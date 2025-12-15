Comienza una fase de cambios profundos que pueden resultar inesperados. La presencia de la carta de “La Rueda de la Fortuna” impulsa a mirar hacia adelante, avanzar con determinación y dejar atrás aquello que ya no aporta. Días de la suerte: MartesEl mes se acerca a su fin con resultados positivos. Sin embargo, es importante actuar con prudencia y evitar decisiones impulsivas que puedan generar desacuerdos. Escuchar la intuición será clave en este periodo. Días de la suerte: Jueves“El Carruaje” marca la apertura de nuevas rutas en el ámbito personal y profesional. Es una etapa adecuada para desprenderse de situaciones pasadas que impiden el avance y enfocarse en el desarrollo propio. Días de la suerte: MiércolesEl cierre de mes favorece la manifestación de metas y deseos planteados durante el año. Las cartas aconsejan mantener la calma y evitar discusiones que podrían derivar en complicaciones innecesarias. Días de la suerte: LunesLa carta de “El Emperador” recuerda la fortaleza interior y las habilidades necesarias para enfrentar los retos que podrían presentarse en las próximas semanas. Mantener la seguridad personal será fundamental. Días de la suerte: Viernes“El Ermitaño” señala un periodo propicio para el autoconocimiento y la reflexión personal. Es un buen momento para escuchar la voz interior, fortalecer la intuición y abrirse a experiencias distintas que aporten crecimiento. Días de la suerte: MartesLa semana inicia con la oportunidad de realizar ajustes importantes en la vida personal. Es tiempo de asumir ciertos riesgos y tomar decisiones relevantes, ya que se aproximan proyectos y propuestas nuevas. Días de la suerte: SábadoDurante estos últimos días de abril se recomienda actuar con cautela. Conviene evitar conflictos y analizar con atención las propuestas que puedan surgir. Valorar el propio bienestar y rodearse de personas con energía positiva será esencial. Días de la suerte: JuevesSe presentan momentos de avance y logros hacia el final del mes. Un proyecto trabajado con constancia podría comenzar a dar resultados favorables en este periodo. Día de la suerte: DomingoLas cartas sugieren centrar la atención en los objetivos personales. Enfocar las energías en planes y sueños, así como mantener firmeza en las decisiones, ayudará a avanzar con mayor seguridad. Días de la suerte: DomingoLa carta de “El Diablo” anuncia éxitos, reconocimientos y posibles ofertas laborales que podrían llegar de forma inesperada. Avanzar con confianza y atender las señales será importante. Día de la suerte: Miércoles“La Estrella” acompaña este cierre de mes e impulsa a explorar nuevas posibilidades. Es un buen momento para retomar proyectos pendientes y continuar el crecimiento en diferentes aspectos de la vida. Días de la suerte: ViernesCon información de Mhoni VidenteBB