Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 17 al 23 de noviembre

Aries

El signo de Aries inicia la semana bajo la influencia de una advertencia espiritual: la aparición de la carta “Cuídate de los enemigos ocultos”. Según la interpretación, estos enemigos son personas cercanas que no soportan tu luz ni tu éxito. “Así que protégete siempre”, marca el mensaje general para Aries.

A nivel profesional, se anuncia la llegada de dinero importante, relacionado con “la deuda o del pago o la venta de un coche, un terreno una casa”. Se sugiere ahorrar ese ingreso para mayor seguridad. Asimismo, Aries resolverá trámites legales pendientes y comenzará a planear proyectos rumbo a 2026.

La carta del unicornio trae un mensaje directo: “Confianza en ti mismo, Aries, que estás creciendo.” Además, se pide evitar fraudes, analizar compras y fortalecer la preparación académica e intelectual: “Cómprate un libro, trata de tener más conocimientos, más cultura”.

En el amor, los signos compatibles serán Acuario, Leo y Sagitario. Sin embargo, se advierte sobre relaciones prohibidas que no llevan a nada.

Los números de la suerte serán 03, 04 y 19, con los colores azul y amarillo como acompañantes energéticos.

Tauro

Para Tauro aparece la carta del Ermitaño, que marca una semana para encontrar la luz y resolver asuntos pendientes. Se avecinan energías encontradas, discusiones y cargas laborales, por lo cual la advertencia principal es clara: no desesperarse.

Se recomienda especial cuidado con el estrés, la migraña y los desórdenes del sueño. En el ámbito emocional, Tauro deberá medir sus palabras: “a veces el Tauro daña mucho a las personas con sus palabras y no se da cuenta”.

Los signos compatibles en el amor serán Sagitario, Virgo y Capricornio. Para quien ya tiene pareja, se marca un “embarazo en puerta”.

En lo material, Tauro deberá arreglar papeles importantes y estabilizar pagos. Las cartas aconsejan soltar cargas: “déjalo ir y piensa bien”. Viajes, reuniones familiares y juntas laborales marcarán la agenda de los próximos días.

Los números de suerte serán 14, 75 y 96, con los colores blanco y rojo como guía espiritual. Se sugiere adoptar una mascota, pues aportará tranquilidad.

Géminis

La rueda de la fortuna acompaña a Géminis, anunciando una semana importante para reflexionar sobre su futuro: “Tienes que decidir si te quedas o te vas en todos los sentidos”. No debe haber prisa; la estabilidad emocional dependerá de la claridad al elegir.

El punto débil será el estómago, intestino y temas de alimentación. En el amor, se recomienda no regresar con personas del pasado: “te la va a volver a hacer”.

Los signos compatibles serán Escorpión, Libra y Acuario. En lo económico, habrá oportunidades para inversiones, préstamos o compras patrimoniales. También se sugiere arreglar papelería de visa y pasaporte.

Las cartas recomiendan caminar con humildad, evitar el ego y mantener serenidad ante conflictos. Los números de suerte serán 33, 20 y 14, con colores verde y amarillo.

En cartas españolas aparecen siete de copas y sota de copas, que simbolizan compromisos laborales, reuniones importantes y la llegada de una mujer clave del extranjero para ofrecer un contrato.

Cáncer

El signo de Cáncer recibe la carta del Juicio, que marca una etapa de decisiones firmes y búsqueda de bienestar personal: “Yo, cáncer, quiero ser feliz. Yo, cáncer, quiero estar bien”.

Habrá juntas laborales, reajustes y cambios dentro de empresas. También llegarán invitaciones familiares a celebraciones. En salud, el punto débil serán hormonas, tiroides y órganos reproductivos.

En el amor podrían surgir celos o malentendidos, pero se recomienda priorizar la confianza y el espacio personal. Los números de la suerte serán 21, 30 y 68, con colores naranja y amarillo.

Cáncer también deberá organizar su hogar para las festividades y revisar documentación importante. Las cartas as de espadas y cinco de bastos sugieren resolver asuntos legales, alejarse de personas tóxicas y fortalecer su vocación profesional en áreas como leyes, administración o comunicaciones.

Leo

El signo de Leo atraviesa una semana positiva marcada por la carta del Sol. Este periodo permitirá avanzar, cerrar ciclos y mejorar hábitos. Se recomienda atención especial a la presión arterial y el colesterol.

Leo deberá caminar más, hacer ejercicio y mantenerse hidratado. Se anuncia un regalo inesperado y un día cabalístico: el miércoles. Habrá propuestas laborales, pagos pendientes y trámites migratorios favorables.

Los números mágicos serán 01, 19 y 26, con colores verde y amarillo. En el amor, los signos compatibles serán Libra, Sagitario y Aries.

La recomendación general: prudencia para no incomodar a otros con comentarios involuntarios. En las cartas aparecen as de bastos y cuatro de bastos, que anuncian ascenso inmediato o invitación laboral en el extranjero.

Virgo

La carta de la Justicia guía a Virgo hacia una semana de recompensas económicas y solución de problemas legales o familiares. También se recomienda estudiar algo extra para aumentar ingresos o abrir un nuevo proyecto.

El punto débil serán huesos, rodillas y articulaciones. Se anuncia un viaje para finales de año y la llegada de regalos sorpresivos.

Los números mágicos serán 01, 33 y 46, con colores azul y blanco. Los signos compatibles serán Cáncer, Tauro y Capricornio.

La carta “La magia de la tierra” pide a Virgo mantenerse conectado con la naturaleza, plantas y mascotas. Las cartas dos de espadas y siete de espadas advierten sobre una enfermedad grave de un familiar y problemas laborales por chismes.

Libra

Libra recibe la carta del Loco, símbolo de expansión y cambios. La prioridad será recuperar el sueño y cuidar el insomnio. El martes será su mejor día.

Las compras inteligentes estarán favorecidas y se aconseja evitar prestar dinero: “te roban tu buena suerte”. Se avecina una propuesta laboral para enero. También se recomienda cambiar de banco por exceso de comisiones.

Los números mágicos serán 22, 39 y 51, con colores verde y rojo. Un amor nuevo llegará para los Libra solteros, mientras que signos compatibles serán Capricornio, Acuario y Géminis.

Las cartas anuncian un viaje, la compra de un espejo o colchón y un mensaje contundente sobre una expareja que solo busca un vínculo físico: “cóbrales porque nada más utilizan tu cuerpo”.

Aparecen as de oros y seis de bastos, que representan prosperidad y la salida definitiva de una persona que impedía la felicidad de Libra.

Escorpión

La carta de la Templanza marca una semana para mantener la serenidad. Se pide al signo no dramatizar ni sobrepensar: “Calma, que todo pasa”.

El miércoles será su mejor día. Además, seguirá recibiendo regalos y tendrá estabilidad económica en su temporada de cumpleaños. Se recomienda resolver trámites de gobierno, herencias o propiedades familiares.

El punto débil será la salud mental: ansiedad, insomnio o angustia. Los números mágicos serán 12, 70 y 98, con colores azul y amarillo.

Escorpión deberá protegerse del mal de ojo, no confiar en todos y prepararse para un amor compatible con Piscis, Tauro o Cáncer. Nuevos retos marcarán el inicio de un ciclo personal más fuerte.

Las cartas cinco de espadas y cuatro de oros advierten conflictos familiares o laborales y la llegada de un regalo inesperado o incluso una mascota.

Sagitario

El signo de Sagitario recibe la carta del As de Oros, que simboliza triunfo, determinación y crecimiento. Según el mensaje, “vas por buen camino, que ya mero cumples años, que andas preparando un viaje para tu cumpleaños, vete. Es tu tiempo, es tu cumpleaños y es tu dinero”.

