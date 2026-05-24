Corona Capital 2026: baja el precio de sus abonos, estas son sus ventajas

El Corona Capital 2026 sorprendió este año no solo por su cartel internacional, sino también por reducir el precio de sus boletos. La decisión llamó la atención de miles de fans que esperaban costos más altos para uno de los festivales musicales más importantes de México.El festival Corona Capital 2026 se celebrará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y llegará con una estrategia distinta a la de ediciones anteriores: reducir el costo de las entradas.La organización confirmó que el abono general en Fase 1 tendrá un precio de 4 mil 90 pesos mexicanos, mientras que las demás categorías presentan una disminución promedio cercana al 10 % respecto a los precios manejados en 2025.Según los organizadores, el objetivo es fortalecer la relación con el público y permitir que más personas puedan asistir al evento, uno de los encuentros musicales más importantes de América Latina.La edición 2026 contará con distintos tipos de acceso y experiencias premium para los asistentes.Precios oficiales en Fase 1:El anuncio generó conversación inmediata en redes sociales debido a que muchos usuarios esperaban un aumento de precios por la magnitud del cartel. Conceptos como festival de música, experiencia VIP, acceso preferencial, hospitalidad premium y escenarios principales se convirtieron rápidamente en tendencia entre los seguidores del evento.Uno de los puntos más comentados fue la diferencia entre experiencias y beneficios incluidos en cada categoría.Además del acceso general, ofrece:La experiencia Plus añade:La categoría más exclusiva incluye:El lineup vuelve a reunir nombres internacionales importantes Además de los precios, el cartel del festival provocó entusiasmo entre fanáticos del rock alternativo, indie, pop y música experimental.El primer día será encabezado por Gorillaz y Mumford & Sons. También participarán:El segundo día tendrá como principales actos a Twenty One Pilots y The Offspring. El cartel también incluye:La mezcla de géneros y generaciones vuelve a ser uno de los sellos más fuertes del festival. The Strokes y The XX encabezarán el cierreTambién destacan nombres como:El cierre promete una mezcla entre nostalgia indie, rock alternativo y propuestas contemporáneas.En años recientes, los festivales internacionales han sido criticados por el incremento constante en costos de boletos, alimentos y experiencias VIP. Por eso, la decisión de reducir precios en el Corona Capital 2026 generó sorpresa entre asistentes frecuentes y usuarios en plataformas digitales.Especialmente porque el festival continúa trayendo artistas internacionales de alto perfil y mantiene experiencias premium para distintos tipos de público.Desde hace años, el Corona Capital se consolidó como uno de los eventos musicales más relevantes de América Latina. La combinación entre artistas internacionales, producción masiva y experiencias VIP convirtió al festival en uno de los encuentros más esperados del año en la Ciudad de México.Ahora, con precios más bajos y un lineup encabezado por nombres como Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, la edición 2026 apunta a convertirse nuevamente en uno de los eventos musicales más comentados del año.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB