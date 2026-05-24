La higiene de los recipientes donde se alimentan los animales de compañía suele quedar en un segundo plano frente a otras tareas de cuidado veterinario.

Sin embargo, estudios de la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos indican que los platos de las mascotas son el cuarto objeto más contaminado en una casa promedio. La falta de una limpieza profunda y constante permite la proliferación de microorganismos patógenos que afectan tanto a los animales como a los humanos que conviven con ellos.

Según especialistas de la American Veterinary Medical Association (AVMA), los restos de saliva y comida orgánica crean un entorno ideal para el desarrollo de colonias bacterianas resistentes.

¿Cuáles son las consecuencias de no lavar los platos de las mascotas?

La omisión en la limpieza de estos utensilios no solo deriva en malos olores, sino en una cadena de riesgos biológicos que comprometen el sistema inmunológico del animal. Investigadores de la Cornell University College of Veterinary Medicine detallan que la principal amenaza es la formación del "biofilm" (una capa viscosa de bacterias que se adhiere a las superficies). El proceso de riesgo se describe a través de los siguientes puntos:

Proliferación de Salmonela y Listeria: Estas bacterias se asientan en los residuos de comida húmeda o seca, provocando cuadros graves de diarrea y deshidratación.

Estas bacterias se asientan en los residuos de comida húmeda o seca, provocando cuadros graves de diarrea y deshidratación. Exposición a la bacteria Serratia Marcescens: Esta se manifiesta comúnmente como un anillo rosado en el borde del plato de agua y causa infecciones urinarias en las mascotas.

Esta se manifiesta comúnmente como un anillo rosado en el borde del plato de agua y causa infecciones urinarias en las mascotas. Contaminación cruzada en el hogar: Los propietarios que manipulan platos sucios sin la protección debida corren el riesgo de contraer enfermedades zoonóticas por contacto directo.

Los propietarios que manipulan platos sucios sin la protección debida corren el riesgo de contraer enfermedades zoonóticas por contacto directo. Aparición de acné felino y canino: La fricción de la piel de la mascota con recipientes plásticos llenos de bacterias genera irritaciones cutáneas y pústulas en el área del hocico.

"La limpieza diaria con agua caliente y jabón es la barrera más efectiva contra la propagación de enfermedades gástricas" , señalan expertos en salud animal. La atribución de estos problemas se vincula directamente al uso de materiales porosos, como ciertos plásticos, que retienen microorganismos incluso después de un enjuague superficial.

Este es el protocolo de desinfección recomendado

La determinación de cada cuánto tiempo se deben higienizar estos utensilios es fundamental para cortar el ciclo de transmisión de enfermedades. El protocolo de limpieza y sus riesgos asociados se estructuran de la siguiente manera:

Lavado diario obligatorio: Los expertos coinciden en que el plato de comida debe lavarse después de cada uso (especialmente con dieta húmeda) o al menos una vez al día para evitar la fermentación de residuos.

Los expertos coinciden en que el plato de comida debe lavarse después de cada uso (especialmente con dieta húmeda) o al menos una vez al día para evitar la fermentación de residuos. Recipientes de agua: Estos deben tallarse cada 24 horas, ya que el agua estancada facilita la aparición de la bacteria Serratia Marcescens.

Estos deben tallarse cada 24 horas, ya que el agua estancada facilita la aparición de la bacteria Serratia Marcescens. Desinfección profunda semanal: Se recomienda someter los platos a altas temperaturas (ya sea en lavavajillas o con agua hirviendo) cada siete días para eliminar esporas resistentes de Salmonela y Listeria.

Se recomienda someter los platos a altas temperaturas (ya sea en lavavajillas o con agua hirviendo) cada siete días para eliminar esporas resistentes de Salmonela y Listeria. Consecuencias de la negligencia: La omisión de estos plazos deriva en cuadros graves de diarrea, deshidratación y la aparición de acné felino o canino.

Para mitigar estos riesgos, organismos internacionales sugieren un protocolo de desinfección estricto. La World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) recomienda la transición hacia recipientes de acero inoxidable o cerámica de alta calidad, ya que presentan menores índices de porosidad.

Las medidas preventivas sugeridas por expertos en microbiología son:

Lavado tras cada comida: Se debe tratar el plato de la mascota con el mismo rigor que un plato humano.

Se debe tratar el plato de la mascota con el mismo rigor que un plato humano. Desinfección semanal: El uso del lavavajillas a altas temperaturas (superiores a los 60 grados centígrados) elimina la mayoría de las esporas bacterianas.

El uso del lavavajillas a altas temperaturas (superiores a los 60 grados centígrados) elimina la mayoría de las esporas bacterianas. Separación de utensilios: Es imperativo no utilizar las mismas esponjas de limpieza para los trastes de la familia y los de los animales.

La higiene de estos objetos es una cuestión de salud pública. "Un plato sucio es un reservorio de patógenos que no distingue entre especies", afirman técnicos de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA). Mantener los recipientes impecables asegura una vida más longeva para los compañeros de cuatro patas y un entorno más seguro para todos los habitantes de la vivienda.

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