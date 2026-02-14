Máximo Grado toca la luna con Thalía

El estreno de “Miro tu cara en la luna” marca un punto de inflexión en la trayectoria de Grupo Máximo Grado. La canción, que une a la agrupación con Thalía, no solo representa una colaboración de alto perfil, sino un momento de redefinición artística: una apuesta clara por la canción romántica, la sensibilidad emocional y la exploración de nuevos registros dentro del regional mexicano.

Para Christian Félix, vocalista y compositor del grupo, el lanzamiento llega acompañado de sorpresa y entusiasmo. En pocos días, el sencillo alcanzó millones de reproducciones, una respuesta que confirma que la canción encontró eco inmediato en el público. “Está padre porque es algo que estamos haciendo, reinventado”, explica en entrevista con EL INFORMADOR. La colaboración, añade, se siente como un impulso simbólico en este nuevo ciclo: “Con Thalía, imagínate… nos está dando la patadita de la buena suerte”.

La evolución de la música

La canción forma parte del próximo disco de Máximo Grado, previsto para abril, y corresponde al segundo adelanto del material. El primero había salido en diciembre y ya insinuaba un cambio de rumbo. “Miro tu cara en la luna” consolida ese viraje: una pieza construida desde el romanticismo, pensada para conectar con distintas generaciones y para ampliar el lenguaje musical del grupo sin romper con su identidad.

Christian Félix explica que la colaboración no fue fortuita. El acercamiento se dio a partir de amistades en común y de la lógica interna del proyecto discográfico. “Todo viene a raíz del disco que estamos preparando. Queríamos sumar colaboraciones importantes y volver a poner esa cereza del pastel, ahora con otra mujer”. El tema fue enviado y la respuesta fue directa. “Le encantó la canción y dijo: ‘yo me monto en esta’”.

Más allá del impacto mediático, el proceso creativo dejó una huella profunda en la agrupación. Christian describe a Thalía como una artista exigente y cercana. “Es muy profesional, muy perfeccionista, se exige demasiado, pero al mismo tiempo te hace sentir muy a gusto. Es muy sencilla, muy amable”. Compartir estudio con ella fue, para el grupo, una experiencia de aprendizaje. “Uno aprende mucho de un artista grande, de ver cómo trabaja, cómo cuida cada detalle”.

Atreverse a explorar el talento propio

El valor emocional del sencillo se intensifica por un elemento clave: la canción es autoría de Christian Félix. En ese sentido, el reconocimiento adquiere una dimensión personal. “Que una artista como ella conecte con algo que tú escribiste es muy fuerte”, señala. Recuerda incluso un comentario que lo marcó especialmente: “Que te comparen una canción con algo de Juan Gabriel… eso te motiva a seguir haciendo cosas nuevas”.

Ese impulso creativo responde también a un momento de transición personal. Después de años vinculados al corrido, Christian reconoce que ese territorio ya había sido ampliamente explorado. “En esa parte yo ya no tengo más que demostrar. Ahora este rollo de las canciones me está encantando”. El cambio no implica una ruptura con el pasado, sino una expansión del horizonte creativo del grupo.

Su proceso de composición parte de lo cotidiano. Amor, desamor, decepción, motivación. A veces desde la experiencia propia; otras, desde historias ajenas. “La mayoría de las cosas que compongo es porque las siento. Cuando las siento, las transmito. Pero también me gusta mucho conocer historias y basarme en eso”. La canción aparece así como un espacio de traducción emocional más que como un ejercicio técnico.

En paralelo al lanzamiento, Máximo Grado trabaja en una reconfiguración integral de su propuesta escénica. Christian adelanta que la agrupación se encuentra preparando un nuevo concepto en vivo, con más músicos en escena y una estructura más ambiciosa. “Queremos ofrecerle a la gente un valor agregado, un show más armado, sin perder la esencia de Máximo Grado”.

Apuestan por el regional mexicano

Grupo Máximo Grado es una agrupación originaria de México que se ha consolidado en la última década como una de las propuestas más visibles del regional mexicano contemporáneo. Activos desde mediados de los años 2010, el grupo ha construido su identidad a partir de una combinación entre corridos, canciones románticas y temas de narrativa cotidiana, con una evolución constante en sonido y discurso. Encabezados por Christian Félix como voz principal y compositor, la agrupación se distingue por privilegiar la autoría propia y por una búsqueda permanente de expansión musical.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran temas como “24/7”, “Somos leyenda” y diversas colaboraciones que les han permitido ampliar su alcance más allá del circuito tradicional del género. Con el paso del tiempo, Máximo Grado ha transitado de una propuesta centrada en el corrido hacia un proyecto más amplio, donde la canción emocional, el romanticismo y las colaboraciones con artistas de distintos universos musicales se han convertido en ejes clave de su crecimiento artístico.

Por ahora, no hay fechas próximas para Guadalajara. La prioridad está puesta en cerrar el disco y consolidar el proyecto. “Estamos bien enfocados en hacer un buen material y un buen trabajo”, afirma. Las presentaciones llegarán cuando el concepto esté completamente listo.

Con “Miro tu cara en la luna”, Máximo Grado no solo suma una colaboración significativa a su carrera, sino que confirma un momento de madurez artística. Christian Félix lo resume con claridad: “La música es arte, y el arte no tiene límites. Lo bonito es crear desde cero y meterle tu esencia”.