esfuerzo vale la pena. Escribe tus objetivos en papel, entiérralos en una maceta y di: “Confío en el tiempo de la tierra. Lo sembrado florecerá. No todo depende de mí".

Coloca una piedra oscura sobre la tierra como símbolo de paciencia. Cada vez que la veas, recuerda que el crecimiento ocurre en silencio antes de mostrarse.

Acuario

Acuario, tu mente bulle de ideas, pero tu energía se dispersa si no eliges una dirección. En Halloween, no te escondas tras una máscara emocional. Haz una lista de tus proyectos y selecciona solo uno que te inspire para comenzar en noviembre. Crea un símbolo que lo represente —un dibujo, palabra u objeto— y colócalo en tu altar junto a una vela azul.

Repite: “Mi visión merece forma. Mi rareza es medicina cuando se concreta". Si lo deseas, comparte tu idea con alguien que te inspire. Que tu autenticidad se convierta en acción.

Piscis

Piscis, tu sensibilidad está a flor de piel. Estás absorbiendo emociones ajenas sin darte cuenta. Este Halloween, protégente energéticamente y vuelve a tu centro. No puedes sostener a otros si tú estás flotando sin ancla. Llena un cuenco con agua tibia y sal, enciende una vela blanca y siéntate frente a él.

Sumerge tus manos, respira profundo y repite: “Me anclo con amor. Soy cuerpo, soy alma, soy presencia".

YC