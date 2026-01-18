Domingo, 18 de Enero 2026

Nana Calistar: Horóscopos para HOY 18 de enero de 2026

Esto es lo que viene para tu signo zodiacal, según las predicciones de Nana Calistar

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Conoce lo que le depara a tu signo este día. X / @NanaCalistar

Aries

Aprende a valorar y vivir el presente sin precipitación. No descuides tus sueños ni tus proyectos, ya que a tu alrededor existen envidias y no todas las personas desean verte avanzar y crecer.

Tauro

Estás gastando tiempo preocupándote por cosas sin importancia, cuando podrías usar esa energía en algo que realmente te beneficie o te ayude a crecer como persona.

Géminis

No permitas que las situaciones se desarrollen por sí solas. Si no te esfuerzas por alcanzar lo que deseas, nadie lo hará en tu lugar.

Cáncer

No temas a los cambios; aunque al principio resulten intimidantes, traerán nuevas oportunidades, crecimiento y estabilidad.

Leo

Es momento de reducir el estrés y de dejar de cargar con problemas que no te corresponden. Mantenerte aferrado al pasado solo te impide avanzar, como si caminaras con el freno de mano puesto.

Virgo

Es momento de rescatar a la persona fuerte, alegre y soñadora que dejaste de ser debido a la influencia de terceros. No es tiempo de lamentaciones ni de culpas, sino de recuperar tu esencia y volver a confiar en ti mismo.

Libra

No todas las personas merecen tu enojo, por lo que es importante aprender a respirar y reflexionar antes de hablar, para evitar herir a quienes realmente se preocupan por ti.

Escorpión

Es momento de asumir el control y enfrentar los problemas que has venido cargando. Aunque pueda parecer difícil, saldrás adelante más fuerte de lo que imaginas, sin depender de quienes no merecen tu apoyo.

Sagitario

Evita magnificar los problemas y asumir responsabilidades que no te corresponden. En ocasiones, el silencio constituye una respuesta sabia y prudente.

Capricornio

Ha llegado el momento de contemplar tu presente desde una nueva perspectiva. Evita buscar conflictos innecesarios y aprende a discernir cuáles batallas realmente valen la pena.

Acuario

No permitas que nadie interfiera en tus planes. Es momento de priorizarte, pensar más en ti y buscar las formas que te permitan verte y sentirte mejor.

Piscis

Cuida con especial atención tu mundo interior y tus emociones. Has cargado tristezas que no te corresponden y heridas que no fueron causadas por ti.

