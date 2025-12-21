Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 22 al 28 de diciembre

Aries

Estás en un momento de plenitud física, mental y espiritual. Este año te dejó grandes aprendizajes: resistencia, paciencia, tolerancia y prudencia. Tu nobleza y honestidad te hacen creer que todos vibran igual que tú, pero la vida te enseñó a proteger tu energía sin perder tu esencia ni tu corazón de niño, que es tu mayor fortaleza.

Esta semana recibirás mucho cariño, apoyo y protección, especialmente en reuniones familiares y con amistades. Será un periodo de reconexión contigo mismo, donde reconoces tu valor, tu capacidad y tu buena fortuna innata.

A partir del 24 de diciembre, con Venus en Capricornio, llega una propuesta importante —mensaje, correo o comunicación inesperada— relacionada con algo nuevo para el 2026. Tu tarea es clara: enfocar y canalizar tu energía, y seguir brillando tal como eres.

Tauro

Todo en tu vida está evolucionando. Cada error y cada caída los convertiste en aprendizaje, y hoy reconoces tu fuerza, poder y capacidad para crear algo nuevo. La energía de Capricornio —signo de tierra como tú— te favorece enormemente.

Desde el 24 de diciembre, con el Sol, Marte y Venus en Capricornio, entras en un periodo de triunfo. Cerrarás el año con abundancia y prosperidad, no solo material, sino también en experiencias y madurez emocional.

El 26 de diciembre, una reunión o evento te traerá información clave para tu futuro laboral y profesional. Se marcan viajes importantes, y en alguno de ellos podrías encontrar ese amor profundo que siempre has deseado.

Géminis

Semana activa, social y muy movida. Eres el alma de las reuniones, pero también traes la agenda llena de compromisos. La clave será tomar todo con calma y aprender a soltar lo que no te corresponde.

Venus en Capricornio impulsa proyectos que comenzaste o pensaste desde finales de agosto. Se avecina un avance fuerte y concreto: muchos sueños empiezan a materializarse.

Consejo importante: guarda silencio sobre tus planes hasta que estén consolidados. Tu brillo es fuerte y no todos lo manejan bien. Dedica tiempo al descanso, a la creatividad y a imaginar en grande, porque esta energía se traduce directamente en crecimiento económico.

Cáncer

Recibes noticias importantes en forma de contratos, acuerdos o documentos, físicos o digitales. Lo que es tuyo por derecho de conciencia llega, pero primero debes creerlo profundamente.

Entre el 22 y 23 de diciembre, una videollamada, reunión o intercambio clave abrirá puertas. A inicios de enero, se concreta una negociación que dará frutos a corto plazo, relacionada con proyectos que iniciaste entre marzo y abril de este año.

Se marcan viajes, movimientos familiares y cambios significativos en la organización de tu hogar, todo enfocado a tu bienestar y el de tus seres queridos.

Leo

Tu intuición, percepción y sueños estarán especialmente activados. Te sientes en paz, con libertad interior y serenidad, algo que has trabajado mucho últimamente.

Una noticia familiar te llenará de alegría, y además llega un dinero inesperado o pendiente que te dará un respiro importante.

Desde el 24 de diciembre hasta el 17 de enero, se abren oportunidades laborales y profesionales muy favorables. Avanza con calma y confianza: los astros están de tu lado.

Virgo

Se avecinan cambios profundos en tu forma de pensar, sentir y actuar. Se marcan compras importantes, remodelaciones, mudanzas o inversiones. Tienes la capacidad, el orden y la inteligencia para manejar tus finanzas con éxito.

No permitas que voces externas frenen tus planes. Del 24 de diciembre al 17 de enero, con una fuerte energía de Capricornio, es un periodo ideal para negociar, invertir y concretar metas.

Confía más en ti, sal de la zona de confort y no escuches lo negativo. Todo está alineado a tu favor en lo laboral, profesional y económico.

Libra

Entras en un ciclo de buena fortuna, éxito y prosperidad integral. La energía de Capricornio te activa profundamente y te impulsa a concretar planes que estaban detenidos.

Habrá cambios y mejoras en el hogar, reuniones familiares llenas de alegría y posibles decisiones importantes como mudanzas o remodelaciones.

Del 24 de diciembre al 17 de enero, Marte y Venus te ayudan a materializar ideas y proyectos. Saturno en Piscis te mantiene enfocado y firme en tu propósito personal.

Escorpio

Tu vida se mueve alrededor del hogar: reorganización, cambios, remodelaciones o incluso mudanzas. También hay transformaciones emocionales importantes dentro de la familia, buscando mayor armonía.

A través de amistades y contactos sociales, surge una alianza valiosa para proyectos con beneficios compartidos.

Se marca un reencuentro sentimental, formalización de relaciones y reuniones familiares que te darán paz, alegría y cierre de ciclos pendientes.

Sagitario

Semana de celebración, descanso y reconexión personal. Es momento de bajar el ritmo, reflexionar, leer, meditar y escuchar tu intuición. Ideas que dejaste en pausa vuelven con fuerza.

Desde el 24 de diciembre, la energía de Capricornio te prepara para un enero muy productivo, con respuestas positivas en lo económico y patrimonial.

Has aprendido a soltar personas y situaciones, y eso te dio libertad. Al compartir lo que eres, el universo te devuelve todo multiplicado.

Capricornio

Feliz cumpleaños. Entras en uno de los periodos más poderosos del año. Del 24 de diciembre al 17 de enero, con Sol, Marte y Venus en tu signo, todo está alineado a tu favor.

Es tiempo de iniciar, cerrar, negociar, viajar, comprar, vender y tomar decisiones importantes. Los cambios que hiciste durante el año te liberaron y ahora comienzan a dar frutos.

No permitas que nadie te haga dudar de tu inteligencia, compromiso y capacidad. Un proyecto empieza a florecer y te devuelve paz y seguridad.

Acuario

Relájate y disfruta. No todo debe tomarse tan en serio. Esta semana es para convivir, viajar si se puede y gozar el momento. Aprendiste mucho este año, especialmente quién sí y quién no debe estar en tu vida.

Aunque sean días festivos, recibirás una noticia importante por mensaje, llamada o correo, relacionada con tu vida laboral y económica.

Los días 26 y 27 de diciembre estarán llenos de cariño, reconocimiento y una propuesta interesante que conviene escuchar con atención.

Piscis

Todo lo que inicies en estos días tiene altas probabilidades de éxito: relaciones, proyectos, asociaciones y planes. Estarás rodeado de señales, guías y mensajes que orientan tus decisiones.

Venus, Marte y el Sol en Capricornio, del 24 de diciembre al 17 de enero, te impulsan a actuar y concretar. Muchas personas darán un “sí” a tus ideas y proyectos.

La Luna creciente del 27 de diciembre trae una noticia familiar que llenará tu corazón de alegría. Es una semana de abundancia, prosperidad y bendiciones inesperadas.

