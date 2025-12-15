Lunes, 15 de Diciembre 2025

Horóscopo hoy viernes 16 de diciembre según Mhoni Vidente

A través de la lectura de las cartas, se revelan mensajes de transformación, cautela y crecimiento que orientan a cada signo durante los próximos días

La semana inicia con movimientos importantes en el plano energético y emocional para los signos del zodiaco. De acuerdo con las predicciones de la astróloga Mhoni Vidente, este lunes 15 de diciembre marca un periodo clave para cerrar ciclos, tomar decisiones y avanzar en distintos aspectos de la vida. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Comienza una fase de cambios profundos que pueden resultar inesperados. La presencia de la carta de “La Rueda de la Fortuna” impulsa a mirar hacia adelante, avanzar con determinación y dejar atrás aquello que ya no aporta.
Días de la suerte: Martes

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El mes se acerca a su fin con resultados positivos. Sin embargo, es importante actuar con prudencia y evitar decisiones impulsivas que puedan generar desacuerdos. Escuchar la intuición será clave en este periodo.
Días de la suerte: Jueves

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

“El Carruaje” marca la apertura de nuevas rutas en el ámbito personal y profesional. Es una etapa adecuada para desprenderse de situaciones pasadas que impiden el avance y enfocarse en el desarrollo propio.
Días de la suerte: Miércoles

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El cierre de mes favorece la manifestación de metas y deseos planteados durante el año. Las cartas aconsejan mantener la calma y evitar discusiones que podrían derivar en complicaciones innecesarias.
Días de la suerte: Lunes

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

La carta de “El Emperador” recuerda la fortaleza interior y las habilidades necesarias para enfrentar los retos que podrían presentarse en las próximas semanas. Mantener la seguridad personal será fundamental.
Días de la suerte: Viernes

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

“El Ermitaño” señala un periodo propicio para el autoconocimiento y la reflexión personal. Es un buen momento para escuchar la voz interior, fortalecer la intuición y abrirse a experiencias distintas que aporten crecimiento.
Días de la suerte: Martes

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

La semana inicia con la oportunidad de realizar ajustes importantes en la vida personal. Es tiempo de asumir ciertos riesgos y tomar decisiones relevantes, ya que se aproximan proyectos y propuestas nuevas.
Días de la suerte: Sábado

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Durante estos últimos días de abril se recomienda actuar con cautela. Conviene evitar conflictos y analizar con atención las propuestas que puedan surgir. Valorar el propio bienestar y rodearse de personas con energía positiva será esencial.
Días de la suerte: Jueves

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Se presentan momentos de avance y logros hacia el final del mes. Un proyecto trabajado con constancia podría comenzar a dar resultados favorables en este periodo.
Día de la suerte: Domingo

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Las cartas sugieren centrar la atención en los objetivos personales. Enfocar las energías en planes y sueños, así como mantener firmeza en las decisiones, ayudará a avanzar con mayor seguridad.
Días de la suerte: Domingo

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

La carta de “El Diablo” anuncia éxitos, reconocimientos y posibles ofertas laborales que podrían llegar de forma inesperada. Avanzar con confianza y atender las señales será importante.
Día de la suerte: Miércoles

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

“La Estrella” acompaña este cierre de mes e impulsa a explorar nuevas posibilidades. Es un buen momento para retomar proyectos pendientes y continuar el crecimiento en diferentes aspectos de la vida.
Días de la suerte: Viernes

