Cine de terror que marcó a la Generación Z

La Generación Z ha sido marcada por películas que los conectan entre sí y, especialmente, por las de terror. Aunque nacieron después del boom de El Exorcista o Halloween, tienen sus propios clásicos: historias que marcaron su adolescencia, se volvieron memes, dominaron TikTok y definieron su manera de entender el miedo.

Aquí están las películas de terror más icónicas para la Generación Z, explicadas y contextualizadas: de qué tratan, por qué conectaron con ellos y cómo influyeron en la cultura pop.

“IT” (2017)

La Generación Z tenía entre 10 y 17 años cuando se estrenó esta película, el regreso de Pennywise —el payaso asesino— a la pantalla grande. “IT” aborda algo que todos comprenden: el miedo que nace en la infancia y se arrastra hasta la vida adulta.

La historia sigue al Losers’ Club, un grupo de siete niños marginados de Derry, Maine, que enfrentan a una entidad que adopta la forma de Pennywise, interpretado por Bill Skarsgård en una versión que redefinió el arquetipo del payaso terrorífico.

Estrenada en septiembre de 2017, se convirtió en un éxito crítico y comercial, recaudando más de 700 millones de dólares y logrando:

La película de terror más taquillera de la historia (sin ajuste por inflación).

Una de las adaptaciones de Stephen King mejor valoradas.

Un fenómeno cultural: memes, fanarts, cosplay, teorías y una reinterpretación generacional del miedo.

Dónde verla: HBO Max.

“Hereditary” (2018)

Película de terror psicológico y sobrenatural dirigida por Ari Aster en su debut. Protagonizada por Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd y Gabriel Byrne, narra la historia de una familia que, tras la muerte de la abuela, comienza a experimentar sucesos inquietantes ligados a una secta y a la entidad demoníaca Paimon.

"Hereditary" es una película de terror psicológico y sobrenatural dirigida por Ari Aster. YOUTUBE / A24

Su premiere fue en Sundance 2018 y recaudó más de 90 millones de dólares, convirtiéndose en la película más taquillera de A24 en su momento. Hoy es considerada una de las mejores películas de terror del siglo XXI.

Dónde verla: Prime Video.

“Midsommar” (2019)

Aunque se presentó como una historia de terror sobre un culto sueco, Ari Aster la reescribió como una ruptura amorosa disfrazada de horror luminoso, inspirada en su propia separación. Esto la convirtió en una de las películas más analizadas por la Generación Z, que la adoptó como símbolo estético y emocional.

Para muchos, representa la salida de una relación tóxica mediante una analogía con los cultos.

¿De qué trata?

Dani (Florence Pugh), devastada por la muerte de su familia y atrapada en una relación con Christian, viaja a Suecia para documentar un festival que se celebra cada 90 años en la comuna de Hårga. Lo que inicia como un viaje antropológico se transforma en una espiral de rituales, alucinógenos, folklore ancestral y violencia envuelta en flores y luz constante.

La comuna practica ceremonias extremas que justifican incluso la muerte como tradición, equilibrio y purificación. Conforme avanza la historia, la tensión crece hasta un final tan perturbador como inesperado.

Dónde verla: Prime Video.

“Smile” (2022)

Fue la primera película de terror donde la Generación Z se convirtió en un fenómeno global gracias a internet. Dirigida por Parker Finn e inspirada en su cortometraje Laura Hasn’t Slept, pasó de ser un proyecto para streaming a un estreno en salas tras excelentes pruebas de audiencia.

"Smile" pasó de ser un proyecto para streaming a un estreno en salas tras excelentes pruebas de audiencia. YOUTUBE / PARAMOUNT PICTURES SPAIN

La sonrisa siniestra se volvió trend, meme, filtro y contenido viral. La campaña de marketing, con actores infiltrados en partidos de la MLB sonriendo a cámara, se convirtió en un evento cultural.

¿De qué trata?

Rose Cotter, una psiquiatra, atiende a una joven aterrorizada por una entidad que adopta rostros humanos sonrientes y le anuncia su muerte. A partir de ese momento, Rose es acechada por visiones y ataques de esa presencia.

Dónde verla: Claro Video y Paramount+.

Five Nights at Freddy’s (2023)

Este filme se convirtió en uno de los fenómenos de terror más significativos para la Generación Z: mezcla nostalgia gamer, animatrónicos asesinos, trauma infantil y una atmósfera que bordea lo surreal.

Basada en la saga de videojuegos de Scott Cawthon, y dirigida por Emma Tammi, llevó a la pantalla una historia que millones de jóvenes ya conocían gracias a YouTube, TikTok y los streamers. Las teorías y el lore forman parte de la identidad digital de esta generación.

Five Nights at Freddy's se convirtió en uno de los fenómenos de terror más significativos para la Generación Z. YOUTUBE / UNIVERSAL PICTURES

¿De qué trata?

Mike Schmidt, con problemas económicos y traumas no resueltos, acepta trabajar como guardia nocturno en Freddy Fazbear’s Pizza, una pizzería aparentemente abandonada. Allí descubre que los animatronics Freddy, Bonnie, Chica y Foxy están poseídos por los espíritus de niños asesinados décadas atrás.

Mientras lucha por mantener la custodia de su hermana Abby, Mike enfrenta sueños sobre el secuestro de su hermano Garrett, los cuales se entrelazan con las presencias del lugar, revelando una verdad que jamás imaginó.

Dónde verla: Prime Video.

