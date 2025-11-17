El director de cine mexicano José Manuel Cravioto aboga por fortalecer las relaciones culturales entre nuestro país y España, y considera que las series o el cine español pueden ser un vehículo para ello, al destacar que quienes hacen cine en México crecieron “viendo el cine de Almodóvar”.

Lo explica durante una entrevista en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, en el sur de España -a realizarse del 14 al 22 de noviembre-, donde ha presentado su último trabajo, “Autos, mota y rocanrol”, rodado como un falso documental que fusiona, con formatos de ficción, un guion que narra la insólita historia de Justino y “el Negro”, los hermanos que organizaron una carrera de coches y un pequeño concierto en 1971.

Sin embargo, lo que prometía ser una empresa sencilla se transforma en una serie de desventuras, giros inesperados y un escándalo nacional que terminó en la portada de todos los periódicos del país.

Su trabajo ha permitido que en España se conozca un hecho que tuvo gran resonancia en el México de principios de los años 70. Por ello, Cravioto cree que “la cultura en general, la literatura, el cine, el teatro, incluso la televisión” pueden unir a dos países “que tanto tienen en común”.

El cineasta subraya la forma en que en México se sigue a Pedro Almodóvar y a otros directores españoles, y asegura que lo aprecia aún más ahora que reside en España.

“Estamos separados, consumimos muy poco de nuestro cine, pero creo que cada vez más se cerrará ese cerco y compartiremos muchas cosas más”, afirma sobre ambos países.

El Woodstock mexicano

Cravioto dirigió un falso documental recordando el concierto que tuvo lugar cerca del Club de Golf Avándaro y su lago, en el asentamiento de Tenantongo, considerado la versión mexicana del festival de Woodstock y el evento más importante en la historia del rock mexicano.

Inicialmente concebido como una exhibición automovilística transmitida por televisión, con un intermedio de rock para atraer al público juvenil, terminó convirtiéndose en 18 conciertos. Se esperaba la asistencia de unas dos mil personas, pero más de 500 mil acudieron, provocando la ruina de los organizadores.

A pesar de su resonancia, nunca se había realizado una película sobre este suceso, aunque “hubo esfuerzos por hacer documentales, piezas, y hay segmentos en ciertos documentales que tocan el evento, pero no necesariamente con la estructura de cómo sucedió”.

Esto ocurrió, en parte, porque no se conocía la historia real: “Justino y Eduardo López Negrete habían ocultado durante muchos años que ellos habían sido los organizadores”, indica.

Con el paso del tiempo, el concierto “se satanizó”, pero tras conocer a Justino, Cravioto decidió iniciar el proyecto porque le parecía “una historia de amistad de dos chicos que quieren organizar un negocio y les sale todo mal. Y eso es ya una película en sí misma”.

EFE

“Alivios” se corona como el Mejor corto

El cortometraje mexicano “Alivios” y el español “Estela”, ganaron el premio Colón de Plata a los mejores cortos iberoamericano y español, respectivamente, del 51 Festival de Huelva.

“Alivios”, producción de México y Venezuela dirigida por Juan Manuel González, y “Estela”, dirigido por Manuel Sicilia, fueron elegidas las mejores producciones cortas por el Jurado Joven de la Sección Oficial de Cortometrajes de la 51 edición del certamen que se celebra en la ciudad andaluza de Huelva (al Sur de España).

En su veredicto, el jurado, formado por estudiantes de los centros educativos de Huelva, destacó de “Alivios” “su sensibilidad y realidad al mostrar el profundo vínculo entre madre e hijo y el sacrificio mutuo que comparten”.

La cinta narra el dilema de una mujer mayor y su hijo, que deben llegar a un acuerdo sobre quién hará el mayor sacrificio mientras deciden cómo afrontar el resto de sus vidas.

Este corto mexicano se proclamó ganador por encima de otras cuatro producciones de Argentina, Panamá y Brasil. Sobre “Estela”, premiado como Mejor Cortometraje Nacional, el jurado resaltó “su historia de perseverancia y su capacidad para demostrar lo importante que es no dejar de luchar por tus sueños”.

El Jurado Joven concedió también una Mención Especial en la Sección Oficial Nacional a 'Baile de feria', de Bernabé Bulnes, y Mención Especial en la Sección Oficial Internacional Iberoamericana a “Los Pantonne”, de la directora argentina Florencia Momo.

Un toque femenino con “La mejor madre del mundo”

Anna Muylaert llegó al Festival de Huelva de Cine Iberoamericano con su largometraje, “La mejor madre del mundo” (Brasil, 2025), que forma parte de la Sección Oficial del certamen onubense.

La cinta es una reivindicación de la figura de las “madres coraje” representada en “Gal”, la protagonista de la última película de la directora brasileña estrenada en la 75 edición de la Berlinale.

Muylaert plasma la historia de una mujer que huye de los reveses que azotan su hogar junto a sus dos hijos pequeños. Un camino repleto de peligros que “Gal” ha maquillado como una trepidante aventura para convencer a sus hijos.

Shirley Cruz, actriz protagonista, construye un personaje inolvidable que ya ha sido premiado en varios festivales.

El largo ya ha sido premiado en CineLatino de Toulouse y en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

CT