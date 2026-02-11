Para los amantes de las películas y las series llega Meli+ Mega, la nueva suscripción de Mercado Libre que reúne algunas de las plataformas de streaming más populares en un solo pago mensual.Recientemente, la empresa de comercio electrónico y servicios financieros Mercado Libre anunció el lanzamiento de Meli+, un paquete de suscripción mensual que permite acceder a servicios como Netflix, Disney+, Apple TV+ y HBO Max, además de otros beneficios exclusivos. A continuación, te compartimos todos los detalles.La propuesta de Mercado Libre se presenta como una opción práctica y accesible para quienes buscan disfrutar de múltiples plataformas sin tener que pagar varias suscripciones por separado, lo que facilita el ahorro y evita la gestión de diferentes fechas de pago.Meli+ es un plan de suscripción mensual que, al realizar el pago correspondiente, brinda acceso a diversos beneficios como servicios de streaming, cashback, compras a meses sin intereses, envíos gratis y descuentos exclusivos.Actualmente, el paquete cuenta con tres planes distintos, diseñados para adaptarse a diferentes necesidades.Meli+ EsencialPrecio: 49 pesos al mesMeli+ TotalPrecio: 99 pesos al mesMeli+ MegaPrecio regular: 399 pesos mensuales Precio promocional: 249 pesos mensuales durante dos mesesTener Meli+ es un proceso sencillo y rápido, ya que no requiere trámites complicados ni pasos adicionales fuera de la plataforma. Para comenzar a disfrutar de todos los beneficios que ofrece esta suscripción, solo es necesario seguir los siguientes pasos:Los precios promocionales del plan Meli+ Mega estarán disponibles del 11 de febrero de 2026 al 13 de abril de 2026. Posteriormente, el plan seguirá disponible, pero sin el descuento.Con Meli+, Mercado Libre amplía su ecosistema de servicios al ofrecer una alternativa que combina entretenimiento, ahorro y beneficios financieros en una sola suscripción. En especial, Meli+ Mega se posiciona como una opción atractiva para quienes consumen múltiples plataformas de streaming y buscan simplificar pagos, aprovechar descuentos y maximizar beneficios mensuales.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP