BTS comparte video con los detalles de su encuentro con Sheinbaum en Palacio Nacional

El reconocido grupo surcoreano BTS compartió este miércoles un video de aproximadamente cinco minutos en el que revela algunos momentos detrás de cámaras de la visita que realizaron hace unas semanas al Palacio Nacional, donde sostuvieron un encuentro con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como parte de las actividades promocionales de su gira mundial ARIRANG.

En las imágenes, los integrantes de la agrupación recorren distintas áreas de la histórica sede del Poder Ejecutivo mexicano mientras reciben una explicación guiada sobre la relevancia cultural, política e histórica del recinto. El material también muestra a los artistas admirando la arquitectura y los espacios emblemáticos del lugar, considerado uno de los edificios más importantes del país.

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Al encuentro con Sheinbaum acudieron RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook

"No puedo creer que estemos aquí", llegan a decir los cantantes de la popular banda surcoreana, quienes realizaron esta visita a Palacio Nacional el 6 de mayo, previo a los tres conciertos que ofrecieron en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

Durante su recorrido se ve cómo sacan fotografías de los retratos de los presidentes o de algunos cuadros.

El video, publicado en Youtube, también muestra su encuentro con la presidenta mexicana, a quien le agradecieron la acogida y la posibilidad de conocer su lugar de residencia.

"Este es el Palacio Nacional. Tiene 700 años. Vengan, les mostraré mi oficina", les dijo Sheinbaum en inglés.

En la conversación que mantuvo con los miembros de BTS, la mandataria les entregó un reconocimiento de "visitantes distinguidos" del Gobierno de México.

Posteriormente se ve cómo los músicos salen al balcón del Palacio Nacional para saludar a miles de sus seguidores congregados en el Zócalo capitalino, la plaza pública y política más emblemática del país norteamericano.

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Sheinbaum aplaudió los "mensajes muy positivos" que dice BTS durante sus conciertos

En su conferencia de prensa diaria de este miércoles, Sheinbaum aplaudió los "mensajes muy positivos" que en su opinión lanza BTS durante sus conciertos y destacó el carácter "sencillo y nada pretencioso" de los miembros del grupo.

"Se ve que a ellos les gustó la visita y lo percibieron bien porque suben un video el día de hoy de ese encuentro que tuvimos en Palacio Nacional (...) Como cualquier joven se impresionaron de Palacio Nacional, se sacaban fotos por todos lados, y después se emocionaron muchísimo cuando vieron a tanta gente en el Zócalo", declaró la jefa del Ejecutivo mexicano.

La visita de BTS a México fue un evento viral que conmocionó a sus seguidores y que además mostró una cercanía con Sheinbaum, quien prometió el regreso del grupo al país norteamericano.

Durante su estancia, además, visitaron el Museo de Frida Kahlo, el Museo de Anahuacalli, conocido por haber sido el estudio de Diego Rivera, o la Arena de México, donde presenciaron la lucha libre.

'ARIRANG' representa el regreso de BTS a los escenarios después de haber cumplido el servicio militar obligatorio en su país de origen.

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