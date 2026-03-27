Hannah Montana: Selena Gomez acompaña a Miley Cyrus en el especial de Disney

El especial conmemorativo por las dos décadas de Hannah Montana ya se encuentra disponible en Disney+ y ha llamado la atención por distintos momentos destacados, entre ellos el reencuentro frente a cámaras de Selena Gomez y Miley Cyrus.

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Como parte del homenaje, el programa reúne testimonios de personas cercanas a la producción, incluyendo a Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus-Purcell. Además, Cyrus interpretó nuevamente algunos de los temas más representativos de la serie, como “The Best of Both Worlds”, “This Is the Life” y “The Climb”. Estas presentaciones generaron reacciones entre seguidores, quienes destacaron lo emotivo de escuchar dichas canciones con la voz actual de la artista. El especial también cierra con una canción inédita titulada “Younger You”, cuyo estreno se dará en plataformas digitales hoy viernes 27 de marzo. En sus redes sociales, la cantante escribió:

“Los adoro y los amo profundamente. Este especial de aniversario es un regalo de mi parte para sus yo más jóvenes. Es mi manera de agradecerles por su lealtad y por crecer conmigo en cada parte del camino”.

Selena Gomez aparece en el especial de Hanna Montana

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Uno de los segmentos más comentados muestra la aparición sorpresa de Gomez, quien acudió para acompañar a su amiga en este proyecto. Ambas conversan en un espacio que recrea la sala de la familia Stewart, en una escena breve que sintetiza años de convivencia tanto dentro como fuera del set.

Durante la conversación, las actrices recordaron la relación entre Hannah y Mikayla, personaje que Gomez interpretó entre 2007 y 2008, caracterizado por su tono sarcástico y constantes enfrentamientos con la protagonista. Al revisar algunas escenas de esa etapa, reflexionaron sobre la intensidad del conflicto planteado en el guion. “Cuando lo veo ahora, éramos muy crueles”, admitió Cyrus. Por su parte, Gomez añadió: “Es bastante malo. No creo que hoy en día les permitieran decir ni la mitad de eso. ¡Yo era tan mala! Lo siento”.

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El encuentro incluyó también un momento simbólico, cuando Cyrus llevó a Gomez al vestuario de la serie, donde aún se conserva el característico sombrero rojo de Mikayla. Al volver a colocárselo, la actriz reaccionó con entusiasmo: “Mírenme, estoy de vuelta”.

En otro punto del especial, ambas evocaron el episodio de la segunda temporada titulado “That’s What Friends Are For?”, en el que competían por la atención de Jake Ryan durante la filmación de una película de ciencia ficción.

“Recuerdo estar con ese maquillaje azul raro”, comentó Gomez. Cyrus intervino: “¿Donde eras como un alien?”. A lo que Gomez respondió: “Sí. Recuerdo sentirme fea. Porque teníamos como 15 años y quería sentirme bonita”.

El programa también aborda cómo evolucionó la relación entre las dos artistas con el paso del tiempo. Durante años, fueron comparadas por los medios y el público, lo que alimentó una percepción de rivalidad que iba más allá de la ficción. En la actualidad, esa idea ha quedado atrás y ambas se muestran cercanas, reconociendo mutuamente sus trayectorias. “Creaste cultura, cariño”, expresó Gomez al referirse al impacto de la serie.

Finalmente, ambas reflexionaron sobre el paso del tiempo y su amistad. “Es muy bonito conocer a alguien por, como, 20 años. Eso significa que te conozco desde hace casi 20 años”, comentó Cyrus.

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BB