Cinépolis: estas son todas las palomeras y promociones disponibles en enero 2026

Con el inicio del año, Cinépolis ha lanzado una serie de promociones para atraer a los cinéfilos tanto en entradas como en dulcería, con énfasis en palomitas, combos y descuentos especiales disponibles durante enero de 2026.

Promociones en dulcería y combos

Desde principios de mes se pueden encontrar ofertas en productos populares dentro de los complejos:

Ofertas de snacks: dos paquetes de Skwinkles por 59 pesos; dos hot dogs pequeños por 89; y dos órdenes pequeñas de nachos por 99. Asimismo, dos refrescos grandes de cualquier sabor están a 108 pesos.

Opciones en Coffee Tree y Bagguis: crepas dobles por 120 pesos y dos bebidas frappé tamaño Jumbo por 135 pesos.

Estas promociones se aplican en muchas sucursales del cine en México y están diseñadas para acompañar la experiencia cinematográfica con precios atractivos en productos de dulcería.

Palomeras y vasos coleccionables

Aunque no siempre disponibles directamente en enero, Cinépolis ha ofrecido palomeras y vasos temáticos ligados a estrenos de películas en ocasiones anteriores.

Para enero de 2026 no hay anuncios oficiales amplios de nuevos coleccionables confirmados hasta el momento, pero suele ser común que Cinépolis lance productos de este tipo alineados con estrenos relevantes a lo largo del año.

Promociones especiales y cupones

En el calendario vigente de Cinépolis también se han identificado beneficios adicionales que pueden aplicar más allá de las palomitas:

Cupones por compras en dulcería o taquilla: del 01 de enero al 18 de marzo de 2026, por cada compra en dulcería o taquilla podrás recibir uno o más cupones canjeables por beneficios en dulcería o alimentos, sujetos a condiciones específicas de cada cine y transacción.

del 01 de enero al 18 de marzo de 2026, por cada compra en dulcería o taquilla podrás recibir uno o más cupones canjeables por beneficios en dulcería o alimentos, sujetos a condiciones específicas de cada cine y transacción. Ofertas exclusivas para socios del Club Cinépolis: desde el 1 de enero se cargan automáticamente cupones de beneficios como dos refrescos grandes o dos hot dogs chicos a precios especiales, entre otros incentivos exclusivos para miembros activos del programa.

desde el 1 de enero se cargan automáticamente cupones de beneficios como dos refrescos grandes o dos hot dogs chicos a precios especiales, entre otros incentivos exclusivos para miembros activos del programa. Promociones tipo 2×1 o descuentos en boletos y combo de palomitas + bebidas: sitios de cupones señalan ofertas como combos semanales (por ejemplo, chicos desde 154 pesos con entradas y palomitas incluidas) o promociones de membresía para acumulación de puntos canjeables por palomitas o boletos.

Beneficios de ser miembro de Club Cinépolis

Formar parte del programa de lealtad Club Cinépolis puede mejorar aún más la experiencia y el acceso a palomitas gratis o a menor precio:

Popcorn refill para categorías Fanático o Súper Fanático: permite recargas de palomitas grandes o refrescos en el mismo día de compra, presentando la tarjeta de socio y ticket de dulcería.

permite recargas de palomitas grandes o refrescos en el mismo día de compra, presentando la tarjeta de socio y ticket de dulcería. Puntos acumulables: por cada boleto o compra en alimentos y bebidas se acumulan puntos que pueden canjearse por productos, palomitas, boletos o experiencias especiales.

Día Mundial de las Palomitas

Aunque no es exclusivo del año, en ocasiones anteriores Cinépolis se ha sumado a celebraciones como el Día Mundial de las Palomitas (que suele caer alrededor del 19 de enero), con ofertas como dos palomitas grandes sabor mantequilla por 99 pesos en dulcerías de los complejos.

Aunque esta oferta corresponde a años anteriores, los cines han repetido iniciativas similares vinculadas al mes de enero con descuentos específicos en palomitas, por lo que es recomendable consultar la cartelera y redes oficiales para confirmar su vigencia.

Recomendaciones para aprovechar las ofertas

Visita las sucursales temprano, ya que las promociones de dulcería suelen estar sujetas a disponibilidad.

Si planeas ir con Club Cinépolis, revisa la app o tu cuenta para ver cupones activos y beneficios canjeables.

Consulta las promociones vigentes directamente en taquilla, en la app o sitio web oficial antes de tu visita, ya que los términos y condiciones pueden cambiar según el cine o la región.

