Latin Grammy 2025: ¿Qué artistas cantarán en la ceremonia?

Este año se espera la actuación en vivo de más de 20 artistas, checa todos los nombres y el horario del evento

Por: El Informador

La audiencia tiene a su disposición tres plataformas distintas para disfrutar del evento: Univisión, TNT y HBO Max. Sintonice la transmisión en tiempo real a las 19:00 horas. ESPECIAL/LATIN GRAMMY

La Academia Latina de la Grabación Latina se prepara para celebrar su vigésima sexta entrega de premios, los prestigiosos Latin Grammys 2025. Este evento anual, que rinde homenaje a lo más destacado del talento musical de la región, se llevará a cabo hoy jueves 13 de noviembre de 2025 en el Arena MGM Grand Garden de Las Vegas.

Favoritos de la noche

La lista de aspirantes que concurren en esta afamada competición ha desatado una notable expectación. El artista puertorriqueño, Bad Bunny, lidera la contienda con una significativa ventaja, acumulando un total de doce menciones por su exitoso lanzamiento, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. Le sigue de cerca la cantautora mexicana Natalia Lafourcade, creadora del álbum “Cancionera”, quien ostenta diez nominaciones. Mientras tanto, figuras internacionales como Karol G, Alejandro Sanz y Gloria Estefan se encuentran empatadas con la mención en tres categorías cada uno.

El desfile de estrellas en el escenario

Más allá de conocer a los galardonados, el público manifiesta un gran entusiasmo por presenciar las múltiples actuaciones en vivo que las mayores estrellas de la música tienen preparadas para amenizar la ceremonia. El cartel de la premiación es extenso; desde los principales aspirantes a los premios, hasta leyendas consagradas en ceremonias anteriores.

¿Quiénes actuarán en los Latin Grammys 2025?

EFE/ARCHIVO 
EFE/ARCHIVO 

Descubra a continuación los artistas confirmados que subirán al escenario:

  1. Bad Bunny
  2. KAROL G
  3. Alejandro Sanz
  4. Gloria Estefan
  5. Marco Antonio Solís
  6. Pepe Aguilar
  7. Christian Nodal
  8. Los Tigres del Norte
  9. Carlos Santana
  10. Raphael
  11. CA7RIEL & Paco Amoroso
  12. Jesús Ortiz Paz de Fuerza Regida
  13. Chuwi
  14. Fuerza Regida
  15. Aitana
  16. Rauw Alejandro
  17. Edgar Barrera
  18. Ivan Cornejo
  19. DannyLux
  20. Joaquina
  21. Kakalo
  22. Carín León
  23. Liniker
  24. Morat
  25. Nathy Peluso
  26. Elena Rose
  27. Adelaido “Payo” Solís III de Grupo Frontera
  28. Grupo Frontera
  29. Kacey Musgraves

Transmisión y cobertura

La audiencia tiene a su disposición tres plataformas distintas para disfrutar del evento: Univisión, TNT y HBO Max. Sintonice la transmisión en tiempo real a las 19:00 horas para asegurarse de no perderse ninguna de las presentaciones en directo ni los anuncios de los triunfadores. 

Recordemos que el año anterior, la audiencia fue deleitada con las actuaciones memorables de Anitta, Kali Uchis, Joe Jonas y Ela Taubert, Carlos Vives, Juanes, Sebastián Yatra, Camilo, Silvestre Dangond, y muchos otros intérpretes que establecieron un estándar muy alto para la edición de los Latin Grammys 2025.

