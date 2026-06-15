Una de las bandas juveniles más exitosas de la música latina está lista para regresar a los escenarios. Menudo, el fenómeno puertorriqueño que marcó a varias generaciones de fanáticos en América y otras partes del mundo, celebrará su 50 aniversario con una gira especial que reunirá a varios de sus exintegrantes más recordados.

El proyecto representa la primera reunión oficial realizada con el nombre Menudo y recorrerá ciudades de EU, México y Puerto Rico, permitiendo que miles de seguidores revivan los éxitos que convirtieron al grupo en un referente de la cultura pop durante las décadas de 1980 y 1990.

¿Qué integrantes regresan para esta gira?

Para esta celebración participarán René Farrait, Roy Rossello, Raymond Acevedo, Sergio Blass, Ralphy Rodríguez, Rubén Gómez y Robert Avellanet, quienes formaron parte de distintas etapas de la agrupación y contribuyeron a consolidar su fama internacional.

De acuerdo con los organizadores, la gira busca rendir homenaje a los cinco decenios de historia de Menudo, una agrupación que revolucionó el concepto de las bandas juveniles en Latinoamérica y abrió el camino para futuras generaciones de artistas. Además de recordar sus mayores éxitos, el espectáculo promete destacar la influencia que el grupo ha mantenido en la música latina y en la industria del entretenimiento a lo largo de medio siglo.

Los seguidores tendrán la oportunidad durante la gira 'Menudo 50 Aniversario' de revivir la 'Menudomanía', mientras el grupo interpreta temas clásicos como 'Súbete a Mi Moto', 'Claridad' y 'Quiero Ser'.

¿Qué ciudades forman parte de la gira de Menudo?

La gira hará paradas en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Hollywood, así como en Ciudad de México y en San Juan de Puerto Rico.

Más que un simple espectáculo, la gira es "una celebración de los 50 años de Menudo, honrando el impacto perdurable que el grupo ha tenido a lo largo de generaciones y brindando al público la oportunidad de reconectarse con la música, los recuerdos y la nostalgia".

La gira comenzará en el Youtube Theater de Los Ángeles el próximo 10 de octubre, y concluirá el 12 de diciembre en el Coca Cola Music Hall de San Juan.

Desde su debut en 1977, Menudo, inicialmente una agrupación infantil, se convirtió en un fenómeno global, lanzando cerca de 30 álbumes en varios idiomas y logrando nominaciones al Grammy y giras con entradas agotadas alrededor del mundo.

La banda contó con numerosos integrantes a lo largo de los años, siendo Ricky Martin y Robi Draco Rosa los que más popularidad alcanzaron a nivel internacional después de salir de la agrupación.

TG