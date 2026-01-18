Domingo, 18 de Enero 2026

Horóscopos de HOY 18 de enero de 2026 | Los signos en el AMOR, según Nana Calistar

Este día Nana Calistar comparte las predicciones astrológicas para cada signo en el amor

 

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Nana Calistar te dicta la suerte de tu signo en el amor. INSTAGRAM / @nanacalistartv

Aries

El amor llegará a tu vida entre los meses de marzo y abril, e incluso existe la posibilidad de que se manifieste antes de lo previsto. Su llegada estará marcada por intensidad, esperanza y una profunda sensación de felicidad.

Tauro

No permitas que terceros interfieran en tu relación, ya que esto puede derivar en conflictos innecesarios entre tú y la persona que menos responsabilidad tiene.

Géminis

En el ámbito sentimental, experimentarás cierta confusión, ya que comenzarás a sentir una atracción intensa hacia dos personas simultáneamente.

Cáncer

El día en que aprendas a madurar y a reconocer tu verdadero valor, será también el día en que los demás dejarán de aprovecharse de ti.

Leo

No permitas que otros se aprovechen de tu corazón, pues existen personas que solo se acercan cuando requieren algo y desaparecen cuando tú necesitas apoyo.

Virgo

Debes ser cauteloso con los amores efímeros. No son apropiados para ti, Virgo, ya que tiendes a encariñarte rápidamente y luego a crear complicaciones emocionales innecesarias.

Libra

Se prevé la llegada de relaciones significativas a tu vida; sin embargo, también existe el riesgo de una infidelidad que podría causarte un dolor inesperado. Mantén la cautela y evita idealizar a quienes apenas comienzas a conocer.

Escorpión

Cuando te encuentras en equilibrio contigo mismo, todo lo demás llega de manera natural. Evita buscar afecto donde no es valorado.

Sagitario

Los amores del pasado comienzan a quedar definitivamente atrás, mientras tu energía y tu tiempo se orientan hacia nuevas personas y experiencias.

Capricornio

Recuerda que no es necesario suplicar amor, afecto ni atención de nadie. Tienes el poder de elegir a quién deseas tener a tu lado; sin embargo, a veces tiendes a involucrarte en relaciones que no te benefician y a repetir patrones dañinos.

Acuario

Procura no mantener una actitud distante o defensiva en el ámbito amoroso. Si continúas levantando barreras, podrías terminar solo a pesar de tener a alguien que te aprecia.

Piscis

Prioriza adecuadamente tus afectos. No intentes cambiar por alguien que no te acepta tal como eres; quien realmente te ama no busca transformarte, sino acompañarte.

