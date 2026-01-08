¿Danna protagonizará una nueva versión de "Teresa"? Esto dijo

Luego del toque telenovelesco que Danna le puso al video musical de su último sencillo, “Khe calor”, sus fanáticos se preguntaron si sería posible que la también actriz regresara al mundo de las telenovelas.A raíz de esto, surgió un rumor de una supuesta nueva versión de Teresa, telenovela protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli en 2010, que sería interpretada por Danna. A su vez, hace poco se difundió en redes sociales una imagen creada con inteligencia artificial, en donde aparece Danna con un maquillaje oscuro y peinado muy similar a la caracterización del personaje.Poco después, Danna reaccionó en sus redes con el objetivo de frenar estos rumores. En una historia de Instagram, la cantante compartió la imagen creada con Gemini, la IA de Google, y añadió un sticker de Wendy Guevara que en su momento se volvió muy viral, en el que está haciendo un gesto de desagrado.Con esa respuesta, la cantante y actriz dejó en claro que estos rumores no son ciertos, aunque recibió críticas por su manera de responder. Incluso la propia Angelique Boyer salió en su defensa cuando fue cuestionada por los medios: “¡No! Ahí estás desinformando, porque no fue eso. Estás sacándolo de contexto”, dijo a Despierta América. “Porque era una imagen diciendo que ella estaba haciendo los castings y ese era su look, una imagen de inteligencia artificial, por eso subió esa respuesta como de ‘ni al caso, yo ni hice ese casting, no he hecho ese look’”.Durante un reciente encuentro con la prensa, Danna respondió a los rumores que la señalan como la posible protagonista de una nueva versión de Teresa. La cantante se mostró sorprendida por estas versiones y aclaró que, por el momento, no existe nada confirmado en torno a ese proyecto con Televisa.“¿Cómo crees? Hicieron una imagen muy fea de ella y la viste, ¿no?”, declaró al ser cuestionada sobre la imagen difundida."Si en algún momento me proponen hacer algo así, me encantaría producirlo y desarrollarlo, claro que sí, me encantaría. Yo crecí con Teresa, imagínate", afirmó. “Por ahora estoy tan enfocada en mi música que no me daría la vida ni el tiempo”.Asimismo, alabó el trabajo que hizo Angelique Boyer como la célebre villana: "Mi Angelique hermosa, la amo, la amo, no hay Teresa como ella".* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL