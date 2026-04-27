El Cirque du Soleil regresa a México con el espectáculo 'ECHO'

El afamado Cirque du Soleil anunció su regreso a México con “ECHO”, una de sus producciones más recientes y ambiciosas, en la que combina acrobacias, narrativa visual y tecnología escénica para explorar la relación entre los seres humanos, la naturaleza y el reino animal.

A través de la promotora Ocesa, la compañía canadiense dio a conocer que este espectáculo llegará al país con una propuesta inmersiva marcada por la presencia de un enorme cubo central, elemento escenográfico que simboliza “la conexión, la intención y las uniones simbióticas entre humanos y animales”.

¿En qué ciudades de México se presenta el Cirque du Soleil?

La gira de "ECHO" comenzará en Querétaro, donde ofrecerá funciones del 3 al 27 de septiembre; posteriormente visitará Guadalajara del 9 de octubre al 1 de noviembre; y concluirá en la Ciudad de México, en la tradicional Gran Carpa Soleil, del 13 de noviembre al 3 de enero de 2027.

“La intención creativa de ”ECHO" era intentar crear algo que nuestros fanáticos aún no han experimentado en una gran carpa”, describió el director y escritor del espectáculo, Mukhtar Omar Sharif Mukhtar, en el sitio web oficial del circo canadiense originado en la década de 1980.

¿De qué trata el espectáculo “ECHOS”?

"ECHO" sigue la historia de una joven llamada Future, quien "se adentra en un mundo de fantasía que explora nuestro vínculo sagrado con los animales y la naturaleza", explica el comunicado compartido por Ocesa.

"Cuando Future y su mejor amigo, el perro, se encuentran con un misterioso Cubo, aprenden rápidamente cómo sus acciones tienen el poder de moldear este mundo, y que, si nos unimos, podemos crear el mundo en el que todos queremos vivir", detalla el documento sobre la trama.

El imponente cubo central, que equivale al tamaño de un edificio de departamentos de dos pisos, mide 7 por 7 metros. Además, para lograr la inmersión visual que caracteriza a esta obra, el espectáculo utiliza 10 proyectores de video de alta tecnología.

También informó que los boletos ya están disponibles exclusivamente para miembros de Club Cirque, mientras que la preventa para clientes Banamex ocurrirá el 30 de abril y la venta general el 1 de mayo.

"ECHO", un espectáculo del circo más grande del mundo, contó con la dirección creativa de la coreógrafa Chantal Tremblay, conocida por su trabajo en las presentaciones de Alegría, La Nouba y Mystère, así como el diseñador de vestuario Nicolas Vaudelet, la diseñadora Es Develin y el director de producción Serge Côté.

TG