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Menudo celebrará su historia con una gira por EU, México y Puerto Rico

El grupo reunirá a varios de los integrantes que formaron parte de la banda en distintas etapas de su historia y prometen reconectar la música y los recuerdos

Por: Tomás Iván García Enciso

La gira comenzará en el Youtube Theater de Los Ángeles el próximo 10 de octubre. EFE / K. Martin/ The Exclusive Agency

La gira comenzará en el Youtube Theater de Los Ángeles el próximo 10 de octubre. EFE / K. Martin/ The Exclusive Agency

Una de las bandas juveniles más exitosas de la música latina está lista para regresar a los escenarios. Menudo, el fenómeno puertorriqueño que marcó a varias generaciones de fanáticos en América y otras partes del mundo, celebrará su 50 aniversario con una gira especial que reunirá a varios de sus exintegrantes más recordados.

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El proyecto representa la primera reunión oficial realizada con el nombre Menudo y recorrerá ciudades de EU, México y Puerto Rico, permitiendo que miles de seguidores revivan los éxitos que convirtieron al grupo en un referente de la cultura pop durante las décadas de 1980 y 1990.

¿Qué integrantes regresan para esta gira?

Para esta celebración participarán René Farrait, Roy Rossello, Raymond Acevedo, Sergio Blass, Ralphy Rodríguez, Rubén Gómez y Robert Avellanet, quienes formaron parte de distintas etapas de la agrupación y contribuyeron a consolidar su fama internacional.

De acuerdo con los organizadores, la gira busca rendir homenaje a los cinco decenios de historia de Menudo, una agrupación que revolucionó el concepto de las bandas juveniles en Latinoamérica y abrió el camino para futuras generaciones de artistas. Además de recordar sus mayores éxitos, el espectáculo promete destacar la influencia que el grupo ha mantenido en la música latina y en la industria del entretenimiento a lo largo de medio siglo.

Los seguidores tendrán la oportunidad durante la gira 'Menudo 50 Aniversario' de revivir la 'Menudomanía', mientras el grupo interpreta temas clásicos como 'Súbete a Mi Moto', 'Claridad' y 'Quiero Ser'. 

¿Qué ciudades forman parte de la gira de Menudo?

La gira hará paradas en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Hollywood, así como en Ciudad de México y en San Juan de Puerto Rico.

Más que un simple espectáculo, la gira es "una celebración de los 50 años de Menudo, honrando el impacto perdurable que el grupo ha tenido a lo largo de generaciones y brindando al público la oportunidad de reconectarse con la música, los recuerdos y la nostalgia".

La gira comenzará en el Youtube Theater de Los Ángeles el próximo 10 de octubre, y concluirá el 12 de diciembre en el Coca Cola Music Hall de San Juan.

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Desde su debut en 1977, Menudo, inicialmente una agrupación infantil, se convirtió en un fenómeno global, lanzando cerca de 30 álbumes en varios idiomas y logrando nominaciones al Grammy y giras con entradas agotadas alrededor del mundo.

La banda contó con numerosos integrantes a lo largo de los años, siendo Ricky Martin y Robi Draco Rosa los que más popularidad alcanzaron a nivel internacional después de salir de la agrupación. 

TG

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