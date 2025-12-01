Con el paso del tiempo, Mhoni Vidente se ha posicionado como una de las voces más reconocidas dentro de la astrología para el público hispano. Sus predicciones diarias llaman la atención por orientar a las personas en temas relacionados con el amor, el trabajo, la salud y el dinero. El último mes del año llegó y nuevas predicciones llegan para guiarnos este diciembre, conócelas aquí.

Para este lunes 1 de diciembre de 2025, los movimientos planetarios impulsan la reflexión, favorecen las reconciliaciones y abren la puerta a nuevas oportunidades.

Horóscopo Mhoni Vidente hoy lunes 1 de diciembre 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Esta semana será de toma de decisiones, es momento de que pienses solo en ti. Se vienen días de muchos retos, no te dejes vencer y tampoco caigas en comentarios negativos. En el amor se avecinan nuevas oportunidades, no intentes encajar y mejor sé tú mismo.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tendrás días de mucha reflexión, es momento de que te des cuenta de todo el camino que has recorrido. Valora lo que tienes y lo conseguiste por ti mismo. Es tiempo de sanar heridas del pasado para seguir hacia adelante.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Es momento de continuar, no dejes nada para después. Debes aprender a darte tu lugar, ser tu prioridad. Deja atrás a quienes no te valoran y solo se aprovechan de ti. En el amor se avecina algo nuevo que no esperabas, prepárate porque pondrá tu mundo de cabeza.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Debes soltar lo que ya no es para tu, deja cosas del pasado en sunlugar y no remueva nada. serán días de apoyarse mucho en la familia, aleja a aquellos que solo te dejan energía negativa. Cuida tu salud y de posibles lesiones por caídas.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Serán días de cambios y de mucho pensar, céntrate en el presente antes de avanzar al futuro. Últimamente te sentiste perdido, es momento de retomar aquello que te motivaba a seguir adelante. Es momento de dejar ir a esas personas que solo te están robando energía.

Virgo ( 24 de agosto al 23 de septiembre)

Estos días serán complicados para ti, Virgo, deberás mantenerte positivo y conectado con el universo para que puedas ver la luz al final del camino. Recuerda que puedes conseguir todo lo que te propongas.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Días de mucho crecimiento personal, si es necesario comienza desde cero para que comiences a encontrar lo que realmente te hace feliz. Cuídate de aquellas personas que solo te critican y están buscando meterse en problemas, no les tomes aprecio.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Prepárate para recibir días de golpe de suerte, sobre todo en la cuestión económica. Necesitas esforzarte más para alcanzar todas tus metas, rodéate de gente que realmente te motive a crecer y alcanzar tus objetivos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Se aproximan nuevos cambios en tu vida, no temas y mejor acepta lo que se viene. Días de pensar y reflexionar sobre tus proyectos no cumplidos, encontrarás la clave para avanzar. Ten cuidado, no todos son como tú, podrían estar hablando a tus espaldas.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Debes confiar más en tu buen juicio, cuídate de aquellos que solo te están quitando energía. Un amor viene en camino y traerá consigo la paz que tanto estabas buscando. Evita hacer inversiones pues son días complejos para la economía.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Es temporada para amarte y crecer en soledad, no necesitas de nadie para sentirte feliz. Pide al universo y se te concederá, llega la respuesta que estabas buscando a tus problemas. Días de meditar y de alcanzar lo deseado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Esta semana se te presentarán oportunidades de crecimiento en lo laboral y en posibles negocios. Es momento de cortar con aquellas malas relaciones y personas que se aprovechan de tu amabilidad. Serán días de reflexionar sobre aquello que no estás aprovechando.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

