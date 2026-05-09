Las series que HBO Max eliminará del catálogo de Netflix en mayo 2026

La guerra del streaming toma un nuevo giro inesperado para los suscriptores que disfrutan de un catálogo unificado. HBO Max ha comenzado a retirar oficialmente las exitosas series que había licenciado a Netflix, marcando el fin definitivo de una era colaborativa sin precedentes entre ambas plataformas.

Este movimiento estratégico confirma lo que muchos expertos de la industria audiovisual anticipaban desde el inicio del acuerdo. La disponibilidad de estos aclamados contenidos en la plataforma rival era únicamente una cesión temporal que ahora llega a su inminente fecha de caducidad.

¿Por qué te afecta esto precisamente hoy? El periodo de licencia acordado hace un par de años ha concluido de manera oficial. Las producciones que llegaron sorpresivamente a mediados de 2024 están cumpliendo su ciclo exacto de 24 meses en el catálogo.

El fin del espejismo: ¿Por qué se van las series?

Cuando Warner Bros. decidió licenciar sus contenidos más valiosos, el objetivo principal de Netflix era estrenarlos de golpe para atraer masivamente a los nostálgicos. Sin embargo, desde las oficinas directivas nunca se trató de una disponibilidad definitiva, sino de un préstamo estratégico.

Inicialmente, las compañías involucradas no especificaron públicamente el tiempo exacto que durarían las series alojadas en el servicio de streaming. Hoy, el panorama se aclara por completo y se perfila que el periodo de disponibilidad estándar fue firmado bajo un contrato estricto de dos años.

Scavengers Reign y los primeros borrados confirmados

La aclamada serie animada de ciencia ficción "Scavengers Reign" es una de las primeras producciones que desaparecen de forma internacional. Este título dejará de estar disponible para los usuarios el próximo 31 de mayo, regresando de forma exclusiva a su hogar original.

Esta salida resulta especialmente amarga para los fieles seguidores de la animación para adultos. Tras ser cancelada abruptamente en mayo de 2024, su llegada a la competencia generó falsas esperanzas de una posible resurrección mediante nuevos episodios que nunca se materializó.

¿Qué pasará con los grandes clásicos de la televisión?

Otro golpe duro para los maratones de fin de semana es la inminente salida de "Sex and the City". Este indiscutible clásico de la televisión tiene los días contados, fijando su último día de disponibilidad para el 30 de junio en varios mercados.

Aunque estas son las primeras eliminaciones confirmadas oficialmente, el resto de las series licenciadas seguirán exactamente el mismo camino. Títulos icónicos y de alto consumo como "ER Emergencias", "Smallville", "Rick y Morty", "The Staircase", "Gossip Girl" y "Crónicas vampíricas" también están en la cuerda floja.

Afortunadamente, esto no significa que las producciones vayan a desaparecer del mundo digital para siempre. Simplemente volverán al catálogo central de HBO Max, desde donde podrían ser retenidas permanentemente o, eventualmente, licenciadas a otras plataformas competidoras como Prime Video.

Para evitar sorpresas desagradables al encender tu televisor inteligente esta noche, aquí tienes una lista de tips rápidos para gestionar tus maratones de manera efectiva antes de que sea demasiado tarde:

Revisa la fecha de caducidad: Busca siempre el aviso rojo de "Último día para ver" en la ficha técnica de cada serie dentro de la aplicación.

Busca siempre el aviso rojo de "Último día para ver" en la ficha técnica de cada serie dentro de la aplicación. Prioriza los estrenos de 2024: Si la serie llegó hace exactamente dos años, ten por seguro que es la próxima en irse.

Si la serie llegó hace exactamente dos años, ten por seguro que es la próxima en irse. Prepara tu suscripción: Reactiva tu cuenta original de streaming si deseas terminar las temporadas pendientes sin sufrir interrupciones molestas.

Para los espectadores radicados en México y el resto de Hispanoamérica, la recomendación es clara: no dejes para mañana el episodio que puedes reproducir hoy. En el dinámico ecosistema del entretenimiento digital, las reglas cambian constantemente y estar bien informado es vital.

CT