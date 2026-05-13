¡México cautivó a V, de BTS! Se despide con tiernas FOTOS de recuerdo y promete volver

México dejó huella en el carismático idol surcoreano V. A pocos días del último concierto de BTS en la Ciudad de México como parte del tour ARIRANG, el cantante rindió homenaje tanto a los ARMY (su fandom) como a la cultura mexicana con una serie de postales inéditas de su paso por tierras aztecas.

A través de su cuenta de Instagram, V compartió fotografías tomadas durante los conciertos y momentos detrás del escenario. En varias de ellas aparece mirando de forma coqueta a la cámara mientras posa con sombreros inspirados en la estética mexicana; además, en los camerinos también se dejaron ver RM, Jin y J-Hope.

El cantante también modeló un sombrero rojo que utilizó durante una de las presentaciones. La bandera de México se hizo presente en otra imagen donde Kim Tae-hyung aparece con un look rockero negro mientras hace una seña con la mano; detrás de él, una persona tiene el emoji de una pequeña bandera mexicana que cubre parcialmente su rostro.

Después de compartir una fotografía grupal junto al resto de los integrantes, V publicó otra imagen en la que sólo aparece la frase en español "No me olvides" , referencia a la película "Coco", inspirada en la tradición del Día de Muertos.

El mensaje que gustó a las ARMY estaba a un costado de la galería, donde el cantante escribió: "Esto no es un adiós".

Durante su estancia en México, el intérprete sorprendió a sus seguidores al hablar español con facilidad y mostrarse entusiasmado con distintos aspectos de la cultura nacional. Mostró la obra "Alegoría de la Constitución de 1857", del pintor mexicano Petronilo Monroy, así como del mural "La epopeya del pueblo mexicano", realizado por Diego Rivera.

Las publicaciones también estuvieron acompañadas por música de artistas mexicanos que utilizó para ambientar sus historias de Instagram, entre ellos Luis Miguel, con "No me platiques más"; José José, con "Buenos días, amor", y Natalia Lafourcade con "Soledad y el mar".

La agrupación surcoreana incluso aprovechó su visita para asistir a una función de lucha libre en la Arena México. Durante la función, Místico, protagonista de la pelea estelar, salió al ring con una bata que llevaba las siglas "BTS".

Tras su paso por México, BTS continuará el tour con una serie de conciertos en California.

JM