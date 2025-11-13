Latin Grammy 2025: ¿Qué artistas cantarán en la ceremonia?

La Academia Latina de la Grabación Latina se prepara para celebrar su vigésima sexta entrega de premios, los prestigiosos Latin Grammys 2025. Este evento anual, que rinde homenaje a lo más destacado del talento musical de la región, se llevará a cabo hoy jueves 13 de noviembre de 2025 en el Arena MGM Grand Garden de Las Vegas.

Favoritos de la noche

La lista de aspirantes que concurren en esta afamada competición ha desatado una notable expectación. El artista puertorriqueño, Bad Bunny, lidera la contienda con una significativa ventaja, acumulando un total de doce menciones por su exitoso lanzamiento, “ DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. Le sigue de cerca la cantautora mexicana Natalia Lafourcade, creadora del álbum “Cancionera”, quien ostenta diez nominaciones. Mientras tanto, figuras internacionales como Karol G, Alejandro Sanz y Gloria Estefan se encuentran empatadas con la mención en tres categorías cada uno.

El desfile de estrellas en el escenario

Más allá de conocer a los galardonados, el público manifiesta un gran entusiasmo por presenciar las múltiples actuaciones en vivo que las mayores estrellas de la música tienen preparadas para amenizar la ceremonia. El cartel de la premiación es extenso; desde los principales aspirantes a los premios, hasta leyendas consagradas en ceremonias anteriores.

¿Quiénes actuarán en los Latin Grammys 2025?

EFE/ARCHIVO

Descubra a continuación los artistas confirmados que subirán al escenario:

Bad Bunny KAROL G Alejandro Sanz Gloria Estefan Marco Antonio Solís Pepe Aguilar Christian Nodal Los Tigres del Norte Carlos Santana Raphael CA7RIEL & Paco Amoroso Jesús Ortiz Paz de Fuerza Regida Chuwi Fuerza Regida Aitana Rauw Alejandro Edgar Barrera Ivan Cornejo DannyLux Joaquina Kakalo Carín León Liniker Morat Nathy Peluso Elena Rose Adelaido “Payo” Solís III de Grupo Frontera Grupo Frontera Kacey Musgraves

Transmisión y cobertura

La audiencia tiene a su disposición tres plataformas distintas para disfrutar del evento: Univisión, TNT y HBO Max. Sintonice la transmisión en tiempo real a las 19:00 horas para asegurarse de no perderse ninguna de las presentaciones en directo ni los anuncios de los triunfadores.

Recordemos que el año anterior, la audiencia fue deleitada con las actuaciones memorables de Anitta, Kali Uchis, Joe Jonas y Ela Taubert, Carlos Vives, Juanes, Sebastián Yatra, Camilo, Silvestre Dangond, y muchos otros intérpretes que establecieron un estándar muy alto para la edición de los Latin Grammys 2025.

BB