Investigadores de América Latina obtienen apoyo internacional para innovar en salud

La investigación biomédica en América Latina sumó un nuevo impulso internacional, la ONG The Pew Charitable Trusts anunció a los 10 científicos seleccionados para integrar la generación 2026 de su Programa de Fellows Latinoamericanos en Ciencias Biomédicas , una iniciativa que desde hace más de tres décadas apoya el desarrollo de talento científico de la región.

Los investigadores, originarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, recibirán financiamiento para realizar estancias posdoctorales durante los próximos dos años en prestigiosos laboratorios de EU, donde desarrollarán proyectos enfocados en algunos de los principales desafíos de la salud y la biomedicina contemporáneas.

Además del respaldo económico, los participantes trabajarán bajo la mentoría de reconocidos científicos internacionales, incluidos investigadores que anteriormente formaron parte del mismo programa y que hoy lideran importantes avances en sus respectivas áreas de estudio.

Van 35 años de colaboración científica entre México y EU

Según destacó Donna Frisby-Greenwood, vicepresidenta sénior de Pew para Filadelfia y el avance científico, la organización mantiene desde hace 35 años el compromiso de fortalecer la colaboración científica entre América Latina y EU mediante el apoyo a investigadores con propuestas innovadoras y de alto impacto.

Uno de los aspectos más destacados del programa es que ofrece financiamiento adicional a aquellos fellows que decidan regresar a sus países de origen para establecer sus propios laboratorios de investigación.

Esta estrategia ha permitido que cerca del 70% de los participantes contribuyan posteriormente al fortalecimiento de la infraestructura científica y la formación de nuevas generaciones de investigadores en América Latina

¿En qué trabajarán los científicos seleccionados?

El grupo de este año investigará una variedad de temas relacionados a la biomedicina. Explorarán las complejidades del sistema inmune, trabajarán para comprender cómo el sueño refuerza la memoria y buscarán maneras de mejorar la prevención de enfermedades y su tratamiento, entre otros tópicos.

"A lo largo de más de tres décadas, los fellows latinoaméricanos de Pew han construido una red de científicos entre disciplinas y países", ha declarado Eva Nogales, doctora y distinguida profesora del Departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad de California en Berkeley y presidenta del comité asesor nacional del programa.

"Me entusiasma recibir a este grupo de fellows excepcionalmente talentosos a esta comunidad y espero con ansias ver todo lo que lograrán como científicos durante su tiempo en el programa y después". Declaró.

Conoce a los 10 seleccionados y en donde desarrollarán sus investigaciones

A continuación, se presenta la lista de los becarios latinoamericanos de Pew de la clase 2026 y sus mentores estadounidenses:

Isabel Barón-Mendoza, Laboratorio de Victoria Abraira, académica del programa Pew en Biomedicina del año 2019, explorará las bases celulares del sentido del tacto asociado con el trastorno del espectro autista.

Bernabé Battista, Laboratorio de Monica Colaiácovo, tendrá su mentoría en Harvard Medical School Bernabé Battista, investigará los mecanismos moleculares que gobiernan la segregación exacta de cromosomas durante el desarrollo del óvulo y el esperma.

Julia Castro, Laboratorio de Renan V.H. de Carvalho, en el Scripps Research Institute Julia, examinará los mecanismos por los cuales las vacunas pueden estimular la generación de respuestas duraderas de anticuerpos, principalmente mantenida por células de plasma de vida prolongada.

Elias Barbosa da Silva-Junior, Laboratorio de Arturo Casadevall, su mentor será Johns Hopkins de Bloomberg School of Public Health. Elias Barbosa, estudiará cómo el hongo Cryptococcus neoformans subvierte a las células huésped para propagar la infección.

Guilherme de Moraes Nobrega, Laboratorio de Jean K. Lim, en el Icahn School of Medicine at Mount Sinai Guilherme de Moraes Nobrega, examinará cómo el tiempo de infección materna y las diferentes cepas del virus de la viruela símica afectan al embarazo.

Joaquin Gonzalez, Laboratorios de György Buzsáki, M.D. y su mentor Zhe Sage Chen, NYU Grossman del la School of Medicine Joaquin Gonzalez, explorará cómo el cerebro consolida recuerdos durante el sueño.

Dr. Santiago López, Laboratorio de Jennifer Doudna, llegará al Innovative Genomics Institute; University of California, Berkeley Santiago López, y explorará el rol que el sistema inmune bacteriano cumple en detectar estrés o daño celular.

Sandra Nakandakari-Higa del Laboratorio de Minsoo Kim, asistirá a la University of Rochester Medical Center Sandra Nakandakari-Higa, para investigar por qué las "células de memoria T" que viven en los pulmones se agotan poco después de la infección.

Montserrat Olivares, Laboratorio de Kristin Baldwin, académica del programa Pew en Biomedicina del año 2007 Columbia University Montserrat Olivares, estudiará por qué los varones son más vulnerables que las mujeres al trastorno del espectro autista.

Laura Gonzalez Garcia, Laboratorio de Andrew D.L. Nelson, tendrá su mentoría en el Boyce Thompson Institute Laura, en donde explorará las diferencias únicas en cómo una modificación en el ARN influencia la estabilidad y pérdida del ARNm en plantas y humanos.

The Pew Charitable Trusts, fundado en 1948, utiliza datos para marcar la diferencia. Pew aborda los desafíos de un mundo en constante cambio al iluminar diversas problemáticas, creando puntos en común y promoviendo el avance de proyectos ambiciosos que se traducen en progresos tangibles.

A nivel global, la fuerza laboral científica ha experimentado un crecimiento significativo, alcanzando los mil 486 investigadores por cada millón de habitantes, según datos recientes de la UNESCO. No obstante, la distribución es sumamente desigual: mientras Europa y Norteamérica cuentan con más de 4 mil 300 científicos por millón de personas, las regiones en desarrollo enfrentan un déficit crítico.

TG