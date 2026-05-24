Corona Capital 2026: baja el precio de sus abonos, estas son sus ventajas

El Corona Capital 2026 sorprendió este año no solo por su cartel internacional, sino también por reducir el precio de sus boletos. La decisión llamó la atención de miles de fans que esperaban costos más altos para uno de los festivales musicales más importantes de México.

Corona Capital 2026 apuesta por boletos más accesibles

El festival Corona Capital 2026 se celebrará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y llegará con una estrategia distinta a la de ediciones anteriores: reducir el costo de las entradas.

La organización confirmó que el abono general en Fase 1 tendrá un precio de 4 mil 90 pesos mexicanos, mientras que las demás categorías presentan una disminución promedio cercana al 10 % respecto a los precios manejados en 2025.

Según los organizadores, el objetivo es fortalecer la relación con el público y permitir que más personas puedan asistir al evento, uno de los encuentros musicales más importantes de América Latina.

Estos serán los precios oficiales del Corona Capital 2026

La edición 2026 contará con distintos tipos de acceso y experiencias premium para los asistentes.

Precios oficiales en Fase 1:

Abono general: 4 mil 90 pesos

Comfort Pass: 5 mil 590 pesos

Plus: 7 mil 780 pesos

CLUB: 22 mil 500 pesos

El anuncio generó conversación inmediata en redes sociales debido a que muchos usuarios esperaban un aumento de precios por la magnitud del cartel. Conceptos como festival de música, experiencia VIP, acceso preferencial, hospitalidad premium y escenarios principales se convirtieron rápidamente en tendencia entre los seguidores del evento.

¿Qué incluye cada tipo de boleto?

Uno de los puntos más comentados fue la diferencia entre experiencias y beneficios incluidos en cada categoría.

Abono general

Incluye acceso completo al festival y entrada a todos los escenarios.

Comfort Pass

Además del acceso general, ofrece:

baños privados con aire acondicionado,

entrada rápida,

zonas exclusivas Comfort Pass.

Plus

La experiencia Plus añade:

Fast line

estacionamiento preferencial

plataformas elevadas

pit lateral

transporte en carritos de golf

áreas de descanso

Wi-Fi

zonas gastronómicas

concierge

baños premium

guardarropa

préstamo de baterías para celular

CLUB

La categoría más exclusiva incluye:

hospitalidad premium

alimentos y bebidas premium

acceso Side Stage

Pit Club

Backstage Road

terraza exclusiva

zonas privadas

concierge

transporte

estacionamiento

giveaways especiales

servicios VIP adicionales

El lineup vuelve a reunir nombres internacionales importantes Además de los precios, el cartel del festival provocó entusiasmo entre fanáticos del rock alternativo, indie, pop y música experimental.

Viernes 20 de noviembre

El primer día será encabezado por Gorillaz y Mumford & Sons. También participarán:

Daniel Caesar

James Blake

The Kooks

Chvrches

Yung Lean

Sábado con rock, punk y nostalgia alternativa

El segundo día tendrá como principales actos a Twenty One Pilots y The Offspring. El cartel también incluye:

Pierce the Veil

Underworld

Mother Mother

Maisie Peters

La mezcla de géneros y generaciones vuelve a ser uno de los sellos más fuertes del festival. The Strokes y The XX encabezarán el cierre

El domingo estará liderado por The Strokes y The XX.

También destacan nombres como:

Johnny Marr

Santigold

Lil Yachty

The Black Crowes

El cierre promete una mezcla entre nostalgia indie, rock alternativo y propuestas contemporáneas.

Por qué la reducción de precios llamó tanto la atención

X/@CoronaCapital

En años recientes, los festivales internacionales han sido criticados por el incremento constante en costos de boletos, alimentos y experiencias VIP. Por eso, la decisión de reducir precios en el Corona Capital 2026 generó sorpresa entre asistentes frecuentes y usuarios en plataformas digitales.

Especialmente porque el festival continúa trayendo artistas internacionales de alto perfil y mantiene experiencias premium para distintos tipos de público.

Desde hace años, el Corona Capital se consolidó como uno de los eventos musicales más relevantes de América Latina. La combinación entre artistas internacionales, producción masiva y experiencias VIP convirtió al festival en uno de los encuentros más esperados del año en la Ciudad de México.

Ahora, con precios más bajos y un lineup encabezado por nombres como Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, la edición 2026 apunta a convertirse nuevamente en uno de los eventos musicales más comentados del año.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

