Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Comienza una fase de cambios profundos que pueden resultar inesperados. La presencia de la carta de “La Rueda de la Fortuna” impulsa a mirar hacia adelante, avanzar con determinación y dejar atrás aquello que ya no aporta.

Días de la suerte: Martes

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El mes se acerca a su fin con resultados positivos. Sin embargo, es importante actuar con prudencia y evitar decisiones impulsivas que puedan generar desacuerdos. Escuchar la intuición será clave en este periodo.

Días de la suerte: Jueves

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

“El Carruaje” marca la apertura de nuevas rutas en el ámbito personal y profesional. Es una etapa adecuada para desprenderse de situaciones pasadas que impiden el avance y enfocarse en el desarrollo propio.

Días de la suerte: Miércoles

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El cierre de mes favorece la manifestación de metas y deseos planteados durante el año. Las cartas aconsejan mantener la calma y evitar discusiones que podrían derivar en complicaciones innecesarias.

Días de la suerte: Lunes

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

La carta de “El Emperador” recuerda la fortaleza interior y las habilidades necesarias para enfrentar los retos que podrían presentarse en las próximas semanas. Mantener la seguridad personal será fundamental.

Días de la suerte: Viernes

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

“El Ermitaño” señala un periodo propicio para el autoconocimiento y la reflexión personal. Es un buen momento para escuchar la voz interior, fortalecer la intuición y abrirse a experiencias distintas que aporten crecimiento.

Días de la suerte: Martes

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

La semana inicia con la oportunidad de realizar ajustes importantes en la vida personal. Es tiempo de asumir ciertos riesgos y tomar decisiones relevantes, ya que se aproximan proyectos y propuestas nuevas.

Días de la suerte: Sábado

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Durante estos últimos días de abril se recomienda actuar con cautela. Conviene evitar conflictos y analizar con atención las propuestas que puedan surgir. Valorar el propio bienestar y rodearse de personas con energía positiva será esencial.

Días de la suerte: Jueves

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Se presentan momentos de avance y logros hacia el final del mes. Un proyecto trabajado con constancia podría comenzar a dar resultados favorables en este periodo.

Día de la suerte: Domingo

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Las cartas sugieren centrar la atención en los objetivos personales. Enfocar las energías en planes y sueños, así como mantener firmeza en las decisiones, ayudará a avanzar con mayor seguridad.

Días de la suerte: Domingo

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

La carta de “El Diablo” anuncia éxitos, reconocimientos y posibles ofertas laborales que podrían llegar de forma inesperada. Avanzar con confianza y atender las señales será importante.

Día de la suerte: Miércoles

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

“La Estrella” acompaña este cierre de mes e impulsa a explorar nuevas posibilidades. Es un buen momento para retomar proyectos pendientes y continuar el crecimiento en diferentes aspectos de la vida.

Días de la suerte: Viernes

Con información de Mhoni Vidente

