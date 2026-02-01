Aries

Es un día para bajar el ritmo y cuidar tu energía. En el amor, conviene evitar discusiones innecesarias. En lo económico, se recomienda no gastar de más y planear mejor la semana que inicia.

Tauro

La estabilidad emocional será clave durante este domingo. En pareja, se favorece el diálogo sincero. En el ámbito del dinero, es buen momento para organizar cuentas y pendientes.

Géminis

La comunicación juega un papel importante hoy. Puedes recibir un mensaje o llamada relevante. En cuestiones financieras, evita decisiones impulsivas y escucha consejos.

Cáncer

La sensibilidad estará a flor de piel. Mhoni Vidente señala que es un buen día para convivir con la familia y fortalecer vínculos. En el dinero, se mantiene la estabilidad.

Leo

Este domingo invita a la reflexión personal. En el amor, es momento de pensar qué deseas realmente. En temas laborales y económicos, se recomienda paciencia y enfoque.

Virgo

El orden y la disciplina te ayudarán a sentirte en control. En el amor, se favorece la armonía si expresas lo que sientes. En lo financiero, es buen día para planear.

Libra

Las relaciones personales toman protagonismo. Mhoni Vidente indica que es un día propicio para reconciliaciones. En el dinero, evita prestar o pedir préstamos.

Escorpio

La intuición será tu mejor aliada. En el amor, podrías aclarar dudas importantes. En lo económico, se recomienda no firmar acuerdos sin revisarlos con calma.

Sagitario

Este domingo se presenta con energía positiva. En el amor, hay oportunidades para fortalecer la confianza. En el ámbito del dinero, se visualizan mejoras a mediano plazo.

Capricornio

El día favorece el descanso y la introspección. En pareja, se recomienda escuchar más y exigir menos. En finanzas, es buen momento para revisar metas.

Acuario

La creatividad y las ideas fluyen con facilidad. En el amor, se favorecen nuevas conexiones. En el dinero, evita riesgos innecesarios.

Piscis

La energía espiritual te rodea este domingo. Mhoni Vidente aconseja confiar en tus corazonadas. En el amor, se fortalecen los lazos afectivos; en lo económico, mantén la prudencia.

