Si te gusta el cine y quieres ver una película de emociones profundas y bellamente filmada el largometraje Hamnet es para ti.

De la escritura y directora ganadora del Premio de la Academia Chloé Zhao, Hamnet cuenta la poderosa historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra maestra atemporal de Shakespeare, Hamlet.

Hamnet. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

La trama se centra en Will, un joven que sueña con ser escritor, y Agnes, una chica rebelde, se enamoran. Su romance tendrá que navegar a contracorriente y, posteriormente, su matrimonio deberá afrontar la más dura y dolorosa de las pruebas.

Agnes, ahora esposa de William Shakespeare, vivirá una gran lucha interna por superar la tragedia familiar que irrumpe su vida.

Hamnet está nominada a ocho premios Oscar® incluyendo Mejor Película, Dirección (Zhao), Actriz (Buckley), guion adaptado, casting y música (ojo con la partitura del gran Max Richter).

Hamnet

De Chloé Zhao.

Con Paul Mescal, Jessie Buckley, Justine Mitchell, Emily Watson, David Wilmot.

Reino Unido, 2025.

XM