Horóscopos de HOY 14 de diciembre | Los signos en el AMOR, según Nana Calistar

Este día Nana Calistar comparte las predicciones astrológicas para cada signo en el amor

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Nana Calistar te dicta la suerte de tu signo en el amor. INSTAGRAM / @nanacalistartv

Aries

En el ámbito sentimental se presentarán movimientos relevantes. Si mantienes una relación de pareja, es probable que surjan celos e inseguridades, por lo que será fundamental dialogar con claridad para evitar conflictos innecesarios.

Tauro

El amor no ha desaparecido de tu vida; simplemente has depositado tus sentimientos en personas equivocadas. Aprende a elegir con mayor criterio y a reconocer tu propio valor, pues no estás destinado a conformarte con lo mínimo.

Géminis

En el ámbito sentimental, si mantienes una relación de pareja, este es un momento propicio para dar el siguiente paso y dejar de postergar decisiones relevantes; aquello que se aborda con honestidad tiende a resolverse de manera natural.

Cáncer

Si en el pasado fuiste engañado, no permitas que el temor te impida volver a amar. No todas las personas son iguales y, en su momento, la vida te llevará a conocer a quienes sabrán valorar tu entrega y tu lealtad.

Leo

Si mantienes una relación de pareja y ya no te sientes cómodo o el afecto se ha debilitado, es posible que pronto experimentes atracción por alguien nuevo, lo cual podría replantear tus planes.

Virgo

Si mantienes una relación de pareja, podrían presentarse discusiones derivadas de inconformidades, especialmente por decisiones que no han sido comunicadas adecuadamente.

Libra

Cuando se busca el amor con desesperación, es frecuente cometer errores y elegir a personas que no lo merecen. Aprende a esperar, a valorarte y a no conformarte con cualquier relación únicamente por temor a la soledad.

Escorpión

Aprende a ser prudente, a observar con atención y a no idealizar apresuradamente, pues de lo contrario corres el riesgo de entregar más de lo debido a quienes solo buscan una relación pasajera.

Sagitario

Si no mantienes una relación de pareja, evita buscar amor en lugares inapropiados. Este cierre de año es un momento propicio para centrarte en ti mismo, cuidar de tu salud física y mental, y recuperar tu estabilidad emocional.

Capricornio

Deja de cuestionar constantemente el amor que te profesan, ya que esas dudas no fortalecen la relación; por el contrario, generan una tensión acumulativa que eventualmente puede estallar.

Acuario

Comprende de una vez que el amor no desaparece, sino que se transforma; por tanto, no temas volver a intentarlo.

Piscis

Deja de centrarte únicamente en las necesidades de tu pareja y comienza a atender también las propias

