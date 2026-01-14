“Smooth like butter”: este martes se ha convertido en una fecha clave para el ARMY, ya que BTS confirma su regreso a México después de casi una década. Ante este esperado anuncio, muchos fans buscan asegurar su lugar desde las primeras etapas de venta, y para ello existe una herramienta fundamental: la membresía oficial del fandom.

La llamada ARMY Membership es una suscripción anual que permite a los seguidores del grupo registrarse como parte del club de fans oficial de BTS. Este registro se realiza a través de Weverse Shop, una plataforma digital dedicada al K-Pop donde los usuarios crean una cuenta, adquieren la membresía y acceden a distintos beneficios, entre ellos la posibilidad de participar en compras anticipadas de boletos.

A lo largo de su trayectoria, BTS ha consolidado uno de los fandoms más numerosos y organizados a nivel mundial. La membresía no solo funciona como un vínculo directo entre la agrupación y sus seguidores, sino que también reconoce a los fans como una parte esencial de su historia. Quienes han seguido de cerca proyectos individuales, como el de J-HOPE (quien recientemente visitó México), saben que esta suscripción suele ofrecer prioridad en la compra de entradas.

Cuánto cuesta la membresía

En cuanto a su costo, durante 2026 la membresía ARMY tiene un precio de 409.82 pesos en México, lo que equivale aproximadamente a 22.95 dólares, según el tipo de cambio registrado al 13 de enero. Su vigencia es de un año a partir del momento de la compra y puede renovarse dentro del periodo establecido por Weverse, lo que permite conservar los beneficios activos.

Uno de los principales atractivos de la membresía es el acceso anticipado a la venta de boletos para conciertos y eventos de BTS en distintas partes del mundo, incluido México. En este caso, se llevará a cabo una preventa Weverse exclusiva para miembros ARMY, antes de que se liberen las entradas para el público general. Aunque contar con la membresía no asegura automáticamente un boleto, sí brinda la oportunidad de participar en procesos de venta diseñados especialmente para fans registrados.

Además de la preventa, la ARMY Membership incluye otros beneficios relevantes, como el acceso a contenido exclusivo dentro de Weverse, donde se publican fotografías, videos, mensajes, actualizaciones sobre las actividades del grupo y material detrás de cámaras que no está disponible para usuarios sin suscripción. También permite adquirir productos oficiales exclusivos y participar en eventos especiales y sorteos, que pueden ir desde dinámicas virtuales hasta la posibilidad de obtener accesos VIP o entradas para eventos presenciales. A esto se suma la integración a la comunidad oficial, facilitando la interacción con otros seguidores dentro de la plataforma.

Cómo se consigue

Para quienes desean adquirir la membresía y así aumentar sus posibilidades de conseguir boletos para ver en vivo a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook en el Estadio GNP Seguros, el proceso es sencillo. Primero es necesario contar con una cuenta en Weverse, la cual se puede crear utilizando un correo electrónico.

Una vez registrado, se debe ingresar al sitio oficial de Weverse Shop, seleccionar la opción de ARMY Membership y dar clic en “Comprar”. El sistema solicitará algunos datos básicos, como nombre completo, correo electrónico y número telefónico. El pago se realiza a través de PayPal, por lo que es indispensable contar con una cuenta activa en esta plataforma y tener vinculada una tarjeta de crédito o débito.

