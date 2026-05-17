La higiene del arenero representa el pilar fundamental de la convivencia saludable con un felino doméstico. De acuerdo con la International Society of Feline Medicine (ISFM), los gatos poseen un sentido del olfato significativamente más agudo que el de los humanos, lo que convierte a un sustrato sucio en una fuente de estrés crónico para el animal.Esta situación deriva frecuentemente en problemas de eliminación inadecuada (micción fuera de la caja) y patologías urinarias de origen idiopático. Mantener un protocolo de limpieza riguroso garantiza que el hogar permanezca libre de agentes patógenos y que el bienestar del gato no se vea comprometido por factores ambientales evitables.Para asegurar una asepsia total, es necesario abandonar las prácticas de limpieza superficial y adoptar un método sistemático. Según las recomendaciones de los hospitales veterinarios de la red Anicura, el procedimiento técnico para una desinfección profunda debe seguir este orden:La relevancia de este procedimiento trasciende la comodidad del animal. Según el Cornell Feline Health Center, un arenero con mantenimiento deficiente es el caldo de cultivo ideal para parásitos como la Toxoplasma gondii o bacterias del género Salmonella. El uso de guantes y, en algunos casos, mascarillas durante la manipulación de los desechos es una recomendación estándar para evitar la inhalación de polvo de arena que pueda contener oocistos.Asimismo, la elección del material de la caja influye en la higiene a largo plazo. Las instituciones de medicina felina señalan que el plástico (material poroso por naturaleza) acumula arañazos con el tiempo donde las bacterias se alojan y resisten el lavado convencional.Por ello, se aconseja la sustitución periódica de la bandeja plástica cada año o cuando presente signos evidentes de desgaste superficial. Un manejo adecuado del entorno sanitario es, en última instancia, la herramienta más económica y eficaz para prevenir visitas recurrentes al médico veterinario.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL