Juan Gabriel estrena edición especial de "Los Dúo" con una icónica cantante

Este miércoles 7 de enero, se conmemoró el natalicio de Juan Gabriel, también conocido como “El divo de Juárez”. Para celebrar el que sería el cumpleaños número 76 de Alberto Aguilera Valadez, su verdadero nombre, se anunció el lanzamiento de una edición especial de su disco Los Dúo .

Este álbum contará con 16 canciones comentadas a viva voz por intérprete mexicano.

Esta edición especial del disco estará disponible en plataformas a partir del próximo 16 de enero , pero eso no es todo; este jueves 8 de enero se estrenó un videoclip como un adelanto de lo que será Los Dúo, a dueto con una icónica cantante.

Juan Gabriel estrena canción con ESTA cantante

El primer adelanto de la edición especial del disco fue la icónica canción de “Abrázame Muy Fuerte”, a dueto con nada más y nada menos que Laura Pausini.

La canción viene con un video musical en el que, gracias a la edición, pareciera que ambos se encuentran cantando juntos. La fusión de las voces del cantante mexicano junto con la intérprete italiana crea un ambiente triste y nostálgico, aportando melancolía a esta canción tan representativa de la discografía de Juan Gabriel.

Asimismo, el video muestra a diferentes parejas alrededor del mundo abrazándose fuerte, tal como el título del tema musical.

Puedes ver el video musical aquí:

¿Qué canciones incluirá la nueva edición de Los Dúo?

El álbum ya se encuentra disponible para preguardarlo en Spotify , y gracias a esto es que sabemos que está conformado por 16 de los temas más reconocidos de “El Divo”, en colaboración con artistas internacionales, algunas de los cuales ya habíamos escuchado. Estas son:

Querida - Juan Gabriel & Juanes

- Juan Gabriel & Juanes Se me olvidó otra vez - Juan Gabriel & Marco Antonio Solís

- Juan Gabriel & Marco Antonio Solís Hasta que te conocí - Juan Gabriel & Joy

- Juan Gabriel & Joy La diferencia - Juan Gabriel & Vicente Fernández

- Juan Gabriel & Vicente Fernández Si quieres - Juan Gabriel & Natalia Jiménez

- Juan Gabriel & Natalia Jiménez Así fue - Juan Gabriel e Isabel Pantoja

- Juan Gabriel e Isabel Pantoja Yo te bendigo - Juan Gabriel & David Bisbal

- Juan Gabriel & David Bisbal Caray - Juan Gabriel & Alejandra Guzmán

- Juan Gabriel & Alejandra Guzmán Siempre en mi mente - Juan Gabriel & Espinoza Paz

- Juan Gabriel & Espinoza Paz Abrázame muy fuerte - Juan Gabriel & Laura Pausini

- Juan Gabriel & Laura Pausini Te lo pido por favor - Juan Gabriel & Luis Fonsi

- Juan Gabriel & Luis Fonsi Verás - Juan Gabriel & José María Napoleón

- Juan Gabriel & José María Napoleón Amor es amor - Juan Gabriel & Antonio Orozco

- Juan Gabriel & Antonio Orozco Pero qué necesidad - Juan Gabriel & Emmanuel

- Juan Gabriel & Emmanuel Ya no vivo por vivir - Juan Gabriel & Natalia Lafourcade

- Juan Gabriel & Natalia Lafourcade Vienes o voy - Juan Gabriel & Fifth Harmony

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL