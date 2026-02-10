Cinemex se luce este jueves 12 de febrero con dos estrenos

La cartelera de Cinemex se renueva este jueves 12 de febrero con dos propuestas que prometen conquistar a públicos muy distintos.

Una apuesta por la animación, el humor y la superación personal; la otra, por la intensidad dramática y una de las historias románticas más emblemáticas de todos los tiempos.

Ambas producciones llegan respaldadas por grandes estudios y figuras reconocidas del cine internacional, listas para atraer miradas en la pantalla grande.

“La cabra que cambió el juego (GOAT)”

La primera de ellas es “La cabra que cambió el juego (GOAT)”, una comedia animada de acción de Sony Pictures Animation, el estudio detrás de Spider-Man: A Través del Spider-verso.

La historia se desarrolla en un mundo habitado únicamente por animales y sigue a Will, una pequeña cabra con grandes sueños que recibe la inesperada oportunidad de integrarse al circuito profesional del rugibol, un deporte de contacto extremo dominado por los competidores más fuertes y veloces.

A pesar de que sus nuevos compañeros dudan de su capacidad por su tamaño, Will está decidido a cambiar las reglas y demostrar que el talento y la determinación pueden imponerse ante cualquier obstáculo.

“Cumbres Borrascosas”

Por otro lado, llega “Cumbres Borrascosas”, una nueva adaptación cinematográfica dirigida por Emerald Fennell, ganadora del Premio de la Academia y del BAFTA. Protagonizada por Margot Robbie como Cathy y Jacob Elordi como Heathcliff, esta versión ofrece una mirada audaz y contemporánea a la clásica historia de amor.

La película explora cómo la intensa pasión entre sus protagonistas evoluciona hacia una relación marcada por la obsesión, el deseo y la locura, construyendo un relato épico cargado de emociones extremas.

Otros estrenos

LA VOZ DE HIND RAJAB

¿Quieres ser mi novia?

Caminos del Crimen

El Orfanato: La Posesión

Rómpete La Madre

Descubre todo lo que puedes disfrutar con la tarjeta Círculo INFORMADOR

Si eres fan del cine y de los buenos descuentos, la tarjeta Círculo INFORMADOR es para ti. Con ella puedes vivir la experiencia Cinemex con hasta 49% de descuento en entradas para salas tradicionales y VIP, ¡en cualquier momento! Además, obtienes promociones especiales en la dulcería para que no falten las palomitas.

¿Quieres empezar a disfrutarla? Solo sigue estos pasos:

Haz clic en “Obtener mi folio”. Luego selecciona “Usar beneficio”. Elige Cinemex. Compra tus folios. Canjea en taquilla y prepárate para disfrutar tu película.

Pero eso no es todo: con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas.

MF