Los aficionados al cine de acción, drama, espionaje y thriller tienen en las salas de cine tapatías la película En la zona gris, la cual es perfecta para ver en la pantalla grande.

En la zona gris. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

La trama sigue a un equipo encubierto de élite que opera en las “sombras”, combinando poder, influencia y fuerza letal.

Cuando un tirano despiadado roba una fortuna de mil millones de dólares, son enviados a recuperarla en una misión imposible que pronto escala en una guerra de estrategia, engaño y supervivencia.

En la zona gris. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Este filme fue anunciado desde el 2022 y el rodaje ocurrió en 2023, así que se ha tenido que esperar bastante para finalmente poder disfrutarlo en las salas de cine.

En la zona gris

(In the grey)

De Guy Ritchie.

Con Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza González, Carlos Bardem, Michael Vu, Fisher Stevens.

Reino Unido, 2026.

XM