El lunes será su mejor día. También llega un dinero extra que permitirá adelantar compras navideñas, pues Sagitario destaca por su organización.

Se anuncian “cuatro golpes de suerte”, con números mágicos 28, 35 y 44, y los colores rojo y naranja como guía. El mensaje final es contundente: Sagitario “vas por buen camino, vas muy buena dirección, sabes lo que quieres, estás progresando”.

En el amor, se anuncia una propuesta verdadera proveniente de Géminis, Leo o Aries. Las cartas acompañantes, seis de copas y caballo de copas, revelan reuniones, fiestas y la llegada de un compadre, amigo o alguien importante que llegará con una oferta de negocio: “Diles que sí”.

Capricornio

Para Capricornio aparece la carta de la Torre, señalando una semana de atención y prudencia. El mensaje inicia con una advertencia clara: “Es sumamente importante que abres los ojos esta semana, que te fijes qué estás haciendo para mejorar, no confiarte de nada ni de nadie”.

El martes será su mejor día, en una semana con mucho trabajo, exámenes y tareas acumuladas por resolver. Se aconseja seguir ahorrando y cuidar la salud, ya que el punto débil serán los pulmones y la garganta. La recomendación es contundente: “Toma más cítricos, ve con tu doctor, no peques de confiada ni confiado”.

En el plano afectivo, un amor del pasado podría aparecer para reclamar o pedir dinero. El consejo es firme: “Dile las dos cosas, ni me reclames ni tengo dinero”. Se pronostican cinco golpes de suerte, con números mágicos 03, 25 y 30, y colores amarillo y rojo.

En las cartas aparecen caballo de oros, que anuncia la llegada de una persona poderosa en cuestión económica con una propuesta importante, y siete de bastos, símbolo de un negocio en puerta que generará crecimiento económico. Se enfatiza no confiar en nadie y mantener constancia para progresar.

Acuario

Acuario recibe la carta del Mundo, marcando un periodo de organización y cumplimiento de metas. La semana estará enfocada en arreglar papeles importantes: “Son momentos de arreglar toda la papelería que tengas pendiente. Deudas, analizar qué te faltan de propósitos para este año 2025 y llevarlos a cabo”.

El jueves será su mejor día, en medio de juntas, cambios positivos y la llegada de una recompensa esperada. Sin embargo, su punto débil será la salud digestiva: “hernia hiatal, gastritis, úlcera, deja el alcohol, los vicios, el picante”.

Se anticipan contactos con personas del extranjero en temas de negocio y la resolución favorable de trámites de residencia, migración o visa americana. En el amor, la semana será intensa, con pasión, amores nuevos y signos compatibles como Leo, Libra y Géminis.

Piscis

Piscis recibe la carta del Emperador, que marca fuerza y estabilidad. El mensaje sugiere tener prudencia con relaciones del pasado: “Si ves que te vuelve a buscar tu expareja del pasado, no le hagas tanto caso. Sí, sal, platica, coma, pero no le sigas tanto la corriente”. Su mejor día será el viernes.

Personas influyentes del ámbito laboral o gubernamental buscarán a Piscis para ofrecerle un trabajo mejor pagado. Los números mágicos serán 05, 17 y 56, con colores blanco y negro. Se anuncia la llegada de algo muy esperado y una ilusión amorosa proveniente de Virgo, Escorpión o Cáncer.

En lo personal, Piscis entra en una transformación positiva, que incluye mejorar su apariencia, vestir con más personalidad y cuidar su presencia social. Las cartas revelan “encuentros íntimos con amores nuevos”, así como la necesidad de estudiar arte, comunicaciones o diseño para relajar la mente.

Las cartas dos de oros y siete de oros anuncian dinero extra destinado a la construcción de un patrimonio. También se aconseja dejar los celos y las inseguridades, y analizar si una relación actual realmente vale la pena. Además, llegará la papelería del pasaporte, lo que dará tranquilidad para viajar.

Con información de Mhoni Vidente

MF

