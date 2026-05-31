Lista de conciertos en la Arena Guadalajara para junio 2026

La Arena Guadalajara prepara sorpresas para el mes de junio gracias a la llegada de algunos de los artistas más reconocidos internacionalmente, quienes con su música, talento y trayectoria se encargarán de consolidar algunas de las mejores noches de espectáculo para el público tapatío.Debido a que es un recinto relativamente nuevo, la arena ha logrado captar la atención y curiosidad tanto de locales como de foráneos, mismos que desde su apertura han acudido al lugar para disfrutar de las giras y conciertos más demandados del momento.Con una capacidad para más de 20 mil asistentes, este escenario se convirtió en la segunda arena más grande de México, solo por detrás de la Arena CDMX, lo que ha dado pie a que múltiples artistas se aventuren a montar sus shows en su tarima.Con la llegada del cierre de mayo, la Arena Guadalajara comenzó con la promoción de las presentaciones y eventos que están próximos a apoderarse de sus instalaciones, hecho que sorprendió a muchos, pues su cartelera incluye reconocidas e históricas voces nacionales.En junio, el foro recibirá a leyendas del regional mexicano, divas del pop, baladas y más propuestas musicales que, con sus melodías, éxitos inolvidables y una amplia carrera que los respalda, buscarán convertir el espacio en uno de los recintos de entretenimiento más emblemáticos de la ciudad.La Arena Guadalajara se ubica en Periférico Norte Ricardo Flores Magón Oriente 401, en la colonia El Verde (antes el Planetario), en Guadalajara, Jalisco.Según su propia descripción, este lugar busca ser “un recinto dinámico, cómodo, versátil y de vanguardia” que, con 75 mil metros cuadrados de construcción, 400 pantallas de circuito cerrado, 300 cámaras de seguridad y más de dos mil espacios de estacionamiento entre zonas VIP y generales, se posiciona como uno de los recintos más modernos de Latinoamérica.Su diseño está pensado para que los asistentes vivan una experiencia inmersiva de entretenimiento, gracias a la calidad de audio, iluminación, visibilidad y comodidad que ofrece en cada uno de sus eventos.Con una agenda que mezcla distintos géneros musicales y artistas de gran trayectoria, la Arena Guadalajara continúa consolidándose como uno de los espacios favoritos para conciertos y espectáculos masivos en Jalisco.* * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP