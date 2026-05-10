Mhoni Vidente: Horóscopo hoy domingo 10 de mayo

Este domingo 10 de mayo de 2026, la energía se desborda en una celebración de amor, maternidad y gratitud. Bajo la guía mística de Mhoni Vidente, los astros se alinean para honrar a las madres y fortalecer los vínculos familiares, marcando una jornada de sanación profunda y bendiciones inesperadas.

Según Mhoni, es un domingo para vestir de colores pasteles o blanco, con el fin de atraer la paz y la armonía al hogar.

Aries

Día de mucha alegría familiar. Recibirás un reconocimiento o detalle que no esperabas. Si tienes a tu madre lejos, una llamada hoy cambiará tu frecuencia energética para toda la semana.

Color: Blanco

Número de la suerte: 07 y 21

Tauro

Te sentirás el pilar de tu familia. Es un domingo ideal para cocinar y compartir la mesa. Mhoni ve que un regalo de gran valor sentimental llegará a tus manos. Aprovecha para pedir un deseo de abundancia.

Color: Verde claro

Número de la suerte: 09 y 33

Géminis

Tu carisma estará al máximo. Es un día para dejar atrás cualquier malentendido con mujeres de tu familia. La comunicación fluye y el perdón te traerá la tranquilidad que tanto buscabas.

Color: Amarillo

Número de la suerte: 11 y 25

Cáncer

Siendo el signo de la maternidad, hoy brillarás con luz propia. Recibirás noticias de un embarazo o de un nuevo comienzo familiar. Tu intuición está muy aguda; escucha los consejos de las mujeres sabias en tu vida.

Color: Plata

Número de la suerte: 02 y 19

Leo

Domingo de mucho lucimiento social. Te encantará ser el centro de atención en las celebraciones. Un amor del pasado podría enviarte un mensaje; hoy es día de amor, no de rencor.

Color: Dorado

Número de la suerte: 05 y 44

Virgo

Cuidado con el estrés de las fiestas. Mhoni recomienda que no quieras controlarlo todo; deja que los demás te consientan. Un viaje corto se empieza a planear hoy en familia.

Color: Azul cielo

Número de la suerte: 08 y 16

Libra

Equilibrio y belleza. Estarás rodeado de flores y buenos deseos. Si estás soltero, hoy podrías conocer a alguien especial en una reunión familiar. La suerte está de tu lado en temas de dinero.

Color: Rosa

Número de la suerte: 10 y 27

Escorpio

Día de mucha intensidad emocional. Sanarás heridas con tu figura materna. Mhoni predice un golpe de suerte en juegos de azar o una noticia económica positiva que beneficiará a toda tu familia.

Color: Rojo pasión

Número de la suerte: 06 y 22

Sagitario

Aventura y risas. Este domingo estarás muy activo, visitando familiares o saliendo a pasear. No descuides tu salud; come con moderación en los festejos para evitar malestares.

Color: Naranja

Número de la suerte: 01 y 14

Capricornio

Recibirás un consejo de una mujer mayor que será la clave para resolver un problema laboral la próxima semana. Tu disciplina es admirada por tu familia; hoy déjate querer.

Color: Gris perla

Número de la suerte: 04 y 13

Acuario

Te sentirás muy libre y creativo. Aprovecha para regalar algo hecho por ti; el valor espiritual será inmenso. Alguien de signo Aries o Leo te buscará para compartir este día especial.

Color: Turquesa

Número de la suerte: 12 y 30

Piscis

Misticismo puro. Hoy tus sueños podrían ser premonitorios. Es un día para agradecer a la vida por las mujeres que te han formado. Un dinero extra llega para ayudarte con un gasto de último minuto.

Color: Morado

Número de la suerte: 03 y 08

Con información de Mhoni Vidente

BB