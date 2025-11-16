Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 17 al 23 de noviembre

Aries

Para Aries, esta semana no es tiempo de pensar, sino de actuar. Los cambios que has deseado desde hace mucho tiempo solo ocurrirán cuando tomes el primer paso. Aunque tu vida no está mal, puede estar mejor, y los astros te favorecen para avanzar, triunfar y comenzar proyectos nuevos. Tu liderazgo nato se activa de manera especial, y a diferencia de otras ocasiones, esta semana canalizarás tus energías con absoluta claridad.

A partir del 20 de noviembre entras en un ciclo determinante que se potencia con el Sol en Sagitario al día siguiente. Los días 20, 21 y 22 serán esenciales para juntas, reuniones, eventos y celebraciones de cualquier tipo; asistir te conviene completamente. Tras el 20, con la Luna Nueva, todo lo que estaba detenido comenzará a fluir. Se desatan nudos, se abren caminos y llega el éxito laboral y profesional que has trabajado. Es momento de recibirlo, creerlo y aceptarlo.

Tauro

Tauro vive una etapa de múltiples renacimientos. Mucho del pasado regresará a tu mente: lo dicho, lo no dicho, lo hecho y lo que quedó pendiente. Pero como decía Margarita, “el pasado es humo y el futuro es viento”. Es momento de vivir el presente y de liberarte de ataduras, recordando que es mejor decir “me acuerdo” que “me imagino”.

El Sol y la Luna en Sagitario te favorecen de manera extraordinaria, especialmente para dar ese paso que has postergado por cualquier motivo. Recordar tu pasado será clave: verás tu camino recorrido, lo que dejaste atrás y lo que necesitas recuperar o soltar para avanzar. Se activa tu área afectiva, facilitando reencuentros e incluso el inicio de una nueva relación. Todo lo relacionado con papeles, dinero y finanzas se marca a tu favor; solo recuerda mantener los pies en la tierra, los ojos al cielo y la mano en el corazón. Tauro es Venus: amor y luz.

Géminis

Géminis atraviesa un ciclo de crecimiento, aprendizaje y maduración profundo. Muchas cosas no han tenido sentido en los últimos meses, pero al confiar y dejar que la vida acomode, todo empieza a ajustarse a tu favor. Es momento de cerrar ciclos, abrir nuevos y liberarte de ataduras mentales.

Mercurio retrógrado puede agitar tu “lengua mental”, la cual puede impulsarte o frenarte, pero recuerda que tú eres éxito; así te nombran los astros esta semana. Con la entrada del Sol en Sagitario se abrirán todos tus caminos de abundancia, incluso aquellos que habían estado detenidos por dudas internas. Sagitario llega para impulsarte como centauro, levantarte y decirte: “Dale, Géminis, es tiempo de ganar”.

Cáncer

Cáncer deberá mantener una sonrisa que nadie podrá quitarle. Júpiter retrógrado en tu signo puede generar nostalgia o necesidad afectiva, pero recuerda: el amor no se pide, se da y se recibe en la misma medida. Eres sensible, bondadoso y de gran corazón; los muchos planetas en agua pueden elevar tus emociones, pero también tu intuición.

La llegada del Sol a Sagitario te ayudará como una flecha directa al blanco, destrabando situaciones sociales, laborales y especialmente profesionales. Esta semana marca el inicio de un ciclo que se extenderá más allá: es momento de saber quién eres, qué quieres, a dónde vas y con quién. Como signo Cardinal y líder nato, es tiempo de actuar por tu bienestar y el de tus seres queridos.

Leo

Leo se encuentra feliz, enamorado y pleno. No solo del amor romántico, sino del aquí, el ahora y de lo que te rodea. La energía del Sol y la Luna en Sagitario, de tu mismo elemento fuego, te impulsa de manera espectacular. El ciclo de Escorpión te puso a prueba, enseñándote quién sí y quién no, pero con tu enorme corazón y nobleza, has logrado dar vuelta a lo necesario.

En los próximos 40 a 45 días, recibirás frutos gigantes de lo que sembraste. Se activan reencuentros familiares, proyectos nuevos, inicios por cuenta propia y novedades positivas en tu hogar: remodelaciones, compras o mejoras. También continúan los viajes y las buenas nuevas que iluminan tu camino.

Virgo

Virgo podría experimentar pequeñas confusiones el 17 y 18 de noviembre debido a decisiones tanto personales como laborales. Cuando ambas áreas se mezclan, se requiere orden y límites, algo que dominas bien. Estos días serán para negociar y estructurar.

