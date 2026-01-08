María León admite que NO abandonó Playa Limbo, fue "sacada" por la banda

Durante años se sostuvo la versión de que María León había decidido dejar Playa Limbo por iniciativa propia. Sin embargo, la cantante ofreció recientemente un relato distinto, al asegurar que su salida no fue voluntaria, sino consecuencia de una determinación tomada por el resto de los integrantes de la agrupación, quienes incluso comenzaron a buscar a su reemplazo cuando ella manifestó interés en desarrollar un proyecto alterno.

El episodio se remonta a agosto de 2016 y marcó el cierre de una etapa relevante para la banda originaria de Guadalajara, así como el inicio de un periodo de transición para la intérprete. León aclaró que, en ese momento, no tenía la intención de emprender una carrera como solista ni contaba con un plan definido para el futuro.

“Yo no tenía plan de ser solista, no me lo imaginé. Yo me tardé todavía dos años viendo qué iba a hacer, musicalmente qué quería decir. Hice la serie, pero yo creo que fue una decisión importante porque ellos creo que se sintieron mejor con alguien que no tenía otras inquietudes más que la música, hacer una banda, y para mí también me abrió muchas puertas en otros sentidos”, expresó.

En una conversación con Melo Montoya para su canal de YouTube, la artista explicó que el distanciamiento no se debió, como se dijo en su momento, a un deseo personal de independizarse musicalmente. Por el contrario, señaló que fueron los músicos Jorge Corrales, Ángel Badillo y Servando Yáñez quienes tuvieron dificultades para comprender su interés por explorar otros ámbitos, como la comedia musical y su participación en programas de televisión.

De acuerdo con León, estas diferencias generaron tensiones constantes dentro del grupo y terminaron por detonar su salida:

“Siempre le di prioridad a Playa Limbo. Yo no pensaba nunca en irme de ahí, no era mi plan, no tenía nada pensado para después, pero llegó un momento en el que empezó a estorbar tanto todo lo que yo tenía ganas de hacer y pues sí hubo que tomar una decisión y no fue una decisión que tomé yo”, afirmó.

Uno de los puntos clave fue la propuesta para protagonizar una serie de televisión, en la que además estaría a cargo de la música. La cantante relató que informó a la banda de su decisión de aceptar el proyecto, aclarando que, a diferencia de ocasiones anteriores, no solicitaría permiso, ya que anteriormente había rechazado oportunidades similares para priorizar al grupo.

Sobre ese momento, León también reflexionó acerca del entorno en el que se tomó la decisión:

“Me puso en un lugar súper complicado a la hora de tomar decisiones porque yo creo que el machismo lo fuimos aprendiendo conforme fuimos creciendo todos como sociedad, no solamente nosotros como banda”.

Al comunicar su postura, les planteó una alternativa clara:

“Hay de dos sopas: o me esperan o pueden buscar a alguien más porque tampoco los voy a limitar de no chambear en lo que yo hago seis meses de filmación… y escogieron a alguien más”.

Playa Limbo y su nueva vocalista, Jass Reyes. ESPECIAL

Tras ello, Playa Limbo inició la búsqueda de una nueva vocalista, proceso que culminó con la incorporación de Jass Reyes. En declaraciones anteriores, los integrantes de la banda reconocieron lo complejo que resultó sustituir a su cantante principal:

“Definitivamente cuando pierdes a una vocalista, como lo es María León, realmente no somos los únicos que lo han sufrido en el pop y en el rock, realmente hay un peregrinaje de cantantes que en algún momento emprenden su proyecto... en nuestro caso sí fue un momento crucial, estábamos en un momento donde tuvimos que sentarnos a ver dónde estábamos, un momento creativo poderoso y sobre todo el acierto de encontrar a nuestra compañera Jass Reyes que ya traía su bagaje personal.”

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

BB