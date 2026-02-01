Domingo, 01 de Febrero 2026

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Hamnet”

Los aficionados al cine ya pueden disfrutar de una buena película con Hamnet en la pantalla grande

Por: Xochitl Martínez

"Hamnet" ya está en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Si te gusta el cine y quieres ver una película de emociones profundas y bellamente filmada el largometraje Hamnet es para ti.

De la escritura y directora ganadora del Premio de la Academia Chloé Zhao, Hamnet cuenta la poderosa historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra maestra atemporal de Shakespeare, Hamlet.

Hamnet. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

La trama se centra en Will, un joven que sueña con ser escritor, y Agnes, una chica rebelde, se enamoran. Su romance tendrá que navegar a contracorriente y, posteriormente, su matrimonio deberá afrontar la más dura y dolorosa de las pruebas.

Agnes, ahora esposa de William Shakespeare, vivirá una gran lucha interna por superar la tragedia familiar que irrumpe su vida.

Hamnet. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Hamnet está nominada a ocho premios Oscar® incluyendo Mejor Película, Dirección (Zhao), Actriz (Buckley), guion adaptado, casting y música (ojo con la partitura del gran Max Richter).

Hamnet

De Chloé Zhao.

Con Paul Mescal, Jessie Buckley, Justine Mitchell, Emily Watson, David Wilmot.

Reino Unido, 2025.

XM

