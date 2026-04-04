En la cartelera de cine tapatía se encuentra la película española Los Domingos dirigida por Alauda Ruiz de la Azúa y protagonizada por Blanca Soroa.

Los Domingos. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

Ainara es una joven idealista y brillante de 17 años, huérfana de madre, quien tiene que decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia.

Sin embargo, la chica manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura.

Los Domingos. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

La noticia toma por sorpresa a la familia, mientras su padre se mantiene al margen, su tía piensa que la iglesia la está manipulando.

Los Domingos se estrenó en el pasado Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Los Domingos

De Alauda Ruiz de la Azúa.

Con Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Mabel Rivera, Nagore Aranburu.

España, 2025.

XM