Mhoni Vidente continúa posicionándose como una de las astrólogas más influyentes entre el público hispanohablante. Sus mensajes cotidianos no solo suscitan interés, sino que también funcionan como una guía para quienes buscan orientación en temas amorosos, laborales, de salud o economía.

Para este jueves 20 de noviembre de 2025, las configuraciones planetarias favorecen momentos de reflexión, reconciliaciones necesarias y puertas que se abren hacia etapas renovadas. Signos como Acuario, Leo y Escorpio podrían vivir avances que definan una nueva dirección en sus caminos.

Aries

La presencia conjunta del Sol y la Luna te aportará la resistencia necesaria para seguir adelante. Aunque tu carácter firme suele causarte conflictos, hoy esa misma determinación será la clave de tus logros. Controla la impaciencia: el triunfo llegará, “y en abundancia, pero a su tiempo”.

Tauro

La influencia combinada del Sol y la Luna podría producir cierto desorden emocional o tensión interna, pero eso no implica un mal día. De hecho, será todo lo contrario, pues surgirán oportunidades valiosas, tanto en el plano material como en cuestiones personales y afectivas.

Géminis

La energía solar y lunar actuará de forma intensa, provocando nerviosismo o una mayor agitación. Tu inestabilidad habitual podría acentuarse, aunque solo en apariencia. Los efectos reales serán mucho más beneficiosos y productivos.

Cáncer

La fuerza que genera la dupla Sol-Luna podría alterar un poco tus emociones y despertar temores. Sin embargo, no es conveniente dejarse llevar por esas sensaciones. Será una jornada favorable, incluso si en un inicio no lo percibes con claridad. Sigue avanzando.

Leo

La unión energética del Sol y la Luna ocasionará cierta inquietud y la impresión de que todo se ralentiza. Pero estas percepciones no reflejan lo que realmente ocurre. En los próximos días comprobarás que tus esfuerzos rendirán frutos, aunque tarden un poco más en manifestarse.

Virgo

La intensa conjunción entre el Sol y la Luna marcará el inicio de cambios muy positivos en tu vida. Estos movimientos podrían empezar hoy mismo. A tu disciplina habitual se sumará un giro inesperado de la suerte que transformará varios aspectos importantes.

Libra

Hoy será una de las jornadas más favorables para tu signo, potenciada por un gran acomodo planetario reforzado por el Sol y la Luna. Es un momento ideal para concretar objetivos, especialmente en actividades laborales y tareas cotidianas, donde deberás concentrar tu energía.

Escorpio

Tal como se había anticipado, estás en un periodo especialmente propicio para los asuntos financieros y materiales. Esta tendencia se intensifica gracias al alineamiento actual del Sol y la Luna. No obstante, podrías experimentar un toque de nostalgia durante el día.

Sagitario

Te encuentras bajo una influencia muy favorable, tanto en tus proyectos laborales y económicos como en la esfera íntima. La armonía planetaria facilitará liberarte de circunstancias o personas que te han limitado o generado tensión hasta ahora.

Capricornio

Se avecinan logros importantes y metas cumplidas debido al excelente movimiento planetario reforzado en estos días por la energía del Sol y la Luna. El destino se inclina a tu favor, y por ello es momento de actuar con valentía. Una grata sorpresa está cerca.

Acuario

Transitas por una etapa especialmente afortunada, más cercana de lo que imaginabas. Gracias a la configuración positiva de los planetas, algo que deseaste con fuerza en el pasado podría finalmente concretarse. “Las cosas ahora han cambiado, y bastante”.

Piscis

La jornada traerá momentos de auténtica alegría gracias al notable impulso planetario, acompañado ahora por la influencia solar y lunar. Se aproximan transformaciones profundas y favorables, aunque se desarrollarán de manera gradual. Hoy recibirás señales claras de este nuevo ciclo.

Con información de Mhoni Vidente

