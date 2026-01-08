Cinépolis: estas son todas las palomeras y promociones disponibles en enero 2026

Con el inicio del año, Cinépolis ha lanzado una serie de promociones para atraer a los cinéfilos tanto en entradas como en dulcería, con énfasis en palomitas, combos y descuentos especiales disponibles durante enero de 2026.Desde principios de mes se pueden encontrar ofertas en productos populares dentro de los complejos:Estas promociones se aplican en muchas sucursales del cine en México y están diseñadas para acompañar la experiencia cinematográfica con precios atractivos en productos de dulcería.Aunque no siempre disponibles directamente en enero, Cinépolis ha ofrecido palomeras y vasos temáticos ligados a estrenos de películas en ocasiones anteriores. Para enero de 2026 no hay anuncios oficiales amplios de nuevos coleccionables confirmados hasta el momento, pero suele ser común que Cinépolis lance productos de este tipo alineados con estrenos relevantes a lo largo del año.En el calendario vigente de Cinépolis también se han identificado beneficios adicionales que pueden aplicar más allá de las palomitas:Formar parte del programa de lealtad Club Cinépolis puede mejorar aún más la experiencia y el acceso a palomitas gratis o a menor precio:Aunque no es exclusivo del año, en ocasiones anteriores Cinépolis se ha sumado a celebraciones como el Día Mundial de las Palomitas (que suele caer alrededor del 19 de enero), con ofertas como dos palomitas grandes sabor mantequilla por 99 pesos en dulcerías de los complejos. Aunque esta oferta corresponde a años anteriores, los cines han repetido iniciativas similares vinculadas al mes de enero con descuentos específicos en palomitas, por lo que es recomendable consultar la cartelera y redes oficiales para confirmar su vigencia.Recomendaciones para aprovechar las ofertas* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * BB