Se marca fuerte la posibilidad de iniciar algo por tu cuenta, aprovechando tu creatividad, detalle y claridad mental. Aunque eres directo en tus objetivos, los astros te sugieren observar cómo lo han hecho otros: no para copiar, sino para utilizar la experiencia ajena como guía. Reuniones y eventos te darán información clave para decisiones profesionales que has postergado. Escucha a tu familia: tienen la experiencia que necesitas.

Libra

Libra tendrá un brillo especial esta semana. Ese encanto natural se potencia con un evento significativo: recibirás una noticia que esperabas desde 2017 o 2018, un reconocimiento que llega por fin a tus manos. Como el bambú, que tarda en brotar y luego crece de golpe, así será tu recompensa.

En tu ámbito profesional, una reunión o junta permitirá que expreses ideas financieras y creativas con claridad. En tu hogar habrá buenas noticias que alegrarán tu corazón: puede ser la llegada de un nuevo miembro, la organización de un viaje familiar o un regalo económico que te ayudará a iniciar algo propio.

Escorpión

Escorpión culmina su ciclo de cumpleaños el día 21, pero lo hace con la apertura de grandes canales de abundancia. Tus primeros 52 días desde tu cumpleaños estarán llenos de buena fortuna. Con el ingreso del Sol a Sagitario, no es tiempo de pensar: es tiempo de actuar, sentir mucho y moverte con fuerza.

Aléjate de chismes y comentarios irrelevantes; no estás para explicaciones, sino para brillar. En la casa del hogar llegan noticias felices y la casa de relaciones públicas se ve favorecida. Júpiter, desde Cáncer, impulsa todo lo familiar y las metas que construyes para los tuyos. Un reencuentro del fin de semana traerá alegría y nuevas propuestas que pueden convertirse en proyectos importantes.

Sagitario

Sagitario celebra cumpleaños a partir del 21 de noviembre a las 7:36 pm. El ingreso de la Luna Nueva el día 20 te dará la razón en todo aquello que tú sabías desde hace tiempo: quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. El universo te dice: “Te lo dije”.

Inicias cambios profundos: giros de 45°, 90° o 180°, todos posibles. Llegan nuevas personas a tu vida en lo profesional y lo social; tus días estarán llenos de reuniones, amistades y fiesta. También habrá reencuentros contigo mismo, reforzando autoestima, seguridad y amor propio. Los días 20, 21 y 22 serán decisivos, pues llegarán propuestas nuevas y valiosas. Finales del año se perfilan con viajes, eventos y celebraciones.

Capricornio

Capricornio entra en días esenciales del 19 al 22 de noviembre. Proyectos que creías perdidos reviven, y aquello por lo que levantaste la mano varias veces, finalmente llega. Los movimientos planetarios de septiembre a noviembre te han puesto a prueba, pero también te han entregado la “varita mágica”: tu mente poderosa.

Has sembrado disciplina, entrega y compromiso; ahora cosechas resultados. En lo sentimental, debes recibir lo mismo que das. Si deseas iniciar, formalizar o aclarar una relación, esta semana es ideal. La energía de la Luna y del Sol en Sagitario te impulsa a actuar con éxito a tu favor.

Acuario

Acuario tiene la varita mágica en la mano, pero necesita abrir los ojos. Es momento de alejarse de ladrones de sueños y de quienes endulzan el oído de forma incorrecta. Entre el 20 de noviembre y el 5-6 de diciembre, ocurrirán movimientos importantes: personas que no deben estar en tu vida se irán solas, gracias a tus guías espirituales.

Hay cambios fuertes en tu vida personal, económica, laboral y sentimental. Los viajes se multiplican y tus contactos sociales serán clave. Tu creatividad es inmensa: ponla sobre la mesa para que los demás lo noten. No es suerte, es resultado de tus propias oportunidades construidas.

Piscis

Piscis está hiperintuitivo: sueños premonitorios, percepciones activas y aromas sutiles que anuncian la presencia de tus ángeles. Esta semana recibirás buenas noticias familiares que llenarán tu corazón.

Entre reuniones con amigos del presente y del pasado, obtendrás información clave para decisiones personales y laborales. Sus palabras serán mensajes divinos encaminados a que tomes las determinaciones correctas. Es un periodo para proteger tu corazón, avanzar sin herirte y aprovechar oportunidades nuevas que pueden convertir un hobby en fuente de ingresos: cocina, tejido, dibujo, organización, viajes o cualquier talento oculto.

Con información de Mizada Mohamed

MF