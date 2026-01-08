Juan Gabriel estrena edición especial de "Los Dúo" con una icónica cantante

Este miércoles 7 de enero, se conmemoró el natalicio de Juan Gabriel, también conocido como “El divo de Juárez”. Para celebrar el que sería el cumpleaños número 76 de Alberto Aguilera Valadez, su verdadero nombre, se anunció el lanzamiento de una edición especial de su disco Los Dúo.Este álbum contará con 16 canciones comentadas a viva voz por intérprete mexicano.Esta edición especial del disco estará disponible en plataformas a partir del próximo 16 de enero, pero eso no es todo; este jueves 8 de enero se estrenó un videoclip como un adelanto de lo que será Los Dúo, a dueto con una icónica cantante.El primer adelanto de la edición especial del disco fue la icónica canción de “Abrázame Muy Fuerte”, a dueto con nada más y nada menos que Laura Pausini.La canción viene con un video musical en el que, gracias a la edición, pareciera que ambos se encuentran cantando juntos. La fusión de las voces del cantante mexicano junto con la intérprete italiana crea un ambiente triste y nostálgico, aportando melancolía a esta canción tan representativa de la discografía de Juan Gabriel.Asimismo, el video muestra a diferentes parejas alrededor del mundo abrazándose fuerte, tal como el título del tema musical.Puedes ver el video musical aquí: El álbum ya se encuentra disponible para preguardarlo en Spotify, y gracias a esto es que sabemos que está conformado por 16 de los temas más reconocidos de “El Divo”, en colaboración con artistas internacionales, algunas de los cuales ya habíamos escuchado. Estas son:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL