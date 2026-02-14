Después de una etapa un tanto complicada en el aspecto profesional y personal, el actor mexicano Ruy Senderos encontró en “Bodas S.A.” algo más que un nuevo personaje: halló una reivindicación íntima de su oficio. La serie, que se estrenó ayer en ViX Premium, no solo representa su regreso a un papel sólido dentro de un proyecto coral, sino que marca -según sus propias palabras- el inicio de una nueva etapa.

“Bodas S.A.” sigue la historia de Estefanía “Fannie” Curiel (Giselle Kuri), una joven escéptica del amor que, tras perder el apoyo económico de su madre, termina trabajando en la empresa familiar de organización de bodas dirigida por “Silvia” (Consuelo Duval), una wedding planner perfeccionista que ha construido un imperio alrededor del matrimonio, pese a no creer en él. Entre eventos extravagantes, sabotajes, tensiones familiares y clientes imposibles, madre e hija enfrentan sus propias heridas mientras descubren que convivir es más complicado que planear una boda.

En este universo aspiracional y lleno de conflictos, Senderos interpreta a “Julio”, un personaje que se mueve en el sofisticado mundo de los organizadores de bodas de alto perfil. Sin embargo, más allá del brillo superficial, el actor se propuso dotarlo de humanidad.

“En la etapa en la que estoy como actor es muy raro que diga que algo en específico me llama de un personaje. He encontrado que el reto para cualquier personaje es volverlo humano”, dice Senderos, en entrevista para EL INFORMADOR. “Muchas veces los escritores desarrollan muchos personajes y alguno queda limitado a ser ‘el malo’, ‘el bueno’, ‘el chistoso’. Creo que mi responsabilidad como actor es volverlo humano. Si es malo, ¿por qué es malo? ¿Dónde están sus miedos? ¿Sus carencias? ¿Sus sueños?”.

Comprender otras mentes

Para Senderos, el trabajo actoral no consiste en juzgar sino en comprender. Incluso, cuando se trata de personajes moralmente cuestionables, el ejercicio implica justificar su conducta desde la lógica interna de quien la ejecuta. “Me ha tocado hacer personajes que descuartizan y meten los cuerpos en bolsas de basura. Lo fácil sería decir: ‘es un personaje malísimo’. Pero mi trabajo es entender que, en su cabeza y en su situación, no tenía otra salida. Nadie quiere hacer algo así por gusto. Lo rico de ser actor es justificar lo que estás haciendo”.

Esa búsqueda de verdad es, según él, lo que permite que los personajes trasciendan la pantalla. “Cuando conquistas eso hay verdad, y por eso creo que mis personajes conectan con la gente. Años después me detienen y me dicen: ‘Tú eres tal personaje’. Ese es el trofeo”.

Sin duda, en “Bodas S.A.”, la comedia podría parecer una apuesta ligera. Sin embargo, el actor insiste en que la clave no está en que el intérprete busque la risa, sino en que la situación la detone. “Que se ría el público, no tú. Es comedia de situación. La situación es la cómica, no tú. Tú no eres el payaso. El público se va a divertir viendo a los personajes sufrir, estresarse, estar ansiosos”.

La “magia” de la actuación

El proceso de construcción de “Julio” incluyó investigación directa con organizadores de bodas reales, conversaciones con conocidos del medio y una serie de preguntas fundamentales sobre las motivaciones internas del personaje. Senderos reconoce que no proviene de una formación académica tradicional en actuación, lo que durante años le generó inseguridad.

“Durante años me sentí un fraude porque no estudié actuación formalmente. Tenía miedo de que me descubrieran”, bromea el actor. “Pero mi trabajo va más por la investigación: acercarme a quienes sí viven eso. Entender el mundo, y luego preguntarme qué llevó a Julio a estar ahí, qué le falta, qué desea”, agrega.

Cuando esa preparación se asienta, dice, ocurre algo cercano a lo inexplicable: “Hay algo que llamo la magia de la actuación. Cuando juntas todo, el personaje empieza a hablar. Ya no eres tú. Si alguien improvisa, no te preguntas qué decir: sale. A veces el personaje te enseña a ti. Ya no lo mueves como marioneta; él te dice por dónde ir”.

Cabe señalar que el rodaje estuvo marcado por la complicidad del elenco, particularmente con Consuelo Duval, quien interpreta a la madre protagonista. “Su risa es contagiosa y yo soy de ataques de risa”, dice Ruy. “Había momentos en que los directores nos pedían concentrarnos. Pero siempre tuvimos claro que es para el público. Si no lo disfrutamos, no funciona”.

Más allá de la experiencia profesional, “Bodas S.A.” llegó en un momento decisivo para el actor. Tras una ruptura amorosa y un periodo sin proyectos relevantes, Senderos atravesaba una crisis que lo llevó a cuestionar su identidad y su valor como intérprete.

“Venía de una racha muy difícil. Dudé de mi valor porque lo medía por mis proyectos. Cuando me quitaron eso, sentí que no valía nada. Me reencontré conmigo y a la semana llegó el casting. Este proyecto me rescató en muchos niveles. Me recordó por qué soy actor, por qué valen la pena los tragos amargos”, comparte.

Consuelo Duval. La actriz (derecha) interpreta a “Silvia”, una planificadora de bodas perfeccionista. CORTESÍA

TOMA NOTA

Talento

“Bodas S.A.” consta de diez episodios de aproximadamente 30 minutos y cuenta con un elenco que incluye a Consuelo Duval, Giselle Kuri, Danae Reynaud, Ruy Senderos, Paly Duval, Rubén Zamora, David Angulo, Christian Chávez, Antonio De La Vega, Paul Stanley y Michael Ronda.

Triunfo personal

La serie, asegura, no solo representa un buen producto televisivo, sino un punto de inflexión personal. “‘Bodas’ rompió una racha negativa. Me devolvió la confianza en mí como actor. Incluso si al proyecto no le fuera bien -que no va a pasar-, ya es un triunfo personal”.

Con un mundo narrativo que permite múltiples conflictos a través de cada boda organizada, el elenco espera que la historia tenga continuidad. “Todos queremos una segunda temporada. El final permite crecer. El mundo de las bodas es inmenso y cada capítulo introduce nuevos conflictos”.

Por ahora, Senderos enfrenta el estreno con serenidad y convicción. “Como actor me siento muy confiado. Está divina. Mucha gente cree que es película por su factura visual. Técnicamente está perfecta”. Y en el vértigo de un medio donde el reconocimiento depende de factores impredecibles, el actor parece haber recuperado algo más estable que la fama: la certeza íntima de que su oficio sigue siendo un territorio fértil. Y en ese territorio, “Julio” -su wedding planner meticuloso y vulnerable- no es solo un personaje más, sino el símbolo de un renacimiento.

“Este proyecto me rescató en muchos niveles. Me recordó por qué soy actor, por qué valen la pena los tragos amargos. Me siento orgulloso, honrado, bendecido y agradecido. Incluso si no le fuera bien -que no va a pasar-, ya es un triunfo personal. ‘Bodas’ rompió una racha negativa. Me devolvió la confianza en mí como actor y profesional. Y esa confianza ha traído nuevos proyectos. Es un proyecto que amo profundamente. Dejé mucho de mí en ‘Julio’, le entregué mucha energía. Creo que la gente lo va a ver y lo va a sentir. Cuando vean la serie entenderán por qué hablo así del proyecto. Está muy bonito y muy bien hecho”, finaliza.

Una trayectoria constante

El actor mexicano Ruy Senderos inició su carrera en televisión con proyectos como “Bienvenida Realidad”, “Infames” y “Rosario Tijeras”, donde comenzó a consolidar un perfil sólido dentro de la ficción nacional. Estos primeros trabajos marcaron el inicio de una trayectoria constante que lo llevó a integrarse a producciones de mayor alcance en distintos géneros y plataformas.

Posteriormente participó en series de alto impacto como “El Señor de los Cielos”, además de títulos como “Julia vs. Julia” y “Ahora que no estás”, proyectos que le permitieron explorar registros contemporáneos cercanos a la comedia y al drama familiar, ampliando su versatilidad actoral en televisión y streaming.

En cine ha formado parte de películas como “Entra en mi Vida”, “Autos, mota y rocanrol” y “Pura Sangre”, experiencia que fortaleció su presencia en la pantalla grande y su posicionamiento dentro del cine comercial mexicano. Actualmente lo podemos ver en “Bodas S.A.”.

