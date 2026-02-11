Para los amantes de las películas y las series llega Meli+ Mega, l a nueva suscripción de Mercado Libre que reúne algunas de las plataformas de streaming más populares en un solo pago mensual.

Recientemente, la empresa de comercio electrónico y servicios financieros Mercado Libre anunció el lanzamiento de Meli+, un paquete de suscripción mensual que permite acceder a servicios como Netflix, Disney+, Apple TV+ y HBO Max, además de otros beneficios exclusivos. A continuación, te compartimos todos los detalles.

Te puede interesar: Cinemex se luce este jueves 12 de febrero con dos estrenos

La propuesta de Mercado Libre se presenta como una opción práctica y accesible para quienes buscan disfrutar de múltiples plataformas sin tener que pagar varias suscripciones por separado , lo que facilita el ahorro y evita la gestión de diferentes fechas de pago.

¿Cómo funciona Meli+?

Meli+ es un plan de suscripción mensual que, al realizar el pago correspondiente, brinda acceso a diversos beneficios como servicios de streaming, cashback, compras a meses sin intereses, envíos gratis y descuentos exclusivos.

Actualmente, el paquete cuenta con tres planes distintos, diseñados para adaptarse a diferentes necesidades.

Meli+ Esencial

Precio: 49 pesos al mes

Envíos gratis en millones de productos Full desde $149

Hasta 2 % de cashback en Mercado Libre

Hasta 5 % de cashback en supermercados con la tarjeta de crédito Mercado Pago

Tres meses extra sin intereses en compras de Mercado Libre

No incluye plataformas de streaming

Meli+ Total

Precio: 99 pesos al mes

Acceso a Disney+

Envíos gratis en millones de productos Full desde $149

Hasta 2 % de cashback en Mercado Libre

Hasta 5 % de cashback en supermercados con la tarjeta de crédito Mercado Pago

Tres meses extra sin intereses en compras de Mercado Libre

30 % de descuento en HBO Max Estándar, Universal+, Paramount+ y ViX Premium

Meli+ Mega

Precio regular: 399 pesos mensuales

Precio promocional: 249 pesos mensuales durante dos meses

Disney+

Netflix

HBO Max

Apple TV+

Envíos gratis en millones de productos Full desde $149

Hasta 2 % de cashback en Mercado Libre

Hasta 5 % de cashback en supermercados con la tarjeta de crédito Mercado Pago

Tres meses extra sin intereses en compras de Mercado Libre

30 % de descuento en Universal+, Paramount+ y ViX Premium

CAPTURA DE PANTALLA/MERCADO LIBRE

¿Cómo contratar Meli+?

Tener Meli+ es un proceso sencillo y rápido, ya que no requiere trámites complicados ni pasos adicionales fuera de la plataforma. Para comenzar a disfrutar de todos los beneficios que ofrece esta suscripción, solo es necesario seguir los siguientes pasos:

Crea una cuenta en Mercado Libre o inicia sesión si ya tienes una. Elige el plan que más te interese y selecciona “Suscribirme”. Ingresa un método de pago. Si utilizas Mercado Pago, el cobro se realizará de forma inmediata. Si ya cuentas con una suscripción en alguna de las plataformas incluidas, podrás vincular tu cuenta una vez completados los pasos anteriores. En el caso de tener un plan superior en Disney+, será necesario cancelarlo previamente.

También puedes leer: Los cuatros estrenos que no te puedes perder hoy en Netflix

Los precios promocionales del plan Meli+ Mega estarán disponibles del 11 de febrero de 2026 al 13 de abril de 2026. Posteriormente, el plan seguirá disponible, pero sin el descuento.

Con Meli+, Mercado Libre amplía su ecosistema de servicios al ofrecer una alternativa que combina entretenimiento, ahorro y beneficios financieros en una sola suscripción. En especial, Meli+ Mega se posiciona como una opción atractiva para quienes consumen múltiples plataformas de streaming y buscan simplificar pagos, aprovechar descuentos y maximizar beneficios mensuales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP