Metionina, la clave en nueva dieta para la longevidad

Durante años, las dietas ricas en proteínas han sido promovidas como una de las mejores estrategias para conservar la masa muscular y mantener una buena salud con el paso del tiempo. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que la clave para un envejecimiento saludable podría no estar en consumir más proteína, sino en elegir cuidadosamente qué tipo de proteínas y aminoácidos forman parte de la alimentación.

Un estudio liderado por investigadores de la Universidad del Sur de California (USC) y publicado en la revista científica Cell Metabolism encontró que una dieta basada principalmente en alimentos de origen vegetal, con un aporte moderado de proteínas y un equilibrio específico del aminoácido metionina, puede mejorar diversos indicadores metabólicos asociados con la longevidad.

Los resultados mostraron beneficios tanto en modelos animales como en el análisis de datos de más de 200 mil personas , lo que abre nuevas perspectivas sobre la relación entre nutrición y envejecimiento saludable.

¿Qué es la metionina y por qué es importante?

La metionina es uno de los nueve aminoácidos esenciales que el organismo necesita para fabricar proteínas, reparar tejidos y producir moléculas indispensables para el metabolismo. Al ser esencial, el cuerpo humano no puede sintetizarla por sí mismo, por lo que debe obtenerse mediante la alimentación.

Se encuentra principalmente en alimentos de origen animal como huevos, pescado, carne, lácteos y pollo, aunque también está presente en cantidades menores en legumbres, frutos secos, semillas y cereales integrales.

Además de participar en la formación de proteínas, la metionina interviene en procesos como la producción de antioxidantes, la desintoxicación celular y la regulación de la expresión genética.

La dieta que busca imitar a las poblaciones más longevas

Para el estudio, los científicos compararon cuatro patrones alimenticios distintos en ratones de edad avanzada: una dieta estándar, una dieta occidental rica en grasas y azúcares, una dieta cetogénica y una llamada "dieta de longevidad", inspirada en los hábitos alimenticios tradicionales del Mediterráneo y de Okinawa, dos regiones conocidas por concentrar un elevado número de personas centenarias.

Esta alimentación se caracterizó por:

Predominio de alimentos vegetales.

Menor cantidad de proteínas totales.

Suplementación específica de aminoácidos.

Cantidades moderadas de metionina.

Los investigadores observaron que los animales alimentados con este patrón redujeron grasa corporal, mejoraron su sensibilidad a la insulina, presentaron menor fragilidad física y conservaron su masa muscular, incluso consumiendo una cantidad similar de calorías que otros grupos.

El equilibrio es la verdadera clave

Uno de los hallazgos más relevantes fue que la metionina parece seguir una especie de “punto óptimo”, lo que significa que los investigadores comprobaron que un exceso anulaba varios de los beneficios metabólicos de la dieta, mientras que una cantidad demasiado baja aumentaba la fragilidad en los animales.

El profesor Valter Longo, uno de los principales autores del estudio, explicó que el resultado desafía la idea de que basta con reducir calorías para mejorar la salud. Según sus observaciones, la composición de los aminoácidos presentes en la dieta puede ser tan importante como la cantidad total de alimentos consumidos.

Hormonas que favorecen un envejecimiento saludable

La investigación también mostró cambios en varias hormonas relacionadas con el metabolismo. Los animales presentaron niveles más bajos de IGF-1, una hormona vinculada al crecimiento celular y que, cuando permanece elevada durante largos periodos, se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades relacionadas con la edad.

Al mismo tiempo aumentaron moléculas como FGF21 y GLP-1, involucradas en la regulación del azúcar en sangre, el metabolismo de las grasas y el aprovechamiento de la energía, factores estrechamente relacionados con una mejor salud cardiometabólica.

¿Qué ocurre en las personas?

Los científicos complementaron los experimentos con información obtenida de más de 200 mil adultos, encontrando que quienes consumían mayores cantidades de proteína animal —y, por tanto, más metionina— presentaban una mayor frecuencia de obesidad y aproximadamente el doble de casos de diabetes tipo 2 en comparación con quienes seguían dietas con menor presencia de proteína animal.

Los investigadores aclaran que este análisis no demuestra una relación de causa y efecto, pero sí fortalece la hipótesis de que la calidad y el origen de las proteínas pueden influir en la salud a largo plazo.

Una alimentación personalizada, no una receta universal

Los especialistas subrayan que estos resultados no significan que la metionina sea perjudicial ni que deba eliminarse de la dieta. Se trata de un nutriente indispensable para el organismo y cuya ausencia puede provocar problemas de salud.

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan favorecer una alimentación equilibrada, donde una parte importante de las proteínas provenga de fuentes vegetales cuando sea posible, siempre considerando la edad, el estado de salud y las necesidades individuales de cada persona.

Este estudio aporta una visión más sofisticada sobre la nutrición y el envejecimiento: no solo importa cuánta proteína consumimos, sino también qué aminoácidos contiene y en qué proporciones . La metionina, lejos de ser un simple componente de las proteínas, podría desempeñar un papel importante en los mecanismos que regulan el metabolismo y la longevidad.

Aunque aún serán necesarios ensayos clínicos para confirmar estos efectos en humanos, la investigación refuerza una idea cada vez más respaldada por la evidencia científica: una alimentación equilibrada, predominantemente vegetal y adaptada a las necesidades individuales sigue siendo una de las herramientas más prometedoras para envejecer con mejor salud.

TG