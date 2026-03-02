Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo en el mes de marzo

El mes de marzo llega con una energía de renovación, movimiento y decisiones importantes para los doce signos del zodiaco.

De acuerdo con las predicciones de la reconocida astróloga Mhoni Vidente, las cartas del tarot marcan el rumbo en temas de amor, dinero, trabajo y crecimiento personal, revelando qué energías dominarán las próximas semanas y cuáles serán los retos que cada signo deberá enfrentar.

Estas son las cartas que acompañarán a cada signo, según Mhoni Vidente:

Aries

Marzo te impulsa a tomar iniciativas con gran confianza. La energía de El Mago favorece crecimiento profesional, nuevas oportunidades y progresos concretos. Este es un mes para actuar con decisión, iniciar proyectos y avanzar con determinación.

Tauro

La carta del Diablo habla de desapego de situaciones que ya no te sirven. Marzo será un mes para liberar cargas emocionales o profesionales que frenaban tu crecimiento. Reconoce dónde hay apegos innecesarios y trabaja en soltarlos.

Géminis

Con La Estrella, la energía del mes te invita a ordenar, planificar y confiar en tu visión. Este es momento de armonizar tus objetivos y fortalecer tu bienestar, mental y material.

Cáncer

La Torre indica una transformación profunda, reestructuraciones y limpieza de energías que ya no sirven. Puede haber situaciones que deban cambiar radicalmente para dar paso a algo mejor.

Leo

La carta de El Sol te favorece con claridad, reconocimiento y abundancia. Marzo será un mes de expansión y oportunidades para brillar.

Virgo

El As de Oros representa nuevos comienzos tangibles, especialmente en lo material y profesional. Es el momento ideal para establecer bases sólidas y afirmar tu estabilidad.

Libra

Con El Ermitaño, marzo te invita a buscar claridad interior, reflexionar y hacer ajustes necesarios antes de avanzar. Es un mes para cerrar ciclos con sabiduría.

Escorpión

El Loco marca este mes como un tiempo de nuevos comienzos arriesgados y aventuras. La energía te empuja a romper con lo establecido y dar pasos audaces.

Sagitario

El As de Bastos te impulsa a comprometerte con tus metas, enfocar tu creatividad y actuar con determinación. Marzo favorece la emergencia de tus ideas en proyectos concretos.

Capricornio

La Rueda de la Fortuna anuncia giros positivos y la llegada de oportunidades que pueden cambiar tu curso actual.

Acuario

La carta de El Juicio te llama a tomar decisiones conscientes basadas en tu historia y aprendizaje. Este es un momento de evaluación y liberación de cargas pasadas.

Piscis

El Mundo indica culminación, éxito y realización de objetivos. Marzo puede ser un mes de logros completos y satisfacción personal.

MF