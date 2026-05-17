Aries

Aprende a exigir aquello que sabes que mereces y deja de conformarte con afectos a medias o con relaciones que no te brindan la estabilidad emocional que necesitas. Lo que no sea realmente para ti deberá quedar atrás, sin espacio para dudas ni arrepentimientos.

Tauro

Si estás soltero o soltera, este periodo resulta muy favorable para iniciar una relación significativa; sin embargo, será importante bajar un poco la guardia y dejar de actuar como si nadie pudiera estar a tu altura. No todas las personas llegan con la intención de lastimarte.

Géminis

Este 17 de mayo de 2026 llega con cambios positivos que poco a poco comenzarán a acomodar aspectos de tu vida que llevaban tiempo en desorden emocional. Sentirás mayor claridad, tranquilidad y estabilidad para tomar decisiones importantes.

Cáncer

Será importante moderar un poco tu intensidad emocional, ya que últimamente cualquier situación parece afectarte más de la cuenta y terminas absorbiendo problemas ajenos como si fueran propios. Aprende a cuidar tu energía y a no cargar responsabilidades que no te corresponden.

Leo

Este 17 de mayo de 2026 te enseñará a seleccionar mejor a las personas que permites en tu vida y a alejarte de quienes únicamente llegan a desgastar tu energía y alterar tu paz mental. Priorizar tu bienestar será fundamental.

Virgo

Atraviesas una etapa muy importante para comenzar a exigir lo que realmente mereces. Ha llegado el momento de dejar de conformarte con menos de lo que das, de aceptar migajas emocionales o de guardar silencio únicamente para evitar conflictos.

Libra

En el ámbito amoroso será necesario dejar atrás el miedo y expresar con claridad lo que sientes. Si hay alguien que despierta emociones importantes en ti, no permitas que el orgullo o la inseguridad te hagan perder oportunidades valiosas. La sinceridad será tu mejor aliada en este momento.

Escorpio

Este 17 de mayo de 2026 trae una energía intensa que te impulsará a establecer límites claros y a dejar de permitir que otras personas opinen constantemente sobre tu vida, tus decisiones o tus sentimientos. Es momento de recuperar el control de tu espacio emocional.

Sagitario

Estás entrando en una etapa de madurez emocional en la que finalmente comenzarás a reconocer que una persona que ha marcado profundamente tu corazón también te ha generado más inestabilidad que felicidad. Aprenderás a soltar aquello que, aunque importante para ti, termina robándote tranquilidad y bienestar emocional.

Capricornio

En cuestiones sentimentales será mejor dejar de crear escenarios en tu mente y comenzar a hablar con honestidad con esa persona que te interesa. Guardar sentimientos por orgullo solo retrasa situaciones que podrían aclararse si actúas con sinceridad y seguridad.

Acuario

No cargues responsabilidades que no te corresponden ni intentes salvar relaciones que llevan mucho tiempo deterioradas. Hay vínculos que únicamente pueden sostenerse cuando ambas partes están dispuestas a esforzarse de la misma manera.

Piscis

En el amor atraviesas una etapa intensa que requerirá mayor equilibrio emocional. Si tienes pareja, será importante ofrecer la misma atención, cariño y compromiso que esperas recibir. Y si estás soltero o soltera, deberás tener cuidado con relaciones pasajeras que podrían involucrarte emocionalmente más de lo que imaginas.

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