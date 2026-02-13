Venta Nocturna de Cinépolis: ¿Cuándo y cómo registrarme para obtener descuentos de hasta del 50%?

La primera Venta Nocturna Cinépolis del año ya está aquí y promete convertirse en una de las promociones más atractivas para los amantes del cine. Cinépolis anunció una jornada especial con descuentos de hasta 50% en boletos, palomitas y combos, además de dinámicas para ganar premios exclusivos.

Durante esta Venta Nocturna, los asistentes podrán adquirir entradas a precio reducido, así como aprovechar promociones especiales en dulcería. La oferta incluye descuentos en productos seleccionados y combos diseñados para disfrutar la experiencia completa en la pantalla grande sin afectar tanto el bolsillo.

Pero eso no es todo. Como parte de la dinámica, los participantes podrán concursar para ganar beneficios durante todo un año. Entre los premios destacados se encuentran:

Un año del nuevo Combo Cita

Un Combo Jueves gratis por un año

Premios especiales de tu película favorita

La cadena busca no solo ofrecer precios atractivos, sino también convertir la visita al cine en una experiencia interactiva, donde los asistentes tengan la oportunidad de llevarse recompensas adicionales mientras disfrutan su función favorita.

Para formar parte de esta Venta Nocturna Cinépolis y acceder a las promociones y sorteos, es necesario realizar un registro previo (nombre, correo y aceptar los Política de Privacidad y Términos de uso) en el enlace oficial habilitado por la compañía: REGÍSTRATE AQUÍ o da clic en la imagen.

Con descuentos importantes y la posibilidad de asegurar beneficios durante todo el año, esta Venta Nocturna se perfila como una oportunidad ideal para quienes buscan disfrutar del cine con promociones exclusivas y premios especiales.

Conoce los grandes beneficios de la tarjeta Círculo INFORMADOR

Recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49% de descuento en salas tradicionales y VIP en todo momento , así como beneficios adicionales en la dulcería.

Para ello necesitarás seguir los siguientes pasos:

Selecciona Obtener mi folio. Da clic en Usar beneficio. Elige tu cine favorito. Compra tus folios. Redime en taquilla y disfruta tu película.

¿Qué esperas para obtener tu tarjeta del Círculo INFORMADOR? Con ella podrás obtener otros grandes beneficios en restaurantes, cafés, compras, viajes, hoteles, cines, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas y establecimientos más.

EE