Mhoni Vidente: Horóscopo hoy sábado 09 de mayo

Mhoni Vidente, quien predice un fin de semana marcado por la pasión, la resolución de conflictos familiares y, sobre todo, una fuerte conexión con la abundancia.A continuación, te presentamos las revelaciones para cada signo en este día de renovación espiritual.Es un sábado de mucha convivencia. Mhoni predice que recibirás una invitación para salir de viaje o a un evento social importante. En el amor, tu magnetismo está por las nubes; un amor del pasado podría buscarte para cerrar un ciclo.Día de mucha estabilidad. Te sentirás muy seguro de tus decisiones económicas. Es el momento perfecto para organizar tu hogar y hacer limpieza de energías. Un dinero extra llega por un premio en juegos de azar.La comunicación será tu mejor herramienta hoy. Tendrás una plática profunda con tu pareja o un amigo cercano que te ayudará a sanar el corazón. Ten cuidado con los chismes en reuniones sociales; mejor mantén la discreción.Mhoni ve que hoy estarás muy consentido por tu familia. Es un día para celebrar los lazos afectivos. En lo profesional, te llega una idea brillante para un negocio propio; anótala, porque será muy lucrativa en el futuro cercano.Tu liderazgo brilla más que nunca. Sábado de compras y de renovar tu imagen. Te sientes con mucha fuerza para vencer cualquier obstáculo. En el amor, alguien del signo de Sagitario o Aries te dará una sorpresa muy agradable.No pienses tanto las cosas y deja que la vida te sorprenda. Hoy es un día para relajarte y disfrutar de los placeres sencillos. Mhoni recomienda que cuides tus nervios; un té de manzanilla y música tranquila serán tus mejores aliados.Sábado de mucha justicia divina. Lo que te quitaron injustamente, hoy regresa a ti. Estás en un momento de equilibrio total. Recibirás un regalo inesperado que te llenará de alegría el alma.Tu intuición está más aguda que nunca. Si sientes que alguien no es de fiar, aléjate. Es un día para estar en contacto con la naturaleza o hacer ejercicio al aire libre. Un nuevo proyecto de trabajo se empieza a cocinar hoy.Eres el alma de la fiesta este sábado. Tu alegría contagia a todos. Mhoni dice que es un buen momento para pedir un deseo al universo, pues las puertas de la abundancia están abiertas para ti. Cuida tus gastos impulsivos.Día de trámites legales o de organizar papeles importantes. Te sentirás muy productivo incluso siendo fin de semana. En el amor, la estabilidad llega por fin; deja de dudar de tu pareja y disfruta el momento.Recibirás noticias de alguien que vive lejos. Es un sábado de mucha nostalgia, pero positiva. Aprovecha para hablar con tus padres o abuelos. Un cambio de casa o de muebles le vendrá muy bien a tu energía hoy.Mhoni te ve muy místico hoy. Es un día excelente para prender una veladora blanca y pedir por tu salud y la de los tuyos. Te llega una invitación para una cena romántica. No dejes pasar las oportunidades de ser feliz.Este sábado 09 de mayo, el Arcángel Jofiel nos rodea con su sabiduría. Es un día para ver la belleza en todo lo que nos rodea y para ser agradecidos. Recuerden que la fe mueve montañas y que lo que crees, lo creas.Con información del InformadorBB